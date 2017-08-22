 Миссия ОБСЕ зафиксировала 156 взрывов в Донецкой и Луганской областях 21 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на ее сайте.
В течение указанного периода миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Ясиноватой (Донецкая область), говорится в сообщении. Кроме того, наблюдатели СММ осуществляли наблюдение за районами разъединения сил и средств и регистрировали нарушения прекращения огня вблизи Золотого.
При этом доступ миссии оставался ограниченным в районах разъединения и в других местах, в том числе в Новоласпе и Кременце (оба - Донецкая область).
Наблюдатели СMMтакже зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы вблизи Золотого (Луганская область).
Миссия продолжала оказывать содействие, а также контролировать ремонт и техническое обслуживание электростанции в Счастье (Луганская область).
Кроме того, миссия посетила 3 пограничных района, не находящихся под контролем государственных сил.
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