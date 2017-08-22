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 В августе из-за неосторожных выстрелов охотников погибли 3 человека

охота

В августе 3 человека погибли вследствие несчастных случаев во время охоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, минувшей ночью в поле возле села Рудня (Волынская область) 35-летний житель Ковельского района во время охоты смертельно ранил 45-летнего жителя Старовыжевского района из зарегистрированного охотничьего карабина. По факту убийства по неосторожности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса.

17 августа на окраине села Красноселки в Радомышльском районе Житомирской области была смертельно ранена женщина. Ночью супруги находилось на поле. На дороге, проходящей рядом, остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Через несколько минут мужчина услышал выстрел. После того, по его словам, приезжие приблизились к ним и, увидев его, с криком "Это люди!" сразу же бросились к машине и скрылись. Женщина получила ранение в голову и скончалась на месте происшествия. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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13 августа в Татарбунарском районе Одесской области двое мужчин во время охоты по неосторожности выстрелами из зарегистрированных охотничьих ружей смертельно ранили 34-летнего жителя Беляевского района. Правонарушители задержаны. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности).
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Я взагалі заборонив би цей вид розваг, або видав би звірям зброю щоб захищалися.
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А мясо жрать любишь? На мясокомбинат сходи, тема пионер...
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Так я ж не диких тварин їм, а спеціально для цього вирощених. Маша-пенсіонерка, відчуйте різницю.
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Кардинал Джон Генри Ньюмен (1801-1890) говорил: "Жестокость к животным показывает, что человек не любит Бога. Они не принесли нам вреда, они не обладают силой, чтобы сопротивляться... есть что-то ужасное, такое сатанинское, в причинении мучения тем, кто никогда не вредит нам, и кто не может защитить себя, кто полностью в нашей власти..."
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А на что это в августе, в понедельник, можно охотиться с нарезным карабином?
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17 августа на окраине села Красноселки в Радомышльском районе Житомирской области была смертельно ранена женщина... остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных >>>>>> В августе из-за неосторожных выстрелов охотников погибли Источник: https://censor.net.ua/n452701
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Невідомі чи мисливці? Чи охоронники картопляного поля з якого та жінка намагалася зібрати чужий врожай?





Источник: https://censor.net.ua/n452701
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Ну так копи і написали в протоколі: "мисливці", а не охоронці поля.
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Второй случай вообще под охоту не подпадает. Цензор, ну фильтруйте заголовки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ августе из-за неосторожных выстрелов охотников погибли 3 человека
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