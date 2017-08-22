 Власти Молдовы просят ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".
Постпред Молдовы при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.
2 мая Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.
30 июля правительство Молдовы опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе. "Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.
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говновето. Нужно собирать танки и выгонять - это сволочь сама не уходит.
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россиянам оформлять американские визы у своих исторических предков в
Киеве или Пекине. Такое себе "восстановление исторической
справедливости"...
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
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Хочетса думать - недвижимость в приднестровие резко подешевеет - ведь, придётса ватанам драпать, придётса - а это значит, продаст за любую сумму перед отездом, если успеет конечно.
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