 Горняк погиб на шахте в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, работник подрядной организации "Шахтное строительно-монтажное управление №1" на 130-м пикете блока 10 ПАО "Шахтоуправление "Покровское" осуществлял демонтаж стрелочного перевода монорельсового пути дизелевоза.
По предварительной информации, во время работы произошел обрыв стрелочного перевода, в результате чего был придавлен и травмирован горняк. От полученных травм мужчина скончался.
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