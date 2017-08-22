 "Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию. Возьмите хоть Абхазию, хоть Осетию, сейчас оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, Приднестровье: ситуация ужасна хоть с гуманитарной, хоть с социальной, хоть с экономической точки зрения", - сказал он.
1305 38
Минские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко(88)
Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре(82)
Порошенко и Мэттис сделают заявление для прессы по итогам переговоров 24 августа, - АП(48)
Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР(44)
Украинцы, по сути, не способны сами организовать протест(0)
"Ключевой элемент российской агрессии – информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО(88)
"Мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - Порошенко. ВИДЕО(79)
Только силовое изгнание рашистских оккупантов и победа. Иначе никак.
Или хорватский вариант или постоянная оккупация.
Ответить
Ответить
А раз процветает лично Порошенко и его воровское окружение, значит и процветает вся Украина... по логике Порошенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ыавыаыфиь(
Ответить
Ответить
И КТО ПОМЕШАЛ ЕМУ СДЕЛАТЬ ЭТО В ОДЕСССЕ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
цілком згоден, як і з тим, що жоден Президент України не доводив країну до такого зубожіння, як Порошенко...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Северной Корее ни чего нет а все счастливы - счастье не деньгами меряеется - вот у Барыги шеколадной денег много а он нещастный хочет еще нахапать ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить