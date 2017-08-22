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Все про:Грузия (3468) пожар (3500) Евросоюз (12092)

 Пожар в Боржоми - Грузия просит помощи у ЕС в спасении легендарного курорта

грузия

Представительство Евросоюза в Грузии заявило, что информировало Брюссель о просьбе Тбилиси оказать помощь в ликвидации пожара в Боржомском ущелье.

"Правительство Грузии обратилось в Евросоюз с просьбой о выделении пожарного самолета и вертолета в рамках механизма гражданской защиты ЕС, и эта просьба уже передана странам-участникам этого механизма", - сообщили во вторник журналистам в грузинском представительстве ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Там отметили, что координационный центр ЕС по реагированию на кризисы находится в постоянном контакте с властями Грузии и получение странами-участниками механизма информации о чрезвычайной ситуации происходит в непрерывном режиме.

В настоящее время в зоне стихийного бедствия работают три вертолета, один из которых прибыл из Азербайджана. Ожидают прибытия еще двух вертолетов и противопожарного самолета из Турции. На помощь грузинским пожарным пришли и армянские коллеги, отправившие в Боржоми 11 специализированных пожарно-спасательных автомобилей и 56 специалистов.

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Оказать помощь Грузии в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье готовы и США. "Мы, как партнеры Грузии, хотим оказать свою помощь в ликвидации пожара. Мы направили дополнительную просьбу и связались в Германии с командованием американских военных в Европе и USAID для изучения возможностей оказания помощи", - заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

Между тем премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что помощь российской стороны в ликвидации пожара не требуется.

"Что касается российской стороны, то должен сказать, что на нас возложена огромная ответственность защитить людей от огня, и, разумеется, мы рассматриваем все варианты и возможности. Нам известно, что российская стороны выразила готовность помочь, но в нынешних условиях в этом нет необходимости, поскольку существующими силами мы справимся с этой стихией", - заявил грузинский премьер.

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*...помощь российской стороны не требуется...***_ слова, как мёд
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Россосийская сторона выразила готовность помочь.

А чего ж в Ростове не помогли?
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как обамыч перестал в ватных подьездах гадить,
так и начались ети пожары в растове - сухо стало.
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Ага, пусть Грузия на рашкину готовность не ведется, а то оттяпают кусок территории и еще скажут, что вода боржоми натекла из кацапии.
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помощь кацапов - всегда лукавая. лучше держаться от нее в стороне, как от холеры
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Если звать россию, то лучше пускай сгорит, потом отстроят чем пускать к себе оккупанта.
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А чому в України не просять - вона найближча до Грузії ...
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))))) вспомнился "апполо 13" и заявление совка, о готовности помочь в возвращении астронавтов.
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Хорошо, что от помощи винторогов отказались! Те падлы керосином бы с самолета тушили.
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Главное не принимать помощь от россии, а то прилетят штурмовики.
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А де наші пожежні літаки, грузинам треба допомогти .
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Хуйлостан может помочь разве что пограничные столбы в Боржоми расставить.
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Ща гидрант наш все там погасит...Такой повод метнуть бисер...
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От у нас народ, ну вооб щё не приятный. Лююююдддддди , Грузия !!!!!!! Грузин за наз погиб.
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Кацапы точно знают место и время возгорания ...
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Рашка как начнет гасить, так всей Европой тушить будут.
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Рашка пожары говном тушит. Кому тогда тот говняный курорт надо будет? Ну, кроме Говнораши, разумеется...
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эээ я чето не понял.... в боржоми вода что ли закончилась ? потушить нечем ? или жмотятся тушить минералкой, которая дохера денег стоит ?
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И шо, хорошо горит. Думаете пока доедим сгорит. Да, Тогда не стоит и выезжать. Для полного счастья Грузии только россии на пмж не хватает в Боржомском ущелье. россия потушит ли, но приживется, хрен выгонишь.
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Боржомською ущелиною проходить один з експортних нафтопроводів, еге...
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ქართველ ძმებს, ჩვენს სიმპათიასა და ლოცვას! - დამპყრობლის თანამონაწილეები - შეურაცხმყოფელი და სირცხვილი! Братьям-грузинам наше сочувствие и молитвьі!-пособникам оккупанта-поджигателя-презрение и позор!
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гадом буду ....россияне палят...скорее всего беспилотники...и в Запорожье у нас ..загораются леса в середине, где никто никогда и не ходит....то же Хорватия....надеемся что и в мордоре горит не само по себе
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Я жил в Боржоми две недели. Очень красивое место. Надеюсь, пожар не нанесёт большого ущерба..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПожар в Боржоми - Грузия просит помощи у ЕС в спасении легендарного курорта
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