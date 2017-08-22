 100 домов в столице обесточены из-за аварии, - "Киевэнерго"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевэнерго", в результате возгорания подземных кабельных сетей около метро "Демеевская" без электроснабжения остались около 100 жилых домов на улицах Лумумбы, Кудри, Подвысоцкого, бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. Также обесточен жилой комплекс "Французский квартал" и ТРЦ Ocean Plaza.
Аварийные бригады ликвидируют последствия аварии. Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza восстановлено за счет резервных источников.
790 6
"Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование(121)
К 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО, - Жебривский(40)
В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма(41)
Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик(125)
Украина прекращает поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области(0)
Более 108 тыс. крымчан остались без света после ввода оккупантами графика отключений(61)
В оккупированном Крыму возобновились отключения электричества(73)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить