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Все про:ОБСЕ (2773) Донбасс (15826)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала 156 взрывов в Донецкой и Луганской областях 21 августа

обсе

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали 21 августа 80 взрывов в Донецкой области и 76 - в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на ее сайте.

В течение указанного периода миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Ясиноватой (Донецкая область), говорится в сообщении. Кроме того, наблюдатели СММ осуществляли наблюдение за районами разъединения сил и средств и регистрировали нарушения прекращения огня вблизи Золотого.

При этом доступ миссии оставался ограниченным в районах разъединения и в других местах, в том числе в Новоласпе и Кременце (оба - Донецкая область).

Наблюдатели СMMтакже зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы вблизи Золотого (Луганская область).

Миссия продолжала оказывать содействие, а также контролировать ремонт и техническое обслуживание электростанции в Счастье (Луганская область).

Кроме того, миссия посетила 3 пограничных района, не находящихся под контролем государственных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 755 взрывов в Донецкой и Луганской областях 18-20 августа
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