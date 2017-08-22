 Институт нацпамяти Польши начал уголовное производство против экс-президента Валенсы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
Производство касается ложных показаний, представленных Лехом Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника Службы безопасности Польской народной республики "Болека", которые были найдены в доме генерала Чеслава Кищака после его смерти.
Напомним, ряд историков уверяют, что лидер движения "Солидарность" и позднее президент Польши Лех Валенса во времена ПНР сотрудничал со Службой безопасности. В феврале 2016 года ИНП Польши обнародовал тайные документы, которые касаются секретного сотрудника под псевдонимом "Болек" и были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой.
После обнародования документов бывший президент Польши заявил, что он ничего не писал и не подписывал. В связи с этим прокуроры института провели экспертизу, подделывали ли сотрудники Службы безопасности документы из личного дела Леха Валенсы и рабочей папки тайного сотрудника "Болека". В конце июня после исследований в Институте судебных экспертиз в Кракове и показаний свидетелей, в том числе бывших сотрудников СБ, прокуроры ИНП пришли к выводу, что более 50 документов в период с 1970 по 1976 года, в том числе обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности, отчеты и расписки о получении денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой.
Руководитель следственного отдела Института национальной памяти, прокурор Анджей Позорский сообщил, что производство касается также и других дел, по которым бывший президент Польши давал показания и во время которых утверждал, что не сотрудничал со Службой безопасности ПНР и не получал вознаграждений.
Судебное разбирательство было открыто 29 июня по указанию Генеральной прокуратуры.
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Обычное устройство на работу могло стать папкой-стукачкой на родных и близких.
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Или о миллионах?
Тут вопросов больше чем ответов.
Что писал в тех расписках и документах, стукачил, врал или правду писал, сколько по его доносам уехало на Колыму, если такие имели место?
ну и тд
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