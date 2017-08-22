EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  194  5
Материалы по теме:
Все про:исчезновение (220) Красный Крест (166) Донбасс (15826)

 До 1500 человек считаются пропавшими без вести в зоне конфликта на Донбассе, - Красный Крест

крест красный

Международный комитет Красного Креста (МККК) имеет 640 открытых дел в отношении пропавших без вести лиц на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель координатора МККК по вопросам пропавших без вести Марьяна Чакон Лосано.

"На сегодня у нас 640 открытых дел (в отношении пропавших без вести на Донбассе. - ред.). Семьи до сих пор не знают, что случилось с их родственниками", - сказала она.

"По нашим подсчетам, количество таких лиц - от 1000 до 1500. Мы открыли 1400 запросов на отслеживание пропавших без вести. Все эти случаи имеют разный контекст и разные причины", - пояснила Чакон Лосано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Донетчины разыскивает 37 без вести пропавших детей, - Аброськин

Однако она подчеркнула, что 1500 дел нельзя считать окончательной цифрой, поскольку в Украине нет точной базы данных пропавших лиц на оккупированных и на подконтрольных территориях. К тому же, по ее словам, в различных государственных структурах, где есть соответствующие базы данных, эти цифры разнятся.

"По Украине 67% пропавших без вести являются мужчинами, средний возраст которых - 40 лет. Мы не видим ощутимой разницы между гражданскими и военными лицами. Больше всего запросов на поиски родственников, это 91%, составляют женщины", - добавила заместитель координатора МККК.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Русский мир пришол, смерть и страдания принёс!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Российский. Русские сотни лет назад перебрались в Украину, Беларусь и глухие уголки Сибири. Еще староверами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле цифра пропавших может быть больше. Ведь многие просто не могут подать в розыск. Сколько было убито до начала оккупации части Донбасса тоже открытый вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Считаем : 2700 официально погибших гражданских( красный крест) плюс 1500 пропавших без вести . Итого 4200 .
Документы в Гаагу подали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украина как вселенская черная дыра-в донбассе пропадают люди, в оффшорах -гроши
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоДо 1500 человек считаются пропавшими без вести в зоне конфликта на Донбассе, - Красный Крест
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти