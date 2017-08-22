 Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии перед началом учебного года

"Главы стран и правительств выразили надежду на то, что перемирие приведет к улучшению ситуации с безопасностью на благо школьников и мирных граждан Донбасса", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что участники переговоров договорились о персональной работе над соблюдением минских соглашений на основе режима прекращения огня.
В сообщении пресс-службы Президента Украины отмечается: "Петр Порошенко сообщил о сегодняшнем посещении города Счастье, недалеко от оккупированного Луганска, и встречи там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской. Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.
Петр Порошенко также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.
По результатам телефонного разговора главы государств Нормандского формата согласовали совместное заявление:
"Заявление лидеров Нормандского формата по результатам телефонного разговора
Главы государств и правительств Нормандского формата - Украины, Франции, Германии, России провели телефонный разговор 22 августа 2017.
Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа с.г. решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.
Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.
На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей".
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Придурки
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Не прошло и два месяца, и оказывается хлебное перемирие уже в жопе... давай "учебное перемирие"... оно то же будет там же...
Интересно, Порошенко - реальный даун или притворяется?
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Ну не сдаваться же как сцыкун и предатель Порошенко, подписавший минскую капитуляцию у пуйла.
Только воевать и убивать рашистов. Так было, есть и будет в истории человечества. Только сопротивление оккупантам и постоянное их физическое уничтожение. Постоянное...
Пример - зачуханный Афганистан. Совковая армия в тысячи раз была сильнее и оснащённее чем простые афганцы. Однако афганцы 10 лет уничтожали советских оккупантов, и в итоге победили.
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Единственный верный вариант на текущий момент времени - это ждать, пока за нас впрягаются большие дяди в Вашингтоне. Что Украина сейчас и делает.
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И это не уничтожение Украины со стороны Порошенко, когда он отдал целые территории Украины врагу и даже не помышляет их вернуть?
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Но вас, русских пидаров, украинский народ будет уничтожать, и даже пуйловский ставленник Порошенко вам не поможет
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