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 Политика Украины
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 "Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко

порошенко

Если российско-террористические войска пойдут в наступление на Донбассе, они получат достойный отпор.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу заверить, что украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - сказал он.

Также Порошенко добавил, что Россия продолжает поставлять на Донбасс регулярные войска, боевиков, вооружение и военную технику.

Читайте также: Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ
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А, он нормальный? Такое впечатление, шо совсем плох гидрант и дело не в диабете!
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на підставі чого зроблено такий висновок? Чи просто обов'язково треба плюнути у бік Президента?
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В Україні немає президента , а є персонаж із рейтингом в 2% , якого ненавидить вся Україна !
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украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий Источник: https://censor.net.ua/n452682 - і як же він , тоді , планує звільняти Донбас і Крим ?

Чи вже і не планує ?
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Так он уже объяснял: как только Украина заживёт сыто и богато, Крым и Донбас сами прибегут проситься. Так что уже вот-вот...
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Так россия давно в наступлении а отпора всё нет и нет ,зато есть рукопожатие и минский сговор .
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А если расея не пойдёт в наступление то ситуация остаётся замороженной?
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вся расея может пойти только науй.ось така херня малята
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А вона і не збирається ...
Заморожений конфлікт - це і було метою Хуйла ще 3 роки тому ... і обидва "мінська" йому в цьому блискуче допомогли !
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иди уже проспись, что слишком много сегодня промов
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Ага, плавали, знаем твои отпоры, бежать в Минск с мокрыми штанами и сдавать, сдавать, сдавать.
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порошенко на 10 вересня визви прокурорів з грузії і екстрадуйте туди саакашвілі як це вимагає міжнародне законодавство !!!!! і ворогів україни якмінімум на однного стане меньше
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Йому сьогодні здоровену чоколатку обіцяли дати.
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Його , як завжди , надурили - не дадуть !
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Таничка , это уже давно ясно.Он целыми сутками на форуме сидит и люлей выгребает.Женщин вся ихняя шайка ненавидит...ну кроме одной тут на форуме
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...Александр Дубинский: «Товарищи во власти уверены, что мы все воруем с убытков. Как они»"Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8017
Александр Дубинский: «Товарищи во власти уверены, что мы все воруем с убытков. Как они»Мне кажется, вы так и не поняли природу налога на продажу б/у вещей…Поясню на пальцах.Продажа б/у - это продажа вещей дешевле, чем ты купил их новыми. То есть - в убыток.Как наша власть зарабатывает? Правильно, - как писал Жванецкий, ворует с убытков.Таким образом, в головах чиновников убытки = прибыль.Поэтому и налог.Потому что товарищи во власти уверены, что мы все воруем с убытков. Как они.oligarh.media...
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Я сам отслужил, но... не верю. Нет мотивации в ВСУ - почти 80% обыкновенных заробитчан. И как они себя поведут в случае чего - ХЗ. С мобилизованными лучше служилось, они - другие, что ли.
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это влажные мечты рюссских хрюшек как ты-на самом деле с мотивацией всё окей.
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Да, аватарить, и получать бабло. Говорю же, что примерно 80% пришли именно за этим. Остальные - воюют, да.
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Как только про заробитчан написал, стало ясно- запоребриковый уму разуму учить собирается
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служил онбля.у чечн в гареме служил????марамойка цапская.
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вот же наглые цапы. ты его в окно а он в дверь...
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петя ,ты уже показал народу свой патриотизЬм...когда наших солдат погнал назад в окопы с окраин Донецка и Луганска.
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а бровки домиком сложил грозно? Это как оно перед Дебальцево , что не будем подставлять вторую щеку. Потом сглотнул и не поперхнулся.
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В России учительница приковала себя цепью к памятнику Ленину: опубликованы фото

"Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1492

22 августа, в день флага России, в Новосибирске Ксения Сухоруких приковала себя цепью к памятнику Ленину.

Девушка, которая учится на учительницу английского языка и работает организатором мероприятий, надела "окровавленную" (раскрашенную) ночную рубашку, которая символизировала Россию во сне, завязала рот и взяла в руки государственный флаг.

"Основная идея - показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью. Ночнушка символизирует Россию, которая спит. Завязанный рот - цензура. Цепи - тупик. Не успев стать правовым государством и создать правовое общество, мы превратились в полицейское государство", - рассказала Сухоруких изданию.

После того как девушку отцепили от Ленина и сняли, ее забрала скорая помощь. После осмотра врачами Ксению отвезли в полицию. ,
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надеюсь она нажралась боярки перед подвигом-иначе портрет раиси будет не полон
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Для Украины выгодна нынешняя ситуция и время работает на нас. Донбасс и Крым - это два дырявых чемодана без ручек, наполненных кацапопитеками. Содержание этих территорий затратное удовольствие, плюс удушающие санкции по важным направлениям экономики. Придет день, когда этот барак рухнет и мы вернем свои территории. Парашенко лучше пусть пакует чемодан и сухари сушит, тюрьма - его дом.
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какая активность пошла, не выдохнется до парада?
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Такого брехливого і жадібного президента ще Матінка-Земля не бачила.
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Ох уж этот "шоколаденый" воин !!! То кричит не раскачивайте лодку то Пукана пугает... А вечером мило с ним беседует по телефону
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При чому вони "на ти" з Хуйлом спілкуються ... давні друзі
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от ви тут про пороха та про пороха, а за порєбріком обговорюють новину про те що донька хуйла у дтп потрапила. останнє попередження.... ....свято наближається, свято наближається...
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Видать опрокинул пару лишних стаканов... А админ и рад стараться: шо не новость - то речь Барыги))))).
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(с) "Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко" - Дежавю, ука!
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шавок то сколько собралось и все под украинцев закосить пытаются, хотя в Украине обычай о вольностях забывать на войне еще со времен козаков известен был, в общем, зря стараются
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Любая Война построенная на интеллекте и адекватной реакции на Видимые и не Видимые События и всегда на Опережение.
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То он что только оборонятся будет, а Донбасс и Крым для него уже не Украина, освобождать ненадо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко
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