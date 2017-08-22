 Пожар в Боржоми - Грузия просит помощи у ЕС в спасении легендарного курорта

"Правительство Грузии обратилось в Евросоюз с просьбой о выделении пожарного самолета и вертолета в рамках механизма гражданской защиты ЕС, и эта просьба уже передана странам-участникам этого механизма", - сообщили во вторник журналистам в грузинском представительстве ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Там отметили, что координационный центр ЕС по реагированию на кризисы находится в постоянном контакте с властями Грузии и получение странами-участниками механизма информации о чрезвычайной ситуации происходит в непрерывном режиме.
В настоящее время в зоне стихийного бедствия работают три вертолета, один из которых прибыл из Азербайджана. Ожидают прибытия еще двух вертолетов и противопожарного самолета из Турции. На помощь грузинским пожарным пришли и армянские коллеги, отправившие в Боржоми 11 специализированных пожарно-спасательных автомобилей и 56 специалистов.
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Оказать помощь Грузии в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье готовы и США. "Мы, как партнеры Грузии, хотим оказать свою помощь в ликвидации пожара. Мы направили дополнительную просьбу и связались в Германии с командованием американских военных в Европе и USAID для изучения возможностей оказания помощи", - заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.
Между тем премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что помощь российской стороны в ликвидации пожара не требуется.
"Что касается российской стороны, то должен сказать, что на нас возложена огромная ответственность защитить людей от огня, и, разумеется, мы рассматриваем все варианты и возможности. Нам известно, что российская стороны выразила готовность помочь, но в нынешних условиях в этом нет необходимости, поскольку существующими силами мы справимся с этой стихией", - заявил грузинский премьер.
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А чего ж в Ростове не помогли?
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так и начались ети пожары в растове - сухо стало.
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