 Пожар в Харьковском апелляционном административном суде локализован, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"На данный момент локализация уже есть", - подчеркнули в ГСЧС.
По словам собеседника агентства, площадь пожара составила порядка 1,5 тыс кв.м.
"Огонь возник на крыше, но по пустотам и внутренним конструкциям прогары пошли на третий этаж, в некоторых местах дошли до второго и даже до первого этажа", - сказали в пресс-службе.
На данный момент, по данным ГСЧС за медицинской помощью никто не обращался. Эвакуация людей, находившихся в здании на момент возгорания, была проведена до приезда спасателей.
В ликвидации пожара задействованы более 30 единиц техники (в т.ч. 24 автоцистерны и 5 автолестниц) и около 150 человек личного состава ГСЧС.
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Видео: http://uainfo.org/blognews/1503393140-kak-po-nastoyashchemu-zhivut-lyudi-v-rf-video.html
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