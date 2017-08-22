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Все про:Валенса (43) история (1382) Польша (4030)

 Институт нацпамяти Польши начал уголовное производство против экс-президента Валенсы

польша валенса

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши, лидера легендарного движения "Солидарность" Леха Валенсы по делу о дачи заведомо ложных показаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

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Производство касается ложных показаний, представленных Лехом Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника Службы безопасности Польской народной республики "Болека", которые были найдены в доме генерала Чеслава Кищака после его смерти.

Напомним, ряд историков уверяют, что лидер движения "Солидарность" и позднее президент Польши Лех Валенса во времена ПНР сотрудничал со Службой безопасности. В феврале 2016 года ИНП Польши обнародовал тайные документы, которые касаются секретного сотрудника под псевдонимом "Болек" и были подписаны экс-президентом Польши Лехом Валенсой.

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После обнародования документов бывший президент Польши заявил, что он ничего не писал и не подписывал. В связи с этим прокуроры института провели экспертизу, подделывали ли сотрудники Службы безопасности документы из личного дела Леха Валенсы и рабочей папки тайного сотрудника "Болека". В конце июня после исследований в Институте судебных экспертиз в Кракове и показаний свидетелей, в том числе бывших сотрудников СБ, прокуроры ИНП пришли к выводу, что более 50 документов в период с 1970 по 1976 года, в том числе обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности, отчеты и расписки о получении денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой.

Руководитель следственного отдела Института национальной памяти, прокурор Анджей Позорский сообщил, что производство касается также и других дел, по которым бывший президент Польши давал показания и во время которых утверждал, что не сотрудничал со Службой безопасности ПНР и не получал вознаграждений.

Судебное разбирательство было открыто 29 июня по указанию Генеральной прокуратуры.
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И что в тех документах? Потому что подобные документы подписывали чуть ли не каждый при СССР!
Обычное устройство на работу могло стать папкой-стукачкой на родных и близких.
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обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности, отчеты и расписки о получении денег, Источник: https://censor.net.ua/n452695
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Пока все это пыль в глаза. О каких суммах идет речь? О сумме на проезд в метро на месяц?
Или о миллионах?
Тут вопросов больше чем ответов.
Что писал в тех расписках и документах, стукачил, врал или правду писал, сколько по его доносам уехало на Колыму, если такие имели место?
ну и тд
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Замечательный скандал! Теперь бы провели экспертизу об операции "Висла", волынских событий...и установили, что сами поляки убивали украинцев.
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а кто Украине мешает провести экспертизу тех событий?
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Болек.. Понятно? А наш Леонид Кравчук, главный идеолог КПУ, наверное, Лёлек..
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блин подпалили своего главсантехника..пшеки
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Полякам , и еще многим другим нужно помнить и знать кто и с кем сотрудничал и для чего и каких целей. Вот и все. Кроме конечно - "кровавого сотрудничества". А не будь Валенсы - не было бы сегодня не только Rzeczpospolita, но и еще много чего. Такая вот она история. Без сослагательных.
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Валенса был "голый король". На его месте мог быть любой поляк. На тот момент просто он оказался наиболее удачной фигурой, свой парень из рабочих. Он ничего не решал просто подошел в нужный момент в нужное место и стал символом перемен. Не исключено что по заданию тех самых спецслужб.
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