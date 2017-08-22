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 Общество
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Все про:каникулы (82) школа (1791) Гриневич (184)

 Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич

гриневич

Структуру учебного года будет определять руководство школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Министерство образования и науки регламентирует только начало учебного года - 1 сентября, что учебный год должен завершиться не позже 1 июня и суммарно каникул на протяжении учебного года должно быть не менее 30 дней. В пределах этих цифр каждая школа должна сформировать, когда именно она будет объявлять каникулы", - сказала она.

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По ее словам, определение дат каникул на протяжении учебного года может зависеть от особенностей каждого региона, сезона, погодных условий и уровня заболеваемости в осенне-зимний период. "Бывает, что есть какие-то заболевания, когда болеют многие дети, также объявляют дополнительные каникулы. Это автономия учебного заведения", - отметила Гриневич.
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Гриневич робить роботу, заради роботи, через роботу та для роботи ...
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Лучше пусть ученики определяют и даты и продолжительность каникул .
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Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич
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А ШКОЛЬНИКИ СТАВИТЬ САМИ СЕБЕ ОЦЕНКИ.

ВОТ ЭТО РЕФОРМА!!!
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И размер поборов с родителей в "фонд" школы тоже сами? или как всегда - "за погодженням управління освіти"?

Примите участие в небольшом опросе.
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Министерство образования и науки регламентирует только начало учебного года - 1 сентября, что учебный год должен завершиться не позже 1 июня
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ТАК ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. :D

ВОТ ЭТО РЕФОРМА!!!

ПЕДЯ ДАЙ ЕЙ МЕДАЛЬ!!!
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Аттестаты за денежки родителей. Пора вводить расценки. Золотая медалька - торт Рошен. Серебрянная - 2 чоколадки Рошен, на тройки - одна чоколадка. И гуляй, паря!
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От цікаво було б подивитись на скільки балів Гриневич здала б ЗНО.
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ну все. Теперь карантинов не будет Это будут каникулы и ничего догонять по суботом не придеться.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДаты каникул будут определять сами школы, - Гриневич
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