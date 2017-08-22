 Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
"Министерство образования и науки регламентирует только начало учебного года - 1 сентября, что учебный год должен завершиться не позже 1 июня и суммарно каникул на протяжении учебного года должно быть не менее 30 дней. В пределах этих цифр каждая школа должна сформировать, когда именно она будет объявлять каникулы", - сказала она.
По ее словам, определение дат каникул на протяжении учебного года может зависеть от особенностей каждого региона, сезона, погодных условий и уровня заболеваемости в осенне-зимний период. "Бывает, что есть какие-то заболевания, когда болеют многие дети, также объявляют дополнительные каникулы. Это автономия учебного заведения", - отметила Гриневич.
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А ШКОЛЬНИКИ СТАВИТЬ САМИ СЕБЕ ОЦЕНКИ.
ВОТ ЭТО РЕФОРМА!!!
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ТАК ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. :D
ВОТ ЭТО РЕФОРМА!!!
ПЕДЯ ДАЙ ЕЙ МЕДАЛЬ!!!
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