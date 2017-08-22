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Все про:Кирилл (1000) религия (716) УПЦ (678) церковь (981)

 Роль УПЦ МП в Украине является миротворческой, - патриарх РПЦ Кирилл

кирилл

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл на встрече в Москве с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил о миротворческой роли Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) в современной Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

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"Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно - они когда-то заканчиваются. И если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни?" - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, если Церковь прямо в конфликт не вовлекается и сохраняет миротворческий потенциал, то она может стать "важным фактором примирения людей".

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"Эта принципиальная позиция нашей Церкви, по милости Божией, осуществляется Украинской православной церковью Московского патриархата в современной Украине, и очень многие люди с огромной признательностью относятся именно к миротворческой позиции Церкви. И мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших церквей по этому вопросу - по вопросу о роли церкви в конфликте на Украине", - заявил предстоятель РПЦ.

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вспомнилось, как гундяев призывал в 2014-15 годах уничтожать украинцев и "благословлял крестовый поход" против Украины.
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и в чем это миротворчество выражается? В расположении оружия на территории москальских монастырей на даунбасе для местных обдроченцев?
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Чем меньше парпшинских "миротворцев" - тем более мирно живут страны -доказано временем!
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С таким успехом, по логике Гундяева, Адольф Гитлер был миротворцем, умиротворявший народы Европы, особенно в газовых камерах...
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Хуже. Они из прихожан зомбаков делают.
По некоторым знакомым и родственникам сужу.
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Вспомнились слова из анекдота"... Батюшка-вы или крест снимите,или-трусы оденьте"
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Не розумію тих людей, які ходять в ці сатанинські церкви гундяєва... Це та людина яка "благословляла" вбивць перед відправкою в Україну. Вони ж не тільки ходять, ще і гроші там залишають, які потім по вертикалі попів надходять на самий верх. Чи дійсно " не ведають, що творять" ...?
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Ходят. И не понимают нихрена. Или делают вид что не понимают. Нах москальский пархат из Украины!
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да кто ж его выгонит, если сам парашенко в нем минимум дьяконом состоит?
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Ну да, ну да! Особенно "миротворили" в Святогорской Лавре
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гундяй опять нагло лжет, нарушая заповеди. Смерть оккупанту, нацисту и отступнику !!!

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Вже бачили як ти миротворив коли мотався на Бамбас як на роботу при Завгарові. Результат не забарився проявитись.
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Особливо добивають усілякі "словянські союзи" Більш того, зараз ці біси в рясах здобули законне право швондяти по школах і пропагувати серед дітей " про мир і велику дружбу між братськими народами" на уроках богослужіння, які увійшли в шкільну програму. Ліцемери в рясах! Був у нас таких один в школі, де мій син вчився з шостим айфоном не розлучався. Батьки зібралися і до директора зясували питання. Більше не лазить пропагандон до наших дітей!
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миротврцы рпц мпРоль УПЦ МП в Украине является миротворческой, - патриарх РПЦ Кирилл - Цензор.НЕТ 2486

а тут и их главный голубь мира


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"То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически - я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же - строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения."

Л.Н.Толстой
Ответ на определение синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма

https://www.skeptik.net/skeptiks/sinodans.htm
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Хмм, как-то странно и противно это слышать, из пасти этой бородатой, говноедной, ряженой подорвы...
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И это говорит представитель территории с любимым ТРАДИЦИОННЫМ развлечением населения - за оглоблю и стенка на стенку! населения родившем поговорку - Свадьба без драки - просто большая пьянка!
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крестик на макушке складывай когда брешеш, гундяич....
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ИГИЛ это просто младенцы по сравнению с Гундяевско-ФСБшными террористами.

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ряжені кацапські "миротворцы" святять "Сатану"


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http://ru-an.info/новости/духовник-всея-руси-оказался-невеждой
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миротворцы б...ть......Священник Московского патриархата благословляет русского террориста Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелков".

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миротворцы б...ть....Священник Московского патриархата, командовавший террористами на Луганщине

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Енакиево,уже 20 раз перенабираю текст,стираю,один хер,кажется,не все эмоции высказываю .А смысл тот же-за поребрик,сука.Как же вы,твари,заипали,твой царь с ублюдочным мировозрением,лизожопы с крестами и без,уеьаны от москвы ло самых до окраин,оправдывающие всю эту хню,суки наведите порядок в Ростове,Красноярске и всех прочих мухосрансках,не получается дорогу асфальтом покрыть,туалет почините,а то придавит же,валите,еб. буряты тушить от пожаров юрту,не х. на Донбассе сидеть,один хрен сдохнете.
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Никогда не верьте русским , и не будете обмануты !
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І оце держсекретар Ватикану дозволяє собі слухати таку брехню? Може він теж в Бога не вірує, як і Кирило?
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Такє враження що хочеться взяти кадило і їм пе..б.ти так,не хіло.
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вон надюху сделать папой всея украины -и порядок
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В жодній країні світу гундяєвський патріархат не був миротворчим, бо служить не Богові, а фсб пулєровської рашки, та набиває свої кишені видуреними у людей грошима...З якого переляку, люди добрі, ми чогось забули, відріклися від історії українського православія та історії нашой української церкви, що налічує майже 1400!!!! років ??? та приліпилися до цієї штучно створеної пухлини у вигляді МП за 70 чи скільки там років всього??? Ганьба та зрада..знову зрадили і предків своїх, та нашу історію, землю нашу...Невже не доходить до "кучерявих мозгів" така проста істина, що без своєї мови, землі та віри НЕМАЄ країни??? це просто територія під окупацією...навіть окупацією віри. Чому так наполегливо вони намагають присвїти наших святих , приліпити іх до свєї історії, а ми так легко відхрестилися від почти півторатисячолітньої історії землі руської...Ганьба...
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Церковь играет роль политическую, напомнить преступления против человечности совершенных (и совершаемых) церковью?
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Роль УПЦ МП в Украине является миротворческой, - патриарх РПЦ Кирилл
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лживый казламордый урод, бля... Мразь лишнехромосомная... Шоб те, юродивому, то "миротворчество" семерицей на башку свалилось!
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надюха -ваше все,гарна дивчина,красива,умна,обходительна,это не деревенщина ксюха собчак
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Перемкнуло, кацап? Иди накати боярышнику за здравие святейшего Гундяя и въепись лбом об стену с размаху.
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сквозь стены проходить любишь или кукушка съехала?
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да, они в чём -то похожи, обе дуры, по-своему, и Савченко это одного рода эпатаж, у Собчак другого, а причём тут?
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А ми хочемо, щоб не було ні вас, ні вашої "миротворческой" роли.
Котіться до біса з української землі, гидоти !!!
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РПЦ МП точно такой же "миротворец", как и российская армия.
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если генерал ФСБ, главарь кацапского сатаната и идеолог международного терроризма что-то закукарекал про мир то тут сомнений нет - опять затевают мрази какую-то кровавую гадость
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Роль УПЦ МП в Украине является мирфотворческой, - патриарх РПЦ Кирилл
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Вольтер вам религия нужна нет но нороту как кнут
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Нечего им на нашей земле делать. Понятно, сейчас 21-й век, вот так не выгонишь, как в Англии сделали с католическим товарищами, служившими Испании и Риму. Но можно создать жуткие финансовые условия, поставив все их деньги под жесткий контроль. Типа даже продажа свечек через POS-терминал или кассовый аппарат.
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