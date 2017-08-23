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Все про:боевик (19081) задержание (6139) Нацполиция (8478) Донецкая область (4616)

 Полиция задержала пособника террористов "ДНР"

блокпост

В Лиманском районе Донецкой области задержан пособник террористов "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в апреле 2014 года житель поселка Дробышево 1997 г. р. узнал от знакомых, что боевики ищут желающих для "работы" на блокпосту, расположенном на трассе неподалеку. Мужчина пришел к ним и был сразу же принят.

Впоследствии он понял, что его обманули: проверял транспорт он в гражданской одежде и без экипировки, обещанную "зарплату" ему не платили. Вскоре мужчина покинул ряды боевиков.

Активную фазу Антитеррористической операции злоумышленник пересидел в своем поселке. Впоследствии он решил никуда не уезжать, надеясь, что о его работе на оккупантов не узнают.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Еще один с блокпоста. Но по-любому должен сидеть.
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1997-го года рождения. 20 лет. Сцыкун а уже га**но вляпался.
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І скільки він на тому блок-посту пробув? Рік чи день? Скоро виявиться що всі терористи на блокпостах були а тих БП - там 30 тисяч
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Так скоро не будет кого и садить.После войны выяснится что все стояли на блокпосту. А 20000 убитых украинцев самоубилися...
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бля..кого не словят все эти суки донбасяне одну и туже пургу несут - Стоял с палкой на блок-посту, никого не обижал, меня обманули...Пожалуйста поймите, простите и отпустите... Слава Украине...
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Стара "пісня"...........
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Продажний Бамбас готовий за гроші на що завгодно.
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