 Россия поставляет оружие талибам, что является нарушением международных норм, - Тиллерсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это - нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Госдепартаменте.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, о численности американских войск в Афганистане будет объявлено после принятия решения на этот счет. Он подчеркнул также, что дипломатические усилия США по урегулированию конфликта в этой стране будут определяться ее условиями.
Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности - в том, что касается американской помощи Афганистану.
Глава Госдепартамента заявил, что в решении проблем Афганистана примут участие Пакистан и Индия. Касаясь роли Пакистана, он сказал, что этой стране следует изменить свой подход к проблеме терроризма. По его словам, условием помощи Пакистану со стороны США будут результаты, которых Исламабад достигнет на этом пути.
"Имеет место некоторая эрозия доверия, поскольку мы стали свидетелями того, что террористическим организациям предоставляется убежище на территории Пакистана, откуда они планируют и осуществляют нападения на американских военнослужащих, американских официальных лиц, подрывая усилия по достижению мира в Афганистане", - уточнил Тиллерсон.
"Пакистан должен применить иной подход, а мы готовы с ними сотрудничать, помогая им защитить себя от… террористических организаций", - подчеркнул госсекретарь США.
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Пытается поучаствовать сейчас.
И , похоже, он-то парень настырный, что всё у него получится. Не СССРу, конечно, но недобиток развалит.
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Вот только тогда и начнутся настоящие санкции..
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" Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности - в том, что касается американской помощи Афганистану. Источник: https://censor.net.ua/n452700 "
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Могли на емоціях заявити це саме в 2014 році. Але вони американці і спочатку нашпигували Європу американськими військами, танками, бронетехнікою та авіаціє, провели не одне навчання з союзниками (це все на фоні постійно посилюючихся санкцій) і лише після цього всього почали потроху натякати рашці на те в якому напрямку їй треба рухатися.
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то талибы подбатывали в шахтах даунецка, там и нарыли...
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