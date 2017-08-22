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 Россия начала подготовку ответных мер на санкции США, - МИД РФ

рябков

Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкций США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА новости.

Он отметил, что с момента прихода в Белый дом новой команды санкции против России ужесточаются уже в четвертый раз.

"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", -констатировал Рябков.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки - на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания", - говорится в сообщении.

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По мнению Рябкова, на таком удручающем фоне рассуждения представителей США о желании стабилизировать отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Впрочем, указал он, раньше и введение новых санкций в Вашингтоне объясняли стремлением улучшить двусторонние связи.

По словам дипломата, Россия всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД при этом выразил надежду, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают пагубность раскручивания санкционной спирали.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", - сообщается в заявлении Рябкова.

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Я сьогодні не засну - всю ніч буду думати що це санкції будуть від Рашки.
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"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", - сообщается в заявлении Рябкова.

Загадочно ответил. Наверное, не знают, что делать...
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- Почему переговоры Путина с Трампом так быстро закончились?
- Сначала Путин положил на стол листок и сказал, что это твердые требования России. А Трамп ответил: "Сейчас будет введение вот таких санкций в ответ на ваши требования!" и полез в карман за своим листком, но по ошибке выложил на стол упаковку с презервативом.
- А Путин что?
- А Путин побледнел, скомкал свой листочек, сказал, что Россия свои требования снимает и быстренько удалился.
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