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 100 домов в столице обесточены из-за аварии, - "Киевэнерго"

киевэнерго

В столице около 100 жилых домов остались без электроэнергии из-за возгорания кабеля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевэнерго", в результате возгорания подземных кабельных сетей около метро "Демеевская" без электроснабжения остались около 100 жилых домов на улицах Лумумбы, Кудри, Подвысоцкого, бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. Также обесточен жилой комплекс "Французский квартал" и ТРЦ Ocean Plaza.

Аварийные бригады ликвидируют последствия аварии. Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza восстановлено за счет резервных источников.

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Причому "пересічним" українцям доведеться ще й сплатити ЗА КАБЕЛІ, що згоріли не за їхньою провиною.
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аГметенерго на честь Свята насирає от имени и по паручению недомеренного парДнЄра...
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А я то думаю, что это случилось, куча пожарных поехало.
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Смахивает на диверсии от торговых партнеров в честь праздника. Было же уже такое.
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Вы бы просто посмотрели на какую глубину кабель закопан и по каким технологиям...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия100 домов в столице обесточены из-за аварии, - "Киевэнерго"
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