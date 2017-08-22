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 Общество
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Все про:Израиль (857) переговоры (3441) роуминг (11) Климкин (1383)

 Украина начинает работу по отмене роуминга с Израилем, - Климкин

климкин

Украина и Израиль намерены договориться о взаимной отмене роуминга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения - для этого, скорее всего, нужно будет отдельное соглашение - в сфере снятия барьеров с роуминга", - сказал он. По его словам, отмена роуминга важна для обеих сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020 гг, - НКРС

Напомним, ранее Президент Петро Порошенко заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев.
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великое достижение будет и однозначно внешнеполитическая победа МИДа и лично Порошенко
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ну да, а то его соплеменники тратиться не хотят, когда приезжают к родичам проматывать бабки, которые в Украине подняли...
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Ну естественно .Ведь всё правительство домой туда ездит .
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Что есть, то есть. Здесь они на заработках.. Нарубят и полетят в тёплые края..
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А Голодомор ваши уже вьізнали? Или роуминг важней?
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Стісняюсь спитати, а чого в першу чергу з Ізраілем?
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Що, вже так підгорає ? А як же другий термін?
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Вероятно на нашу инициативу они первые откликнулись, ЕС как всегда долго думает!
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- Алё, это Скорая ? Перезвоните мне, а то я с мобильного.)))
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то есть наши барыги и за телефонные разговоры на исторической родине платить не хотят. Экономные. Может, лучше бы с близлежащими восточноевропейскими странами договорились бы?
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Ну дуже надважливе рішення, саме зараз українцям цього не вистачало. Може Пеця і Ко хоче безкоштовно з родичами спілкуватися...
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Піду чергу займу...Прада, хз чи з моїм "колхозним" рилом в той "калашный ряд" пустять...
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а почему не с Германией, Италией или Францией?
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Всегда все в первую очередь для себя любимых.
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В Україні і так нічого не було. Навіть віз немає. А тепер ще й плати за роумінг не буде. Зато на Росії все це є.
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вытирая слезы щастья,это просто чудо чудное, покращення,пжити по новому и усе такое
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краще своє коцапське громадянство відмінив би, картавий покруч
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достойная работенка для настоящего астрофизика
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина начинает работу по отмене роуминга с Израилем, - Климкин
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