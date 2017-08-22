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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13603) Путин (24156) Донбасс (15824) перемирие (1001)

 "Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко

порошенко

Боевые действия на Донбассе продолжаются из-за отсутствия гарантий перемирия со стороны президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять", - сказал он.

"В этот раз очень важно, чтобы раздался именно совместный призыв (лидеров стран "нормандского формата". - ред.), в том числе и со стороны российского президента, к совместному устойчивому прекращению огня. Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Габриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая"

Напомним, ранее в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа.
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Белочка что ли к нему пришла?
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США ввели санкції щодо Китаю і Росії за підтримку північнокорейського режиму3 годин томуГолос Америки"Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2810Cтівен Мнучин, міністр фінансів СШАПоділитись
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позвони куратору и узнаешь! Я каким боком к погоде на маскве!
Кстати, такое уважение к логову питарасав, что пишешь с большой буквы!)))))
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ты уже все сделал, чтобы наши не стреляли, а хуйло не хочет того же приказать своим. Ай-я-яй, какой нехороший, зато мы можем по всему миру трындеть, что мы хорошие и не стреляем. А пацаны в окопах как-то потерпят, шо по ним молотят, лишь бы пецюня хорошим и послушным выглядел.
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Хорошо ВВХ мокнул мордой в засРашкинскую действительность
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Внимательно смотрим на зажатую в клешне Пороха синюю ладошку хуйла
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Петя троллит )(уйла,сЦарь опять запоет , что не сторона конфликта и ихтамнет
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Не путайте троллит с выставлением себя идиотом.
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Остання справа надіятися на щось від рашкінського президента.
Треба виходити з того, що він не підтримує перемир"я. Йому воно не вигідне.
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а хуйло заходило не для перемирия..а для нашего отказа от Крыма..неужели не понятно?, надо готовиться к войне...или мы их или они нас....
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День в психиатрической клинике ,- Свой среди Чужих или Чужой среди Своих.
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Стрелять на Донбассе прекратят в тот чудесный день, когда подохнет эта гнида-путлер. Пока эту мразь земля носит, войну не остановить. Чудо произойдет, очень надеюсь, что скоро. Вот только как будем жить дальше в одной стране с упоротыми донбасянами из ордло и крысчанами? Для всей ваты: ВИДЕО
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КОнечно что отказывается, я тебе Пеця больше скажу, он ваще )(уйло.
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Не 1/6, а 1/9. Из этой части где-то процентов 80 необитаемы.
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"Напомним, ранее в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа", - то есть, Трехсторонняя группа подписала договор, который стороны не выполнили. Может Трехстороннюю группу в утиль?
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Давно пора.
Да и вообще, кто они такие, и какие полномочия имеют, что бы принимать такие решения.
Воюют с одной стороны Украина - порох, с другой рашка -х-ло.
И что то я не слышал что бы х-ло вообще признало что там воюет, и что бы оно лично принимало решения о прекращении.
А без х-ла - это цирк и бла-бла шоу.
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А что на московии есть президент? Я думал там ху..ло.
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вот бы с носака - да где-то между Казахстаном и Монголией....
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Воно оно как?!?! Так вот он какой "российский президент"?!?! Просто вредный и упрямый...

А мы, лохи, и не знали!!! Думали, что он просто ху№ло...
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хтось цього жида може прибити
2 день меле як мельниця...

пеня та убийся вже нарешті
обраний ти наш
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Он сегодня на открытии театра так вошёл в роль, что его невозможно было остановить. И, главное, говорит, что трэба шоб часто на ций сцэни лунало "Бiс". А я думаю - та ты уже на сцене, чего тебя звать-то...
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Разве можно Хуйла к чему либо призывать? Одиночный это призыв или совместный... Этот чванливый карлик по прозвищу Сцарь понимает только щелбан. Как можно гопника призывать поступать по джентльменски? Как Орду призывать, окромя, как платить ей дань. Тщетно всё это. Ну и Петрунье на руку. Своими призывами он просто замораживает конфликт и затягивает своё присутствие на вершине власти в Украине.
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Перевожу выхлоп преза - "Куйло не хочет перемирия - а мы все равно будем продолжать перемирие с прекращением огня и готовы даже сдать все оружие с передовой тем самым показывая какие мы миролюбивые ..ПатАмушА я президент мира!"- /порошен/.....тфу бля
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...какое перемирие?четвертый год войны, ребята гибнут,ни шагу вперед...это не "зрада",нет?
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их гнать надо, а не перемирие устраивать, мы на своей территории!
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Та ладно ху из мистер ху... давно всем известно.
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Продолжаются боевые действия? А новость ниже, там Петя говорит, что благодаря Минску мирное небо.
А вообще война продолжается, потому как Шоколадный генералиссимус не может победить. Гарантий он требует. Ну даст Вова гарантиии, даже Будапешт новый подпишет, и че?
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а чо ты против минска имеешь?вон Волкер тоже в минск поехал кацапню сношать
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Если бы Израиль на всех оглядывался, да прислушивался? Был бы "супер" Моисей - водящий - 100, 300.. лет - народ. Нужно жить сердцем.

Высшая цель - тот кто выбрал ценность. Высшую. Справедливую. Правильную.
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ну да...израиль наверное воевал со второй по мощи в мире армией бедуинов.
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Он никогда не был способен выполнять конституционные обязанности гаранта территориальной целостности Украины.
Вместо этого - постоянные разговоры (уже четвертый год) о перемириях с агрессором.
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а ты откуда знаешь?ты же по любому не украинец
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петя, та уже давно пора хуйла мочить. можно непублично, можно в сортире, можно в параше. и тебе простят все твои рошены и панамские офшоры.
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И что толку от его призывов? Все равно будет держать за спиной дулю. Вспомним про его призыв к "ополченцам новороссии" в августе 2014-го создать коридоры для окруженных
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"Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9203
Тетя Роза‏ @Anakoyher 21 авг.

Вот повешу над кроватью в спальне, чтобы Изя к стене не отворачивался.

"Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7191
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Наша армия сильная! Мы смогли остановить агрессию под Донецком! Надо будет, остановим и под Киевом! А надо будет, то остановим и подо Львовом!
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Україна окупована сіоністами. Порошенки, гройсмани, коломойськи, фірташи - це найнебезпечніші вороги УКРАЇНЦІВ. Промисловість вони вже захватили повністю, залишилось узаконити крадіжку землі. Для обслуги потрібна буде невелика кількість людей, - інші зайві. Люди, схаменіться!!! Ци ненажерливі паразити висосують з України кров. Чому вони не знають меж в своїй жадібності? Тому що в них підтримка світового єврейства, яке повсюду - і в Америці, і в росії. Нас заплановано знищити!
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Не для того он развязал войну на Украине , что бы вот так согласиться на Ее прекращение. Немытая это агрессор, цыкливый и подлый, неумный и дикий, которая всерьёз думает, что Ее кто то считает миротворцем, как Францию и Германию. Это страна - убийца, террористка и брехло.
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И че? Я тоже против перемирия, считаю, что перемирие - это укрывательство террористов и пособничество террористам.
А "Вяликая" армия (или как некоторые дебилы называют ее "второй армей в мире") не смогла победить маленькую Чечню, несмотря на полное и тотальное применение авиации, танков и артиллерии
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Знищити заплановано не тільки нас а ще й кацапів. І ху#ло , і я так підозрюю , пєтя грають на одному боці з тими хто це зоче зробити. Але ці процеси дуже повільні але все йде до того. Якщо до влади не прийдуть дійсно Патріоти України державу врятувати буде неможливо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко
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