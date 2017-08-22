К концу года на дорогах появятся 78 весовых комплексов, - Гройсман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Очень важно контролировать вес грузов, которые перевозятся фурами. В Тернопольской области один из недобросовестных перевозчиков транспортировал 200 тонн груза при разрешенных 24 тоннах! Работники службы автомобильных дорог оштрафовали перевозчика на 45,5 тыс. евро", - пишет он.
"Уже к концу следующего месяца на дорогах Украины появятся 26 новых весовых комплексов. К концу текущего года их будет 78", - добавил глава правительства.
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"Объективных оснований для роста цен на газ нет", - Гройсман(121)
80% объектов строительства можно вводить в эксплуатацию онлайн, - Гройсман(26)
"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман(210)
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Примите участие в опросе. Плз
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власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного
патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и
одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и
детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=d9A7cezH9JI
https://www.youtube.com/watch?v=es9UuviE4gg
https://www.youtube.com/watch?v=7nK_XAIpQZU
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А систему Платон они когда введут?....
И когда же они нажрутся?
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Таких комплексов нужно поставить не 78, а 7800 хотя бы. Тогда и дороги не придется латать каждый год. Я покупая топливо плачу дорожный сбор не для того, что бы дятлы на грузовиках и фурах с 2-3х кратным перевесом в летнюю жару асфальтовую дорогу превращали в лунную поверхность. Должны быть штрафы, и громадные. Как в той же Германии. Даже там дальнобои не зарабатывают столько, сколько нужно выложить за перегруз всего в несколько КГ, от максимально допустимого на ось на дороге...
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Может надо сменить не кровати, а лядей?
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Весы не для запрета грузового транспорта, а для контроля ставятся. Стоит знак в начале дороги с максимальной нагрузкой на ось - будь добр соблюдай правила. А не прешь на тяжелом танке по трассе общественного пользования!
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Іще дивно, що в усьому(майже) світі бережуть шляхи від перевантаження та будують шляхи, які ці навантаження витримують, а в Україні(і не тільки), все це "шляхозбереження" закінчується на купівлі у кума "шняг" втридорога...
Пысы... Как там "яндекспереводчик", не сломался?
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Будут взвешивать бабло, которое надо будет платить за проезд...
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Сомневаюсь, что этот груз, можно перевезти несколькими частями.
И таких грузов, довольно много.
Как с ними быть?
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Что бы не закончилось новой тарифной сеткой от полиции...
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