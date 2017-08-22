 "Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять", - сказал он.
"В этот раз очень важно, чтобы раздался именно совместный призыв (лидеров стран "нормандского формата". - ред.), в том числе и со стороны российского президента, к совместному устойчивому прекращению огня. Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа.
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Кстати, такое уважение к логову питарасав, что пишешь с большой буквы!)))))
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Треба виходити з того, що він не підтримує перемир"я. Йому воно не вигідне.
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Да и вообще, кто они такие, и какие полномочия имеют, что бы принимать такие решения.
Воюют с одной стороны Украина - порох, с другой рашка -х-ло.
И что то я не слышал что бы х-ло вообще признало что там воюет, и что бы оно лично принимало решения о прекращении.
А без х-ла - это цирк и бла-бла шоу.
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А мы, лохи, и не знали!!! Думали, что он просто ху№ло...
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2 день меле як мельниця...
пеня та убийся вже нарешті
обраний ти наш
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А вообще война продолжается, потому как Шоколадный генералиссимус не может победить. Гарантий он требует. Ну даст Вова гарантиии, даже Будапешт новый подпишет, и че?
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Высшая цель - тот кто выбрал ценность. Высшую. Справедливую. Правильную.
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Вместо этого - постоянные разговоры (уже четвертый год) о перемириях с агрессором.
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Тетя Роза @Anakoyher 21 авг.
Вот повешу над кроватью в спальне, чтобы Изя к стене не отворачивался.
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А "Вяликая" армия (или как некоторые дебилы называют ее "второй армей в мире") не смогла победить маленькую Чечню, несмотря на полное и тотальное применение авиации, танков и артиллерии
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