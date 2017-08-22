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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оккупация (7256) Порошенко (13604) Россия (71951)

 "Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию", - Порошенко

россия виза

Все территории, находящиеся под российским влиянием, находятся в ужасной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию. Возьмите хоть Абхазию, хоть Осетию, сейчас оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, Приднестровье: ситуация ужасна хоть с гуманитарной, хоть с социальной, хоть с экономической точки зрения", - сказал он.

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Петя, одними подобными мантрами, ты не освободишь Украину от рашистских оккупантов.
Только силовое изгнание рашистских оккупантов и победа. Иначе никак.
Или хорватский вариант или постоянная оккупация.
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Петіне президенство теж не дуже приводить до процвітання України.
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Порошенко процветает. растёт его благосостояние не по дням а по часам. Даже визуально видно с каждым днём, как расширяется его морда. Уже ширше ніж довше...
А раз процветает лично Порошенко и его воровское окружение, значит и процветает вся Украина... по логике Порошенко.
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А ще коли є такий друг-колега Х..ло, так зручно з його допомогою відволікати увагу народу від власного процвітання.
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потому, наверное, ты всем уши прожужжал про пэрэмырря
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Могу согласиться, что оккупация россией приводит к нищенству. Приднестровье, где иногда бывает мой знакомый живет паршиво, это факт.
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да ну как нет? что вы такое говорите пане президент?

"Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3202
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И даже цвет краски гавняный. Убогость во всем
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Петр, расскажите лучше об успехах Саакашвили в Батуме. Почему он раскрутил эту без налоговую зону и создал там типа Монте Карло. ПОЧЕМУ ТУДА НАРОД ПОВЕЗ ДЕНЬГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?
И КТО ПОМЕШАЛ ЕМУ СДЕЛАТЬ ЭТО В ОДЕСССЕ?
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Гидрант толкает всем давно известное.... Креатив иссяк.
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Та и то сказать: жители Донбасса, просились бы вы к Обаме, к Меркель.. Не, оно-то нереально, но вас, с учётом вашего умственного КПД, хотя бы можно было понять. Так нет же: вас в другую сторону, как мух на говно, потянуло..
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Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию -

цілком згоден, як і з тим, що жоден Президент України не доводив країну до такого зубожіння, як Порошенко...
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Петюня - это не твоя забота. Твоя обязанность как главы страны - изгнание оккупанта. Вот этим и занимайся, барыга хренов.
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вы - или пенсионер или на госслужбе. Во всяком случае к бизнесу отношения, видно не имеете. Кто ж так с партньорами поступает? Так ниаднусобачьюбудкунипастроите.
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А как-же оккупированый G2-мокшами Бруклин, не плохо так себе живут
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Бруклин оккупирован неправильно, без зеленых человечков, поэтому оккупация неправильная.
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Соглашусь. ПМР и Абхазия (в Осетии южной не был) реальная жесть.
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Вот пес шеколадный все про деньги думает - Народу главное вернутся на родину под крыло Матушки России а там хоть камни с небе не хитрому люду всеравно - как Путин решит так и Будет ...
В Северной Корее ни чего нет а все счастливы - счастье не деньгами меряеется - вот у Барыги шеколадной денег много а он нещастный хочет еще нахапать ...
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Это верно. Россия, как любая приличная опухоль, может распространять только метастазы.
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в эфире появился новый сериал с интригующим названием одиннадцать стаканов петешена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию", - Порошенко
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