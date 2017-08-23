 Порошенко о наблюдателях ОБСЕ в Станице Луганской: "Миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Присутствие ОБСЕ - одно из обязательных условий завершения разведения сил и средств в Станице Луганской. Мы должны обеспечить устойчивое прекращение огня", - сказал он.
Он напомнил, что СММ ОБСЕ разместила свою постоянно действующую базу в Станице Луганской. По словам Президента, наблюдатели миссии заверили его, что будут находиться там постоянно.
"Мы сделаем все возможное в координации с международным сообществом, и миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками - всем необходимым для того, чтобы четко зафиксировать при помощи объективных средств наблюдения и представить миру, что они больше не допустят нарушения режима прекращения огня", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 19 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.
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во дебил....
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Думаешь теперь поможет Порошенко?
Меняй пластинку.
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а порошен мне не през - а просто подлец и мародер!
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Вот такой ширины.
А-а, в Африке горы
Вот такой вышины.
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай,
А-а, и зелёный попугай.
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