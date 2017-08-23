 Прокурор АРК Мамедов о выступлении Scooter в Крыму: "Допросы будут, конечно"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
"Мы проводим все необходимые следственные действия. Через механизм правовой помощи мы направим запрос нашим немецким коллегам для того, чтобы допросить людей, и для получения подтверждения, действительно ли они (участники Scooter. - ред.) пересекали границу, поскольку сейчас об этом известно только из СМИ", - сказал он. По его словам, прокуратура обязана проверять все факты, даже несмотря на наличие видеозаписей с выступления музыкантов в Крыму.
На вопрос, будут ли допрашивать участников группы, чиновник ответил: "Допросы будут, конечно".
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Напомним, 4 августа Scooter выступал на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.
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сдержаній..вежливій человечишко..все они из той же субстанции..что и петушок сделані..
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там де платять там вона
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"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым - это Россия, и считаем, что волеизъявление народа - самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят - меня совершенно не волнует", - рассказала Степаненко, передает "РИА Новости".
Согласно записям в разделе "Чистилище", юмористов обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, а также незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией полуострова Крым.
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Как сообщал "Обозреватель", большинство своих концертов в 2016 году Петросян дал в аннексированном Крыму. Он также пытался шутить над украинским языком со сцены.
https://www.obozrevatel.com/show/news/petrosyan-reshil-rasskazat-mirotvortsu-chej-kryim.htm
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила российская журналистка Елена Рыковцева.
"У нас, как известно, конфликт с Украиной. Этот конфликт построен на неправде, на кривде. Им не нравится наш язык, но они все на нем разговаривают. У них Кащей Бессмертный - Чахлик Невмирущий, а коробка передач - скрынька перепехуньцев. А теперь скажите - стоило из-за этой разницы создавать конфликт?!" - процитировала она выступление Петросяна.
По ее словам, после услышанного публика в зале "дико и страшно ржет".
"Это какой-то непреходящий Хэллоуин. Этого, очевидно выжившего из любых представлений о разуме, не говоря о юморе, Петросяна чуть оправдывает одна фраза, высказанная им в те же пять минут вербального поноса. Она разумная: "Если в голову лезет чушь - значит там у нее гнездо". У него полный зал сидит с гнездами в головах. Если не страна", - подытожила журналистка.
https://www.obozrevatel.com/society/03628-vyizhivshij-iz-yumora-petrosyan-spetrosyanil-ob-ukraine-na-rossijskom-tv.htm
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В сад, короче...
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