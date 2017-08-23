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 Политика Украины
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 Порошенко о наблюдателях ОБСЕ в Станице Луганской: "Миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками"

луганская станица

Постоянное присутствие наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ является предпосылкой для разведения сил и средств в районе поселка Станица Луганская (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Присутствие ОБСЕ - одно из обязательных условий завершения разведения сил и средств в Станице Луганской. Мы должны обеспечить устойчивое прекращение огня", - сказал он.

Он напомнил, что СММ ОБСЕ разместила свою постоянно действующую базу в Станице Луганской. По словам Президента, наблюдатели миссии заверили его, что будут находиться там постоянно.

"Мы сделаем все возможное в координации с международным сообществом, и миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками - всем необходимым для того, чтобы четко зафиксировать при помощи объективных средств наблюдения и представить миру, что они больше не допустят нарушения режима прекращения огня", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы не позволяют ОБСЕ начать мониторинг границы РФ с Донбассом, - Порошенко

Напомним, 19 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.



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Не буде. Навіщо їм тепловізори, коли вночі вони сплять? А щоб краще спалося - у вуха беруші засовують. Витягнути їм беруші з вушних раковин - дивись, і акустичних радарів не буде потрібно. І ще. А за чий рахунок тим спостерігачам - туристам безпілотники шановний Президент хоче вручити?
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Миротворец - ставленник пуйла петя, без боя отдаёт целые куски украинской территории, целые населённые пункты пуйлу... Предпочитая умиротворять агрессора и отводить армию вглубь Украины.
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быдлу с ордло или как его там , начхать на эти миссии .
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Толя Тепловизор, как поживает - нужный человек для Пети Порошенко
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"Мы сделаем все возможное в координации с международным сообществом, и миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками - всем необходимым для того, чтобы четко зафиксировать при помощи объективных средств наблюдения и представить миру, что они больше не допустят нарушения режима прекращения огня", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n452712

во дебил....
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Почему сразу дибил? Просто он больной человек с синдромом дауна... Разве может здоровый, адекватный человек иметь такую рожу?
Порошенко о наблюдателях ОБСЕ в Станице Луганской: "Миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками" - Цензор.НЕТ 1422
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Не ругайся . не дома . не нравится - не голосуй . а свою страну и себя нужно уважать .
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Порошенко это не Украина, это противоположные вещи. Порошенко такой же президент как и ранее был самозванец-недопрезидент Янукович. Два сапога пара.
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Ну понятно что Порошенко это не Украина .Потому что Порошенко это Порошенко ,а Украина это Украина .Если не согласен с результатами выборов - подавай в суд .а так пока бла бла бла .гав гав гав .
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эту мантру ты твердил во время Майдана, защищая Януковоща... Помогло это твоему Януковощу тогда?
Думаешь теперь поможет Порошенко?
Меняй пластинку.
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та янукович вроде жив здоров на судах недавно выступал .а у меня кумиров нету . так что не надо мне лепить вообще кого нибудь .в себе разберитесь . а то крайних только ищите .
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Ті чувак и маму за два серебренника продашь. ПЕтя Порошенко насрать хотел на тебя и твоих ботов колег что срете тут на цензоре и других инфоресурсах. Пахан слжить -себя не уважать
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я СВОЮ УКРАИНУ Люблю до икоты, до изморози!
а порошен мне не през - а просто подлец и мародер!
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можешь любить кого хочешь . и не любить тоже .но часто люди в чужом глазу комара видят , а в своём слона не замечают .
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Бизнес! Ничего личного! Рошен в Луцке пропал! А там рабочим в 4 раза больше платил!
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Да? Ну, тогда ждите! В Мариуполе в 2013-м тоже пропал. И пришел август 2014-го... Со всеми вытекающими. Кстати, в Мариуполе- была з/плата на Рошене, повыше чем у металлургов.
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Кстати! Если поставить для ОБСЕ фиксаторы событий, тем об обстрелах не будет?
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Проба... Если щас пройдет, то делаю вывод: меня на Цензор запускают не во все темы. И- по расписанию. И так будет ещё три долгих ганских дня... Раздражает- не то слово!!!
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А-а, в Африке реки
Вот такой ширины.
А-а, в Африке горы
Вот такой вышины.
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай,
А-а, и зелёный попугай.
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Рублями не беру, можешь чалмами как обещал.
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Не пиши матюки - не будут банить .А то матюки пишут , а потом рассказывают что демократии нету .
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Не учи. Сам кого хошь проконсультирую. Тута шо-то иное, с настройками Цензора.
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так заходи нормально на сайт а не через вины пины флажки чужие и т . д.
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Постоянное присутствие наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ является предпосылкой для разведения сил и средств в районе поселка Станица Луганская (Луганская область)", - кацапы из ОБСЕ разведут? Уже нас развели.
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А вы хлоргексидином сполоснули или пред школой мама моет
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Маня, идить в жопу, от вас за версту кацапьем прет
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Немытой кацапской жопой от тебя прёт ублюдок испанский, честь канализацию и не психуй.
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Так и ты чурка. Покопайся в себе и найдешь. Или выложишь 100 украинское ДНК?
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реклама фильма "Крым" от гугл адвертса на этой странице это конечно эпично...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о наблюдателях ОБСЕ в Станице Луганской: "Миссия будет оснащена тепловизионными камерами, акустическими радарами, датчиками, беспилотниками"
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