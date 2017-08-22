 Патрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак - сын замученного террористами Героя Украины Владимира Рыбака. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.
Юрия Рыбака, который до этого работал заместителем начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП Киева, представил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Юрий Владимирович почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины. Это - грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", - сказал Билошицкий.
Сам Рыбак приоритетными направлениями работы назвал повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности управления и расширение эффективного взаимодействия с населением.
Отметим, что на днях Юрий Рыбак упоминался в СМИ по другому поводу - в публикациях о том, как сложилась жизнь сына замученного боевиками ДНР депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.
3123 26
Материалы по теме: Новая полиция
До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев(17)
"Патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе(149)
Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж(86)
30 экипажей дорожной полиции начнут патрулировать основные автомагистрали с 12 июня, - Князев(50)
Безобразие: у Ющенко два служебных автомобиля и три водителя(0)
Аваков вручил награды и передал служебную технику полицейским и нацгвардейцам Одесчины. ФОТОрепортаж(34)
Аваков и Князев вручили 51 новый автомобиль полицейским Запорожья. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пономарев: «С трупом? Да-да, я сейчас. Я сейчас заканчиваю с журналистами и занимаюсь».
Пономарев мав громадянство України?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам Владимир Арьев.
"Очень важный момент - переговоры происходили не в Москве. Волкер, по сути, исполняет функции, которые когда-то были возложены на Викторию Нуланд. Она ездила на переговоры с Сурковым в Москву. Очевидно, в этот раз американская сторона захотела встретиться на территории, на которой идут переговоры. Москва согласилась. И Сурков поехал в Минск. Это о многом говорит", - отметил Арьев.
Читайте:
Есть ряд причин: в США заявили, что Путин готов вывести войска с Донбасса
По его словам, сейчас американцы настроены на гораздо более серьезный разговор с Россией.
"И аргументы США с учетом принятых санкций достаточно серьезные", - подытожил нардеп.
Как сообщал "Обозреватель", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, оценивая переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, заявил, что исход конфликта на Донбассе уже решен, сейчас обсуждается, на каких условиях Россия уйдет с востока Украины.
https://www.obozrevatel.com/politics/peregovoryi-lyudej-trampa-i-putina-v-rade-ukazali-na-vazhnyij-moment.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Владимир Рыбак. Герой Украины, который в одиночестве без оружия не побоялся выйти против вооруженных людей, захвативших его страну. Сегодня защитники Украины уже не так беззащитны, но так же искренни, каким был Владимир Рыбак. А где же «мирные жители» Донбасса, которые указывали боевикам на Рыбака, которого после этого последнего в его жизни видео пытали, вспороли живот и выбросили в реку? Как живется им? Эти люди несут полную ответственность за судьбу Донбасса. И если им сегодня плохо, они этого вполне заслужили своим предательством страны в 2014 году. И пусть им будет не раз еще хуже. Имена и их бессмысленные жизни развеются по ветру времени. А Владимир Рыбак навсегда останется как пример того Донбасса, который не молчал», - отметил в Фейсбуке политтехнолог Тарас Березовец. Читайте більше тут: http://zik.ua/ru/news/2017/04/18/proshlo_try_goda_so_dnya_geroycheskogo_postupka_vladymyra_ribaka_ubytogo_1081513
Ответить