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 Общество
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Все про:Одесса (5852) Рыбак (744) патрульная полиция (1402)

 Патрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак - сын замученного террористами Героя Украины Владимира Рыбака. ФОТО

Сегодня коллективу патрульной полиции Одессы представили нового руководителя. Им стал Юрий Рыбак. Предыдущий начальник ведомства Михаил Билецкий в рамках ротации переведен на аналогичную должность в Тернополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.

Юрия Рыбака, который до этого работал заместителем начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП Киева, представил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два года с нами нет Героя Владимира Рыбака. Мы обязательно вернемся в украинскую Горловку и назовем его именем улицу или площадь, - Порошенко

"Юрий Владимирович почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины. Это - грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", - сказал Билошицкий.

Сам Рыбак приоритетными направлениями работы назвал повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности управления и расширение эффективного взаимодействия с населением.

Отметим, что на днях Юрий Рыбак упоминался в СМИ по другому поводу - в публикациях о том, как сложилась жизнь сына замученного боевиками ДНР депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К похищению причастны не только сепаратисты, но и городская власть. Расследование приостановлено", - вдова убитого в апреле 2014-го горловского депутата Рыбака

Патрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак - сын замученного террористами Героя Украины Владимира Рыбака 01






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надеюсь сын не будет мягок с законтаченно-апущенными лишнехромасомными млекопитающими, в память об отце Герое Неньки.
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Аби його не задавило корумповане(?) оточення.
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Чего вы нас убиваете...говорят сепары, вы это начали...Вспомним как до этого убили Рыбака. Нет вам прощения бывшие украинские жители ордло.
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А місцеві не кацапи? ОРДЛОвці не брали участь?
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Там була спецоперація ФСБ для розпалювання війни та ненависті.
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Стрелков: «Слава, ты, пожалуйста, реши вопрос с жмуром (трупом-ред.). Чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет...».

Пономарев: «С трупом? Да-да, я сейчас. Я сейчас заканчиваю с журналистами и занимаюсь».
Пономарев мав громадянство України?
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100%. Для Х*йла і його оточення люди - ніщо. Убивство Рибака співзвучне з серією підривів будинків у Буйнакську, Волгодонську, Москві і т.д. КГБ-ФСБ-шники навчені лише таким методам.
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Большая ответственность на нем, непросто ему будет соответствовать.
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С БОГОМ!!! В Одессе давно уже НЕЧИСТЬ порозводилась рашисткая!!!
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Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова состоялась не в Москве, что является важным моментом.
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам Владимир Арьев.
"Очень важный момент - переговоры происходили не в Москве. Волкер, по сути, исполняет функции, которые когда-то были возложены на Викторию Нуланд. Она ездила на переговоры с Сурковым в Москву. Очевидно, в этот раз американская сторона захотела встретиться на территории, на которой идут переговоры. Москва согласилась. И Сурков поехал в Минск. Это о многом говорит", - отметил Арьев.

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Есть ряд причин: в США заявили, что Путин готов вывести войска с Донбасса
По его словам, сейчас американцы настроены на гораздо более серьезный разговор с Россией.
"И аргументы США с учетом принятых санкций достаточно серьезные", - подытожил нардеп.
Как сообщал "Обозреватель", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, оценивая переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, заявил, что исход конфликта на Донбассе уже решен, сейчас обсуждается, на каких условиях Россия уйдет с востока Украины.
https://www.obozrevatel.com/politics/peregovoryi-lyudej-trampa-i-putina-v-rade-ukazali-na-vazhnyij-moment.htm
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Ну выведет пидоРаSSия свои войска с Донбасса и что вы будете делать? Как жевали сопли, так и будете продолжать их жевать.
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Умный ты сильно в своей Ниметчине. У нас война, гибнут каждый день....а не сопли.
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Сыновья были и у Б.Хмельницкого, и у Т.Черновола...
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Да вот и началось! Заслуги отца уже пришиваются сыну.
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Не правда. Вы невнимательно читали форумчан. Все как раз говорят о высокой степени ответственности сына такого отца. Только и всего.
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Главное оставаться всегда человеком, а не жополизом, удачи, не посрами честь отца.
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"Не посрами честь отца." Единственные три слова которые должны были быть сказанными при назначении, а не развозить сопли с сахаром.
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Бывает по разному,однако будем надеется что сын будет достоин глубокой памяти своего ОТЦА - Владимира Рыбака ! Вечная слава ему !
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Да, я циник. Дали возможность заработать. Если парень нормальный, то дай ему Бог удачи. Но, вангую, сожрут....
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«Владимир Рыбак. Герой Украины, который в одиночестве без оружия не побоялся выйти против вооруженных людей, захвативших его страну. Сегодня защитники Украины уже не так беззащитны, но так же искренни, каким был Владимир Рыбак. А где же «мирные жители» Донбасса, которые указывали боевикам на Рыбака, которого после этого последнего в его жизни видео пытали, вспороли живот и выбросили в реку? Как живется им? Эти люди несут полную ответственность за судьбу Донбасса. И если им сегодня плохо, они этого вполне заслужили своим предательством страны в 2014 году. И пусть им будет не раз еще хуже. Имена и их бессмысленные жизни развеются по ветру времени. А Владимир Рыбак навсегда останется как пример того Донбасса, который не молчал», - отметил в Фейсбуке политтехнолог Тарас Березовец. Читайте більше тут: http://zik.ua/ru/news/2017/04/18/proshlo_try_goda_so_dnya_geroycheskogo_postupka_vladymyra_ribaka_ubytogo_1081513
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак - сын замученного террористами Героя Украины Владимира Рыбака. ФОТО
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