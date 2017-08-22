 "Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Хочу заверить, что украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - сказал он.
Также Порошенко добавил, что Россия продолжает поставлять на Донбасс регулярные войска, боевиков, вооружение и военную технику.
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Чи вже і не планує ?
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Forbes: Порошенко за рік збагатів на $100 млн -
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Заморожений конфлікт - це і було метою Хуйла ще 3 роки тому ... і обидва "мінська" йому в цьому блискуче допомогли !
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Александр Дубинский: «Товарищи во власти уверены, что мы все воруем с убытков. Как они»Мне кажется, вы так и не поняли природу налога на продажу б/у вещей…Поясню на пальцах.Продажа б/у - это продажа вещей дешевле, чем ты купил их новыми. То есть - в убыток.Как наша власть зарабатывает? Правильно, - как писал Жванецкий, ворует с убытков.Таким образом, в головах чиновников убытки = прибыль.Поэтому и налог.Потому что товарищи во власти уверены, что мы все воруем с убытков. Как они.oligarh.media...
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22 августа, в день флага России, в Новосибирске Ксения Сухоруких приковала себя цепью к памятнику Ленину.
Девушка, которая учится на учительницу английского языка и работает организатором мероприятий, надела "окровавленную" (раскрашенную) ночную рубашку, которая символизировала Россию во сне, завязала рот и взяла в руки государственный флаг.
"Основная идея - показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью. Ночнушка символизирует Россию, которая спит. Завязанный рот - цензура. Цепи - тупик. Не успев стать правовым государством и создать правовое общество, мы превратились в полицейское государство", - рассказала Сухоруких изданию.
После того как девушку отцепили от Ленина и сняли, ее забрала скорая помощь. После осмотра врачами Ксению отвезли в полицию. ,
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