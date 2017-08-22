 В Харькове горит здание апелляционного административного суда, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", - сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.
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