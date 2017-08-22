EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  803  22
Все про:пожар (3499) Харьков (4367) ГСЧС (1333)

 В Харькове горит здание апелляционного административного суда, - ГСЧС

гсчс

В здании Апелляционного административного суда Харьковской области во вторник вечером возник пожар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", - сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.

Также читайте: Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине на общей площади 340 га локализовали, - ГСЧС
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо не забыть поздравить Барыгу с успешным проведением судебной реформы. ))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дела жгут. С судьями сразу или без? С судьями дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причина как всегда-замикание проводки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят про поджег, но это гнусный навет на гнилую проводку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чьи дела уничтожаем, господа?

Примите участие в небольшом опросе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Харьковчане, не теряйте времени, закалачивайте двери!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...судья паскуда,чтоб она сгорела.Она сгорит конечно,но не в этом дело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
чей то напомнило ММ "на пляже в Аркадии горит пирожковая" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
От же ж дурные. Взяли подожгли крышу. Теперь таскают дела на чердак. Нет бы сразу подвал там или первый этаж поджечь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гори, гори, ясно. Но все мы понимаим что просто - выжигают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли пожежна небезпека ЗАШКАЛЮЄ не тількі надворі, але й в суспільстві, то ГОРІТИМУТЬ не тільки суди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вчера пол ростова и ресторан в киеве сгорели, а сегодня вот это. чё всё у вас горит?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове горит здание апелляционного административного суда, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти