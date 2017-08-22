 "Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, сообщает Цензор.НЕТ.
"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений", - говорится в комментарии.
МИД РФ считает, что проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России.
"В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тыс. визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тыс. виз, в разы больший штат консульств США смог "осилить" лишь около 186 тыс.", - указали в росийском министерстве.
МИД РФ посоветовало американским коллегам "не наводить тень на плетень" и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления "раздражителей" в российско-американские отношения.
В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Навіщо кацапам ті омерики?? ..
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Не фиг было пытаться "объездить" американцев... Вот и получили )
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Наверное правильнее будет:
для добавления "раздражителей" во гражданско-государственные внутрироссийские отношения.
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