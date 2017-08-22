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Все про:виза (1032) МИД РФ (1045) США (13271)

 "Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам

мид рф

МИД России призвал США "не наводить тень на плетень", объясняя приостановку выдачи неиммиграционных виз сокращением штата американского посольства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений", - говорится в комментарии.

МИД РФ считает, что проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России.

"В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тыс. визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тыс. виз, в разы больший штат консульств США смог "осилить" лишь около 186 тыс.", - указали в росийском министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все жители Крыма должны обращаться за американской визой в Киев, - посольство США в РФ

МИД РФ посоветовало американским коллегам "не наводить тень на плетень" и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления "раздражителей" в российско-американские отношения.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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та чхати Америка хотіла на ваших "храждан"..)
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доречі, яке може бути "нєдовольство"?? раша ж "найкраща" в світі країна, на думку МІДів та всього "волелюбного" суспільства росїї. Навіщо їм, тим кацапам, усілякі омерики??? На рашці найкраща медицина, найкраща банківська система, найкраще в світі захищені права людини, беззаперечніша в світі свобода слова, найкращі заробітні плати та рівень життя.
Навіщо кацапам ті омерики?? ..
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====Расчет очевиден ===

Не фиг было пытаться "объездить" американцев... Вот и получили )
"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам - Цензор.НЕТ 7383
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Одна "лошадь" хотела ее "оседлать" .... вот и....
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...У рамках ширших заходів з метою ізоляції Північної Кореї, Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти російських та китайських осіб і компаній за ведення ділових справ з КНДР, які сприяли її ракетним та ядерним програмам.Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів США....
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Непонимаю, в чем недовольство-то? ваши граждане наоборот рады, гейропа же?
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Если ватное говно читает этот форум,Я надеюсь оно прочитает этот текст
"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам - Цензор.НЕТ 7912
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я бы на месте Италии и Испании оскорбился и пересмотрел скорость работы.
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"для добавления "раздражителей" в российско-американские отношения."

Наверное правильнее будет:
для добавления "раздражителей" во гражданско-государственные внутрироссийские отношения.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам
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