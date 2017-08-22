EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  375  6
Все про:пожар (3501) Харьков (4368) ГСЧС (1334)

 Пожар в Харьковском апелляционном административном суде локализован, - ГСЧС

гсчс

Спасателям удалось локализовать пожар в здании административного апелляционного суда Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"На данный момент локализация уже есть", - подчеркнули в ГСЧС.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составила порядка 1,5 тыс кв.м.

"Огонь возник на крыше, но по пустотам и внутренним конструкциям прогары пошли на третий этаж, в некоторых местах дошли до второго и даже до первого этажа", - сказали в пресс-службе.

На данный момент, по данным ГСЧС за медицинской помощью никто не обращался. Эвакуация людей, находившихся в здании на момент возгорания, была проведена до приезда спасателей.

В ликвидации пожара задействованы более 30 единиц техники (в т.ч. 24 автоцистерны и 5 автолестниц) и около 150 человек личного состава ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове горит здание апелляционного административного суда, - ГСЧС
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRIUkRkekJaUWpnd1NsQlJiMlJEYmpCTFJqZ3dTMWhSYzA1SFFUQlplbEYxZEVNck1FeEpQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То, что нужно сгорело - можно и потушить теперь)

Примите участие в небольшом опросе
 показать весь комментарий
Ответить
 
В России в городе Ростов на Дону в самом центре города уже вторые сутки горит район Говнярка. За сутки прилетел один пожарный вертолет и мимо пожара вылил ушат воды Пожар в Харьковском апелляционном административном суде локализован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8537

Видео: http://uainfo.org/blognews/1503393140-kak-po-nastoyashchemu-zhivut-lyudi-v-rf-video.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
рукописи не горят, а суды еще как горят, особенно,если это кому-нибудь нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
и как всегда, в таких случаях, по чистому совпадению, на чердаке был либо архив, либо канцелярия с делами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в Харьковском апелляционном административном суде локализован, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти