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 Россия поставляет оружие талибам, что является нарушением международных норм, - Тиллерсон

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия талибам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это - нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Госдепартаменте.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, о численности американских войск в Афганистане будет объявлено после принятия решения на этот счет. Он подчеркнул также, что дипломатические усилия США по урегулированию конфликта в этой стране будут определяться ее условиями.

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Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности - в том, что касается американской помощи Афганистану.

Глава Госдепартамента заявил, что в решении проблем Афганистана примут участие Пакистан и Индия. Касаясь роли Пакистана, он сказал, что этой стране следует изменить свой подход к проблеме терроризма. По его словам, условием помощи Пакистану со стороны США будут результаты, которых Исламабад достигнет на этом пути.

"Имеет место некоторая эрозия доверия, поскольку мы стали свидетелями того, что террористическим организациям предоставляется убежище на территории Пакистана, откуда они планируют и осуществляют нападения на американских военнослужащих, американских официальных лиц, подрывая усилия по достижению мира в Афганистане", - уточнил Тиллерсон.

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"Пакистан должен применить иной подход, а мы готовы с ними сотрудничать, помогая им защитить себя от… террористических организаций", - подчеркнул госсекретарь США.
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Теперь за каждый косой взгляд Хуйла будут расширять санкции.
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Это не скрепно - только исконное - березовый дёготь!
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Статус "Сев.Корея №2" почти достигнут. Осталось пуйлу намногоходовить несколько завершающих штрижков.
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БОЛЬШАЯ Северная Корея уже и так и по сути и по действиям
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А каким подонкам в мире парашия оружие не поставляет, мистер Тиллерсон???
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это что, опять затеяли русофобию? да что ж такое-то?
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Ну смайлик добавляй,типа .А то у многих нет чусива юмора,и не понимают что такое сарказм.Ну если и я вас правильно понял.
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сейчас Говняшке выпишут трандюлей за талибов,потом за папу,за маму,за бабусю,за тетю Дусю,за мир во всем мире,а потом уже будут бить без повода,по привычке...
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Немытая - террорист №1 в мире, тонет в своём же дерьме. Чувства благодарности мировому сообществу переполняют, спасибо! Лучше поздно, чем никогда. Рашисты, удавитесь: ВИДЕО
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Гниды кацапские... Ой на коленях к нам приползете... Ой просить нас будете- простите братья... ток не братья вы нам !
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Тиллерсон, мы уже давно должны найти в украинских курганах tow оставленную вами во 2 мировую, как союзниками!
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похоже что все чинуши из Министерства Иностранных Дел раиси были ПРОГУЛЬЩИКАМИ когда преподавали МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО!!!
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Похоже хуйло не столько страдал в той своей известной фразе о "величайшей трагедии" за СССРой, как за тем, что полномасштабно не участвовал в его развале.
Пытается поучаствовать сейчас.

И , похоже, он-то парень настырный, что всё у него получится. Не СССРу, конечно, но недобиток развалит.
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Вот бы и поддержали американцы Украину в Международном суде в деле о финансировании россией терроризма.
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кацапстан начинают мочить по всем фронтам, далее будут обвинения в создании и поставках в Игил, требования о выводе войск с Молдовы и Грузии, Боинг, польский борт. рашистов загоняют по судам как бешеных собак, и полное торговое эмбарго не за горами. Так и воронежей для бомбежек не хватит.
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треба цим бєстолочам ще трохи санкцій для стимуляції економіки
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Итак, кольцо сжимается. ЦРУ работает... Обвинения в поставке технологий Сев.Корее прозвучали. Насчет поставок талибам - тоже... Следующий шаг - появление доказательств организации Хуйлом терактов по всему миру. Потом информация пойдёт по миру. Продавать-покупать что угодно в России/ из России станет для любого бизнесмена потерей репутации...
Вот только тогда и начнутся настоящие санкции..
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Я один это заметил?

" Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности - в том, что касается американской помощи Афганистану. Источник: https://censor.net.ua/n452700 "
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Я шото не понял , это крайняя степень озабоченности была или обеспокоенности?
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Памятаю колись ху#ло казало що талібам зброю невякому разі не будуть посточати... і як виявилось постачають... нічого нового. Каже одне а робить іньше... ху#ло воно і є ху#ло!
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Вони завжди були прозрівшими. Але під кожний шаг вони дуже добре готуються.
Могли на емоціях заявити це саме в 2014 році. Але вони американці і спочатку нашпигували Європу американськими військами, танками, бронетехнікою та авіаціє, провели не одне навчання з союзниками (це все на фоні постійно посилюючихся санкцій) і лише після цього всього почали потроху натякати рашці на те в якому напрямку їй треба рухатися.
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Я это знаю Как и то, что из-под этого катка теперь оркостану не вылезти, даже если они резко уберутся со всех занятых территорий по бывшему совку.
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еще одна петля Анаконды на шее мордовского козла.
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нет нет и нет.
то талибы подбатывали в шахтах даунецка, там и нарыли...
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Хех. Россия начинает въезжать в мировую политику. Времена, когда напрямую вводили войска, прошли. Теперь белые люди отправляют не-очень-белым людям стволы и публично обвиняют в этом друг друга. Конкретно в этом случае - Тиллерсон ищет, на чём съехать с темы Афганистана. Бесконечная война в Афгане Америку уже #$@!# по самое немогу и буквально на днях Тиллерсон заявил, что США готовы пойти на компромисс с Талибаном без предварительных условий (при Обаме талибам ставили условия, теперь - нет) и начать говорить о мире. Но талибы, почуяв слабину, кричат "ДЖИИХААААДДД!!!111" и мириться не хотят.
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ты коми или не дай боже башкир какой нибудь?
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понятно. значит все намного хуже. ты удмуртъ.
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Эмбарго на продажу оружия ган..онам.Можно и нефти.Пусть х.. сосут
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия поставляет оружие талибам, что является нарушением международных норм, - Тиллерсон
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