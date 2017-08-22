 Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии перед началом учебного года

Петр Порошенко сообщил о сегодняшнем посещении города Счастье, недалеко от оккупированного Луганска, и встречи там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской. Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Петр Порошенко также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.

По результатам телефонного разговора главы государств Нормандского формата согласовали совместное заявление:

"Заявление лидеров Нормандского формата по результатам телефонного разговора

Главы государств и правительств Нормандского формата - Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа с.г. решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.