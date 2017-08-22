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Все про:Беларусь (2689) наблюдатель (650) Россия (71949) учения (1939)

 На белорусско-российские учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из 7 стран, - Минобороны Беларуси

беларусь учения 2017 запад

Министерство обороны Беларуси пригласило на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" наблюдателей из семи стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

Также читайте: Россия и Беларусь не пригласили наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017": "Такое уклонение от обязательной прозрачности вызывает вопросы"

"На мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, данные страны приглашены в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности.

Там также сообщили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак об учениях "Запад-2017": Мы отслеживаем ситуацию и будем адекватно реагировать на возможные угрозы

"С целью полного, достоверного и своевременного информирования общественности об учении "Запад-2017" наблюдение за учением организуется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами", - подчеркнули в Минобороны республики.

Российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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комментарий отмечен как спам  
 
что там, всем ховаться, путин нападет?)
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Это вероятно для того, чтобы когда всё начнётся в Белоруссии, было кого захватить в заложники. У кассавов - ничего нового...
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И покажут что-то поверхностное в стиле иллюзионистов.
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"Здесь не ходи, там ходи!! Снег башка попадет, совсем мертвий будешь !!" )))
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"Беларусь пригласила военные миссии принять участие в дни для "выдающихся посетителей" на своей территории, и НАТО отправит двух экспертов. Однако это не то же самое, что наблюдение в соответствии с Венским документом. Мы сожалеем, что ни Россия, ни Беларусь не приняли обеспечивающие прозрачность меры согласно Венскому документу в отношении "Запада-2017" в соответствии с правилами, согласованными всеми государствами ОБСЕ", - констатировали в Альянсе. Источник: https://censor.net.ua/n452670
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Вести с разных полей:
http://www.bild.de/auto/auto-news/maybach-modelle/mercedes-maybach-concept-cabrio-6-meter-luxus-52938378.bild.html

Люди в Германии создали это шестиметровое электрочудо..
тем временем в кацапобульбашии идут "учения" -создается дым,грохот и вонь портянокъ..

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На белорусско-российские учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из 7 стран, - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 8705 Салаутдин, вот зачем ты?

Щас половина тех украинцев, у которых сейчас каникулы ( и они не школьники-студенты), омарами подавились - так захотели эту тачку.
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вангую! - данные о потерях во время учений уже засекреченны. и это больше чем 6%.
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Цинги не будет У них гавно поливитаминное ибо скрпное
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Памятка для участников говноватно-беловатных учений.
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А для чего учитесь бульбаш и с кем? Неужели не понятно, что с кремлядем у вас одна дорога - быть изгоями в цивилизованном мире.
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Приедут ,, наблюдатели,, за картошкой с :
- Северной Кореи
-ДНР
-ЛНР
-ПрНР
- Абхазии
-Осетии
-Венесуэлы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа белорусско-российские учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из 7 стран, - Минобороны Беларуси
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