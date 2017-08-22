 На белорусско-российские учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из 7 стран, - Минобороны Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"На мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении Минобороны.
По информации ведомства, данные страны приглашены в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности.
Там также сообщили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.
"С целью полного, достоверного и своевременного информирования общественности об учении "Запад-2017" наблюдение за учением организуется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами", - подчеркнули в Минобороны республики.
Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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http://www.bild.de/auto/auto-news/maybach-modelle/mercedes-maybach-concept-cabrio-6-meter-luxus-52938378.bild.html
Люди в Германии создали это шестиметровое электрочудо..
тем временем в кацапобульбашии идут "учения" -создается дым,грохот и вонь портянокъ..
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Щас половина тех украинцев, у которых сейчас каникулы ( и они не школьники-студенты), омарами подавились - так захотели эту тачку.
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