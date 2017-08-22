 В августе из-за неосторожных выстрелов охотников погибли 3 человека

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, минувшей ночью в поле возле села Рудня (Волынская область) 35-летний житель Ковельского района во время охоты смертельно ранил 45-летнего жителя Старовыжевского района из зарегистрированного охотничьего карабина. По факту убийства по неосторожности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса.
17 августа на окраине села Красноселки в Радомышльском районе Житомирской области была смертельно ранена женщина. Ночью супруги находилось на поле. На дороге, проходящей рядом, остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Через несколько минут мужчина услышал выстрел. После того, по его словам, приезжие приблизились к ним и, увидев его, с криком "Это люди!" сразу же бросились к машине и скрылись. Женщина получила ранение в голову и скончалась на месте происшествия. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
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13 августа в Татарбунарском районе Одесской области двое мужчин во время охоты по неосторожности выстрелами из зарегистрированных охотничьих ружей смертельно ранили 34-летнего жителя Беляевского района. Правонарушители задержаны. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности).
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Невідомі чи мисливці? Чи охоронники картопляного поля з якого та жінка намагалася зібрати чужий врожай?
Источник: https://censor.net.ua/n452701
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