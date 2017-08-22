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Все про:дороги (1787) контроль (137) Гройсман (3312)

 К концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман

гройсман

К концу сентября на дорогах Украины появятся 26 новых весовых комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Очень важно контролировать вес грузов, которые перевозятся фурами. В Тернопольской области один из недобросовестных перевозчиков транспортировал 200 тонн груза при разрешенных 24 тоннах! Работники службы автомобильных дорог оштрафовали перевозчика на 45,5 тыс. евро", - пишет он.

"Уже к концу следующего месяца на дорогах Украины появятся 26 новых весовых комплексов. К концу текущего года их будет 78", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год, - Новак
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Поздно, Грося! Весь лимит на пиар на дорогах сегодня уже шеф выбрал.
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Видоизменяйся, но не останавливайся! На завтрак заработала, продолжай нести ахинею, пересиливая усталость!
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Видоизменяйся, но не останавливайся! На завтрак заработала, продолжай нести ахинею, пересиливая усталость!
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Новость очень хорошая на мой взгляд ! Не будут разбивать дороги !
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Да Владатурскому глаз на жо...у натяните и ничего ставить не нужно. Афанасьевич, заканчивай.
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Вас уже никакие весы не взвесят ,вы слишком много едите ,ну как и все Украинцы.
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намного эффективнее сделать асфальт которые не расползается и не смывается дождем! А на 78-х весовым комплексах будешь свою мордяку взвешивать....
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Нет, только спебетонка амеровская и то не везде.
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Эт смотря на сколько шин распределено 200 тонн
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На 10. Рекорд был 240. Это без прицепа. Эти машины разобьют любую дорогу. Поверь. Там такое давление на полотно. Европейскую дорогу угробят почти любую, даже хваленные амеровские очень быстро ухайдокают. А все просто. Все знают чьи это тачки. Нужно штрафы в 1500 евро за машину и видеоконтроль и все. Никаких весов по большому счету и не нужно. При мне, еще 5 лет назад, в Германии прогоняли тачку через спецоборудование, так там 500 параметров за 5 сек выбило.
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Та розкажи зараз. Чи в вас новітня нано технологія асфальту? Чи може ви керуєте кліматом???
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Да они скорошо вообще запретят ездить по асфальту, а то к много жрем, а теперь еще и много ездим - только асфальт портится.

Примите участие в опросе. Плз
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А ничо что такие весы во всем цивилизованном мире на дорогах стоят. ВЕЗДЕ стоят! На ВСЕХ основных дорогах! И попробуй только проедь на своем сарае с перевесом. Могут и сарай отобрать! Был бы такой же бардак с перевесом как и у нас, ни один немецкий супер-автобан с многослойным покрытием не прожил бы и нескольких сезонов...
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Не веришь на слово или лень гуглить, так для таких ленивых есть канал Дискавери. Там есть хорошая многосерийка про европейских дальнебойщиков. Все прекрасно показано. И про весы, и про ограничение на время в дороге без отдыха, и другие вещи.
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в европе у каждого экипажа транспортной инспекции имеются весы, если ты дальше своего села не выехжал и не интересуешся то это твои проблемы
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Этому клоуну объяснять бесполезно. У него работа такая, обосрать любую инициативу.
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шо это он показывает чемодан который ему дарить или то что получит народ
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Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для
власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного
патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и
одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и
детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=d9A7cezH9JI
https://www.youtube.com/watch?v=es9UuviE4gg
https://www.youtube.com/watch?v=7nK_XAIpQZU
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админ и здесь обратит внимание...там на СФ и без этого флудера ему работа есть...
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Дехто з гір,щойно з'явився,а вже влаштував такий бедлам на форумі.
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последствия времяпровождения с баранами на солнце...\а скорее по жизни такое...\
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говорил к концу сентября а теперь к концу года .не ты определись . они зимой и нахер ненужны
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Скоро по Дорогам будут ездить Поезда - Закон рынка не зависит от Желания , а от Дохода. Наведите порядок на Железной Дороге ,- Разгрузите Простые и качественнее в Будущем.
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К концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман
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А систему Платон они когда введут?....
И когда же они нажрутся?
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Лёва с Могилёва , не коси под дурачка , ты же одессит !
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Лева, ты или дебил, или дальнобой с вечным перегрузом!
Таких комплексов нужно поставить не 78, а 7800 хотя бы. Тогда и дороги не придется латать каждый год. Я покупая топливо плачу дорожный сбор не для того, что бы дятлы на грузовиках и фурах с 2-3х кратным перевесом в летнюю жару асфальтовую дорогу превращали в лунную поверхность. Должны быть штрафы, и громадные. Как в той же Германии. Даже там дальнобои не зарабатывают столько, сколько нужно выложить за перегруз всего в несколько КГ, от максимально допустимого на ось на дороге...
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Дебил твой папа, что влез на твою маму и получился такой симметричный дебил как ты, который позволяет грубить себе незнакомым людям, пошёл ты на
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То-есть предметно ответить нечего. На мивину очередным зрадовысером заработал ну и достаточно.
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Странно, а я вот давеча был в Турции, там лютая жара. Асфальт на дороге раскаленный. И фуры спокойно ходят груженные и дорога не проваливается...
Может надо сменить не кровати, а лядей?
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А ты те фуры турецкие взвешивал? Уверен что все с многократным перевесом, как и у нас рысачат? Я вот сильно сомневаюсь...
Весы не для запрета грузового транспорта, а для контроля ставятся. Стоит знак в начале дороги с максимальной нагрузкой на ось - будь добр соблюдай правила. А не прешь на тяжелом танке по трассе общественного пользования!
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Дурак!!! Весы для стрижки бабла ставятся и больше ни для чего!!!
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С тебя много бабла себе в карман состригли новые патрульные на дороге за последние 2 года? Отож!
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И еще для того чтобы цены в супермаркетах поднять до небес Как раз вовремя Педалик в Киеве уже почти все рынки и базары разогнал Веселись рвань Скоро заживете Ням ням еще поскочит в цене Правда маланци начали с газа Отобрали бизнес у Курченка Который его продавал в среднем по 7-8 грн И вот уже новая цена 13 грн Но то газ Посмотрим на хлебушек и колбаску
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То що, возвращаем овоща? Во зрадомухи зажируете!
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Или ты против того, что разогнали торговцев со шмотками и гнилым мясом с мухами из переходов? Тебе рынков мало? Так устрой базар у себя в подъезде на лестничной клетке.
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воин советской армии, сообщаю тебе, что фуры которые возят продукты в супермаркеты в основном ездят без перегрузов, а вот зерновозы это как раз больше для них, если ты не знаешь чем отличается зерновоз от тентовоной фуры или рефа, то выйди на трассу и минут 30 покури и понаблюдай, если у тебя есть среднее образование, я думаю ты найдешь разницу
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температурный режим это только у нас, потому что асфальт фуфло
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Лучше 78 виселиц для шокобанды, скоро пригодяться.
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У меня все тот же вопрос: Как это скажется на благосостоянии граждан-налогоплательщиков Украины, которые оплатили приобретение 78 весовых комплексов? Им "вернется" или "воздастся" ?
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дивно в всьому світі держава береже свої автошляхи шляхом контролю за перевантаження ! но українці нерозуміють звязку між розбитими дорогами і їх контролю від перевантажені
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Мені інше дивно - навіщо тут намагатися писати українською через яндекстранслейт...

Іще дивно, що в усьому(майже) світі бережуть шляхи від перевантаження та будують шляхи, які ці навантаження витримують, а в Україні(і не тільки), все це "шляхозбереження" закінчується на купівлі у кума "шняг" втридорога...

Пысы... Как там "яндекспереводчик", не сломался?
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Тому що українці прекрасно розуміють зв'язок між між введенням чергового "контролю" та збільшення суми на Панамських офшорах
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К концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман.

Будут взвешивать бабло, которое надо будет платить за проезд...
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И правильно будут делать. Дороги станут лучше. Дальнобойщики за счет не здоровой конкуренции везут 3-х кратные грузы так как заказчик хочет за раз а если не согласен то найдется другой вася. Большие штрафы поставят все на свои места. Дальнобои вместо одной ходки будут делать три ходки и зарабатывать больше.
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На фото, явно нестандартный груз.
Сомневаюсь, что этот груз, можно перевезти несколькими частями.
И таких грузов, довольно много.
Как с ними быть?
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получить соответствующее разрешение и соответственно нужно сопровождение пилота, а возможно и полиции
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Но по крайней мере, вопросы транспортировки нестандартных грузов, тоже надо решить.
Что бы не закончилось новой тарифной сеткой от полиции...
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не так все печально как может показаться, я насчитал 16 осей, если груз 200 тонн, то это получается по 12,5 тонн на ось, при разрешенной 11, 220 , проблема скорее всего в температурном режиме, ибо жара невъебенная, кстати, зерновозы возят по 50 тонн, при таре в 20 тонн и при 5 осях, это выходит по 14 тонн, вот где проблема, и еще, все противники весов ( я так понимаю это люди которые понятия не имеют для чего они, пусть попробуют проехать по разъбаной дороге на грузовике, особенно когда он без груза)
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Это да. Все, что касается возможности срубить дополнительного бабла штрафами и поборами - тут шоколадным выродкам нет равных
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Че ты ноешь малохольный? Ты обиженый вадила фуры или зерновоза? Нет? Ваши тазы с ланосами нах никому не всрались. Не для них весы ставить будут.
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Ты, животное, сначала пойди подмойся, а уж потом к людям в тырнет вылазь
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Опять зрадоеб тупой слился, когда аргументов НОЛЬ...
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Очень вышку на карачуне напоминает, 3 года уже одно и то же
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Намного легче и дешевле контролировать отгрузку по накладной на данный вид транспорта в местах погрузки и приемке.А так 500гр. и езжай дальшеТолько мусора наживаются
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Дефицит изделий № 2 50-40 лет назад сегодня сказался на благосостоянии страны Украина
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При желании все можно фиксировать на видео и все показатели взвешиваний автоматом отправлять на сервера в онлайне. Так-что если будет перевес и инфа автоматом уйдет в базу данных - 500грн на лапу уже не прокатят. А за несколько штук/десятков штук грн штрафа вадила уже задумается, а стоило оно того, перегружать свой тазик лишней парой палет с хламом, или несколькими тоннами зерна.
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Последняя скрепа 22nd Август 2017 anti-coloradosК концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5479Охочие до ШтатовУже вторые сутки идет обсуждение «безвизового режима», который ввели Штаты в отношении РФ. Сегодня утром, у посольства США в Москве, собралась огромная очередь желающих прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Тут надо справедливо заметить, что подавляющей части населения Московии, глубоко плевать, что все консульства США на ее территории, перестали вести работу по выдаче виз. Им просто нет смысла получать эти визы, ибо в Штатах делать нечего. Другое дело - более состоятельная и мыслящая прослойка россиян, которые имеют в Штатах бизнес, куда они ездят лечиться и если повезет - родить там ребенка, который получит американское гражданство по праву рождения. Конечно же, очень грустно станет тем, кто прикупил себе недвижимость в Калифорнии и Флориде, а также - отправил туда учиться своих детей.Собственно говоря, именно эти люди устроили вой на всю Московию, и Сережа Лавров даже сподобился высказаться, на сей счет, назвав это происками врагов. Будучи боевым, хоть и стоптанным конем, он должен бы представлять, что фактический разгон посольства США в Московии, обязательно отразится на его функциональных возможностях. Даже если вынуть из ситуации политическую составляющую, то и в этом случае, былого ритма работы уже не будет. Но получилось так, как получилось. Американцы ответили асимметрично и технично. Ведь, кроме того, что удар под дых получила прослойка россиян, которая по трупам пытается выползти из лепрозория на Запад, или хотя бы отослать туда своих детей (привет Пескову, Мизулиной и прочим имперцам), под раздачу попали и другие союзники и подельники Кремля, никак не ожидавшие оказаться в таком положении.Поскольку президент Беларуси Лукашенко, в свое время, тоже выслал сотрудников американского посольства и получил полный отказ от оформления американских виз в Беларуси, его граждане давно выстраивались в консульские отделы посольства США в Московии. Между прочим, это еще плотнее Минск к Москве, ибо Московия взяла на себя роль посредника между Беларусью и Штатами. И вот под раздачу попала Беларусь. Дело в том, что ее гражданам предписано обращаться за визами США в Киев. Если быть точным, то кроме Киева им можно обращаться в Варшаву и Вильнюс, но чтобы туда попасть, надо оформлять литовскую или польскую визы, а Украину белорусы еще могут въезжать без виз. Все может измениться в ходе или по результатам грядущих учений «Запад 2017», проводимых Минском и Москвой. Вполне возможно, что и в Киев им придется ехать, предварительно получив украинскую визу. Тем самым, Штаты уже сместили акценты и смещают центр силы, скорее не перемещая ее в Киев (пока), а ослабляя Москву.
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Но кто уж точно не ожидал таких камней с неба, так это - крымчане. Они тоже обязаны ехать в Киев за визами. А тут возникает масса вопросов о том, что многих крымчан ждут не так в посольстве США, как в прокуратуре и даже судах, за «подвиги», совершенные при аннексии Московией Крыма. Кроме того, многие крымчане уничтожили украинские паспорта, а светить в Киеве паспорт РФ будет актом документального подтверждением своего фактического выхода из гражданства Украины. Если три или два года назад жидели Крыма бравировали своим пренебрежением ко всему украинскому, то какое-то время назад они плотно заткнулись, а как только был введен безвиз с ЕС, то задумались о своей выгоде с неожиданной стороны. А теперь даже совсем подзаборному алкашу понятно направление движения России и то, где она окажется через год или два.И напоследок, дадим одно предположение, вероятность которого весьма высока. Это следует из общей динамики ситуации и из того, как Путин реагирует на давление Запада, которое будет нарастать и нарастать. Итак, с 1 января 2018 года Узбекистан станет последней страной, отменившей, для своих граждан, выездные визы. Все идет к тому, что Московия станет первой страной пост-совка, которая их ввела. Тут резон простой, любые подачи, подобные визовому нокауту от США, могут блокироваться общим запретом на выезд граждан Московии за рубеж. Наверняка будет принят законодательный акт, который придушит и особо продуманных деятелей, которые воспользовались разрешением на двойное гражданство, обзавелись иностранными паспортами. Этот нормативный акт обяжет пограничников изымать разноцветные книжечки у собственных граждан, после чего мышеловка захлопнется окончательно. Останется только «адиннарот», «крымнаш» и «путеннаше все». Собственно говоря, жители Московии получат то, за что так рвали глотки и другие свои места, в полном и окончательном объеме. В этот момент надо их успеть поздравить, ибо вслед за этим опустится «Железный занавес» и в интернете. Посему, поздравления стоит готовить заранее. Этого уже не избежать.
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Зимой будем взвешивать? Нафиг они зимой нужни - купите их весной.У нас все ДО КИНЦЯ РОКУ _ а точнее РУКИ ИЗ КИНЦЯ...Когда уже научимся все начинать делать ВЕСНОЮ...((((
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все как всегда "буду весовые комплексы" и? поставят в поле где едет 20 фур в день вокруг ни параши ни магазина, ни освещения и т.д. В законе дырка на дырке половину штрафов на раз два отбивают в суде. За то автодор и губернаторы" отчитаются о проделанной работе"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман
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