 Полиция задержала пособника террористов "ДНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в апреле 2014 года житель поселка Дробышево 1997 г. р. узнал от знакомых, что боевики ищут желающих для "работы" на блокпосту, расположенном на трассе неподалеку. Мужчина пришел к ним и был сразу же принят.
Впоследствии он понял, что его обманули: проверял транспорт он в гражданской одежде и без экипировки, обещанную "зарплату" ему не платили. Вскоре мужчина покинул ряды боевиков.
Активную фазу Антитеррористической операции злоумышленник пересидел в своем поселке. Впоследствии он решил никуда не уезжать, надеясь, что о его работе на оккупантов не узнают.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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