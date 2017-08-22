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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3441) минские соглашения (2280) нормандская четверка (429)

 Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии перед началом учебного года

переговоры

Лидеры "нормандской четверки" поддержали решение трехсторонней контактной группы о введении перемирия перед началом учебного года.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение об этом опубликовано на сайте немецкого правительства.

"Главы стран и правительств выразили надежду на то, что перемирие приведет к улучшению ситуации с безопасностью на благо школьников и мирных граждан Донбасса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что участники переговоров договорились о персональной работе над соблюдением минских соглашений на основе режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонная конференция в "нормандском формате" состоится сегодня вечером, - Порошенко назвал темы предстоящих переговоров

В сообщении пресс-службы Президента Украины отмечается: "Петр Порошенко сообщил о сегодняшнем посещении города Счастье, недалеко от оккупированного Луганска, и встречи там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской. Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Петр Порошенко также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.
По результатам телефонного разговора главы государств Нормандского формата согласовали совместное заявление:

"Заявление лидеров Нормандского формата по результатам телефонного разговора

Главы государств и правительств Нормандского формата - Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа с.г. решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей".
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сколько ж это все будет продолжаться в конце-концов?
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пока лавочник у власти - постоянно. Пасхальное, переходящее в хлебное, потом учебное, потом еще какое-то. Насколько все олигархические СМИ подчищают все, что говорится бойцами на фронте, но недавно на АйСиТиВи у одного парниши с АТО проскочило в материале, буквально; если бы не это долбанное перемирие, уже бы вышибли их и разошлись по домам.
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Чудово, нехай тепер вся "четвірка" йде в школу на окупованій території і "вчиться". Хлібне перемир"я досі триває.
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А кто поручитель етой договоренности? Кто заплатит из своих кровных за нарушения их? Если ничего етого нету то все ваши договоренности можно подтереться. В банке даже кредит на телефон не дадут под честное слово.
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а кто заплатил за пасхальное, хлебное...? заплатят за это пацаны в окопах - здоровьем и жизнями.
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руССкому жулику разрешили тихонько пожить в чужом доме, в который он залез грабить и убивать....ну и дела творятся в Мире..
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"Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии перед началом учебного года", - все перемирия просрали, а теперь еще одно просрать хотят?

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Хлебное перемирие закончилось уже? Снова новые контракты с торговыми партнёрами-новое перемирие.
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Твари... Так ещё же "хлебное" перемирие не кончилось, на время уборки урожая о котором договорились мудакаки из нормандской четвёрки и которое началось 24 июня.
Не прошло и два месяца, и оказывается хлебное перемирие уже в жопе... давай "учебное перемирие"... оно то же будет там же...
Интересно, Порошенко - реальный даун или притворяется?
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Дауна Порошенко в дурдом, новые выборы. Новый президент силовым вариантом освобождает оккупированную часть Украины от рашистов. Других вариантов не существует.
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Вот сейчас пойдет украинская армия в наступление, сепаратистов за месяц уделает. И когда они будут на последнем издыхании, через границу снова полезут кацапские регуляры. И не только в Донецкой и Луганской областях, но и, например, в Харьковской. Что тогда делать?
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Что делать?
Ну не сдаваться же как сцыкун и предатель Порошенко, подписавший минскую капитуляцию у пуйла.
Только воевать и убивать рашистов. Так было, есть и будет в истории человечества. Только сопротивление оккупантам и постоянное их физическое уничтожение. Постоянное...
Пример - зачуханный Афганистан. Совковая армия в тысячи раз была сильнее и оснащённее чем простые афганцы. Однако афганцы 10 лет уничтожали советских оккупантов, и в итоге победили.
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Издалека про Афганистан легко рассказывать, да там война до сих пор.
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Готов уничтожить Украину и жить в оккупации, только бы кацапов пострелять? Я все понимаю, но надо мыслить трезво. При всем желании Украина не потянет прямой военный конфликт с Ордой.

Единственный верный вариант на текущий момент времени - это ждать, пока за нас впрягаются большие дяди в Вашингтоне. Что Украина сейчас и делает.
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эту мантру мы уже слышим три года правления сцыкуна и предателя Порошенко... Уже не канает эта туфта. Никакой Вашингтон или Брюссель не будет воевать и освобождать Украину от рашистов. Только украинская армия. На то она и армия, что бы гарантировать и воевать за территориальную целостность Украины. Которой сейчас нет.
И это не уничтожение Украины со стороны Порошенко, когда он отдал целые территории Украины врагу и даже не помышляет их вернуть?
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давайно для початку ти іди в воєнкомат готуйся до звільнення нашої землі ! а то диваних вояк стратегів тут дуже багато а в росії армія регулярна 1,8 міліона !!!!!
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ты согласен что бы погибло столько наших людей как афганцев? а их там кишлаками выкашивали. чмошник ты малолетний
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а тебе, лишнехромосомному рашисту, конечно нравится, когда твои рашистские оккупанты уничтожают Украину, как сейчас....
Но вас, русских пидаров, украинский народ будет уничтожать, и даже пуйловский ставленник Порошенко вам не поможет
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Ещё есть мечта , 9 мая с града по красной площа
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как быстро пеца выучил песенку лолиты я хочу перемирия
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Никогда не верьте русским, и не будите обмануты . Война на Донбассе закончиться только после краха недоимперии зла ! Аминь!
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МИР или Война, а перемирие удел Сатаны дабы протянуть время . Опухоль Вырезается , но не Фиксируется на медленную Смерть в Муках . Время не только Деньги но и Смерть.
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Если договорились о перемирии, значит число наших погибших и раненых бойцов увеличится. Такая примета последних лет.
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Перемирие для рашистских оккупантов в Украине, это вообще звучит круто... Звучит как мир оккупантам и не нужно воевать с ними... Именно этого и хочет Порошенко.
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давайно вояка в воєнкомат ! а то тут воювати якось стино і щей пороха в чомусь звинувачувати
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небуде росія виконувати перемиря це ще один аргумент пороху в руки щоб казати німкцьким корупціонерам що санкції нетільки треба продовжувати но і розширювати ! а виконання росією перемиря також ми використаєм в своє благо !!!!!!!! політика стратегія пороха зрузуміла
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Огонь на Донбассе прекратится только тогда, когда последний сепар будет закопан, а Украина выйдет на свои законные рубежи. Всё остальное - плацебо, как говорят медики.
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дивлюсь тут ольгінські вояки в коментах порошенка повалити і в атаку на донбас !!!!!! у яку роботу проводят в українському інформаційному полі
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Надо 24-го устроить там показательные выступления, чтобы вся их линия фронта горела. И сообщить, мол, будет рыпаться - продолжим. Не там ракеты испытывают. "Когнда враг не сдается - его уничтожают". А то вчера русские ржачь устроили, мол, шахтеры "сварили" укропов в Илловайске.
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