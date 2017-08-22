 Украина начинает работу по отмене роуминга с Израилем, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения - для этого, скорее всего, нужно будет отдельное соглашение - в сфере снятия барьеров с роуминга", - сказал он. По его словам, отмена роуминга важна для обеих сторон.
Напомним, ранее Президент Петро Порошенко заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев.
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