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 Политика Украины
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 Прокурор АРК Мамедов о выступлении Scooter в Крыму: "Допросы будут, конечно"

скутер scooter

Прокуратура Автономной Республики Крым направит запрос в Германию для подтверждения факта выступления группы Scooter на оккупированном Россией полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

"Мы проводим все необходимые следственные действия. Через механизм правовой помощи мы направим запрос нашим немецким коллегам для того, чтобы допросить людей, и для получения подтверждения, действительно ли они (участники Scooter. - ред.) пересекали границу, поскольку сейчас об этом известно только из СМИ", - сказал он. По его словам, прокуратура обязана проверять все факты, даже несмотря на наличие видеозаписей с выступления музыкантов в Крыму.

На вопрос, будут ли допрашивать участников группы, чиновник ответил: "Допросы будут, конечно".

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Напомним, 4 августа Scooter выступал на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.
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походу,собрался Шредер в сАвет диреХторов "Россснефти",а ScooterА к ему - сектетутками...
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Вот и посмотрим насколько Германия привержена соблюдению законности.
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Я не писал про законы ФРГ. Они нарушили закон Украины.
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Не парься!
сдержаній..вежливій человечишко..все они из той же субстанции..что и петушок сделані..
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Признание приоритета международных законов и правовых норм . Все страны ЕС , США , Канада , Австралия ,Япония , Корея , почти все страны Южной и центральной Америки признали Крым как оккупированную территорию . Пересечение иностранного государства в незаконом порядке .
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Германия и Украина признает приоритет международных законов. А вот россия приняла постановление о приоритете своих законов.
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фейк на фейке и фейком погоняет
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А "Скутер" - це що таке? Щось рівня філі кіркорова?
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скутер-групер дир-дир-р-ра ,
там де платять там вона
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Российского юмориста Евгения Петросяна и его супругу, актрису Елену Степаненко "не волнует" их попадание в базу украинского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.
"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым - это Россия, и считаем, что волеизъявление народа - самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят - меня совершенно не волнует", - рассказала Степаненко, передает "РИА Новости".
Согласно записям в разделе "Чистилище", юмористов обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, а также незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией полуострова Крым.

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Как сообщал "Обозреватель", большинство своих концертов в 2016 году Петросян дал в аннексированном Крыму. Он также пытался шутить над украинским языком со сцены.
https://www.obozrevatel.com/show/news/petrosyan-reshil-rasskazat-mirotvortsu-chej-kryim.htm
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Расскажите мне, что и этого "юмориста" я не так понял.
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Знаменитый российский артист Евгений Петросян на телевидении шутит по поводу российско-украинского конфликта.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила российская журналистка Елена Рыковцева.
"У нас, как известно, конфликт с Украиной. Этот конфликт построен на неправде, на кривде. Им не нравится наш язык, но они все на нем разговаривают. У них Кащей Бессмертный - Чахлик Невмирущий, а коробка передач - скрынька перепехуньцев. А теперь скажите - стоило из-за этой разницы создавать конфликт?!" - процитировала она выступление Петросяна.

По ее словам, после услышанного публика в зале "дико и страшно ржет".
"Это какой-то непреходящий Хэллоуин. Этого, очевидно выжившего из любых представлений о разуме, не говоря о юморе, Петросяна чуть оправдывает одна фраза, высказанная им в те же пять минут вербального поноса. Она разумная: "Если в голову лезет чушь - значит там у нее гнездо". У него полный зал сидит с гнездами в головах. Если не страна", - подытожила журналистка.
https://www.obozrevatel.com/society/03628-vyizhivshij-iz-yumora-petrosyan-spetrosyanil-ob-ukraine-na-rossijskom-tv.htm
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Жаль что он себя натютюрником не назвал Самое оно хоть и по украински
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От прелой ваты прет дерьмом кем бы она себя не выставляла
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а кого-то вообще волнует попадание в базу миротворца? кроме этого самого миротворца?)
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Немецкие власти уже ответили -- мол, Скутеры немецких законов не нарушали, поэтому Украина со своими хотелками их засудить пусть гуляет "до тихого куточка в тихенькем садочку".

В сад, короче...
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Дык сименс тоже немецкие законы не нарушал однако реагировать пришлось
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Этот немецкий флажок присвоил и пишет из москвы. Он не понимает как работают международные законы.
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Незаконное пересечение границы - не международное, а обычное уголовное преступление по законодательству той страны, чью границу нарушили.
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а как развивается ситуация с сименс не напомните? все поохали, реальные шаги какие?
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Мамедов по-моему что-то серьезней принимает чем кива.
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Scooter в Европе давно уже денег не заробатывает. По радио редко крутят. Тут контракт нарисовался...а чё,бабки не пахнут😣.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор АРК Мамедов о выступлении Scooter в Крыму: "Допросы будут, конечно"
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