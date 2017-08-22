 Роль УПЦ МП в Украине является миротворческой, - патриарх РПЦ Кирилл

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно - они когда-то заканчиваются. И если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни?" - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, если Церковь прямо в конфликт не вовлекается и сохраняет миротворческий потенциал, то она может стать "важным фактором примирения людей".
"Эта принципиальная позиция нашей Церкви, по милости Божией, осуществляется Украинской православной церковью Московского патриархата в современной Украине, и очень многие люди с огромной признательностью относятся именно к миротворческой позиции Церкви. И мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших церквей по этому вопросу - по вопросу о роли церкви в конфликте на Украине", - заявил предстоятель РПЦ.
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По некоторым знакомым и родственникам сужу.
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а тут и их главный голубь мира
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Л.Н.Толстой
Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма
https://www.skeptik.net/skeptiks/sinodans.htm
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лживый казламордый урод, бля... Мразь лишнехромосомная... Шоб те, юродивому, то "миротворчество" семерицей на башку свалилось!
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Котіться до біса з української землі, гидоти !!!
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рфотворческой, - патриарх РПЦ Кирилл
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