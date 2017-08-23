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 Горняк погиб на шахте в Донецкой области

шахта шахтеры донбасс

На шахте в Донецкой области смертельно травмирован горняк 1979 года рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, работник подрядной организации "Шахтное строительно-монтажное управление №1" на 130-м пикете блока 10 ПАО "Шахтоуправление "Покровское" осуществлял демонтаж стрелочного перевода монорельсового пути дизелевоза.

По предварительной информации, во время работы произошел обрыв стрелочного перевода, в результате чего был придавлен и травмирован горняк. От полученных травм мужчина скончался.

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Нарушение Правил ремонта и эксплуатации. Нарушение Правил Техники безопасности.
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Все инструкции прописаны кровью .Так что если случается трагедия то по любому нарушение правил техники безопасности .
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иногда бывает так что тб очень сложно не нарушить...я сам 15 лет токарил,навидался и глаз выбитых и рук оторванных...
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Согласись что травмируются всегда старички . молодые ученики поначалу боятся , осторожничают .а со временем бдительность притупляется .кажется что всё знаешь и когда совсем расслабился что то и случается .
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