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Все про:Молдова (856) ООН (2166) Приднестровье (380) Россия (71945)

 Власти Молдовы просят ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

приднестровье

Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".

Постпред Молдовы при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

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2 мая Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

30 июля правительство Молдовы опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе. "Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.
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Проситьт такие вещи в ООН бесполезно - Рашка наложит говно вето. Нужно собирать танки и выгонять - это сволочь сама не уходит.

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Следующим шагом давления США на вату станет требование к
россиянам оформлять американские визы у своих исторических предков в
Киеве или Пекине. Такое себе "восстановление исторической
справедливости"...
https://www.youtube.com/watch?v=TsCRMCMCN6Y
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молдовские ватники, готовтесь, рашка вас сдаст на правосудие молдовского народа, как пить дать сдаст.
Хочетса думать - недвижимость в приднестровие резко подешевеет - ведь, придётса ватанам драпать, придётса - а это значит, продаст за любую сумму перед отездом, если успеет конечно.
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Нам это в плюс. И Грузия пусть вносит. И Украина. Все вместе.
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Ото так, вот и волна пошла, будем сжимать кулаки, что Суркову в Минске все-таки сказали кто изи них двоих осло"б
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