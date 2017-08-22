 До 1500 человек считаются пропавшими без вести в зоне конфликта на Донбассе, - Красный Крест

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель координатора МККК по вопросам пропавших без вести Марьяна Чакон Лосано.
"На сегодня у нас 640 открытых дел (в отношении пропавших без вести на Донбассе. - ред.). Семьи до сих пор не знают, что случилось с их родственниками", - сказала она.
"По нашим подсчетам, количество таких лиц - от 1000 до 1500. Мы открыли 1400 запросов на отслеживание пропавших без вести. Все эти случаи имеют разный контекст и разные причины", - пояснила Чакон Лосано.
Однако она подчеркнула, что 1500 дел нельзя считать окончательной цифрой, поскольку в Украине нет точной базы данных пропавших лиц на оккупированных и на подконтрольных территориях. К тому же, по ее словам, в различных государственных структурах, где есть соответствующие базы данных, эти цифры разнятся.
"По Украине 67% пропавших без вести являются мужчинами, средний возраст которых - 40 лет. Мы не видим ощутимой разницы между гражданскими и военными лицами. Больше всего запросов на поиски родственников, это 91%, составляют женщины", - добавила заместитель координатора МККК.
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