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 Политика Украины, Спорт
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Все про:безопасность (612) Динамо (714) Мариуполь (4135) футбол (3178) ФФУ (136)

 Матч "Мариуполь" - "Динамо" пройдет в Мариуполе, - исполком ФФУ

футбол

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины принял решение проводить матч 7-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Динамо" 27 августа в Мариуполе.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: СБУ информировала Федерацию футбола о "рисках и опасностях" в случае проведения матчей в Мариуполе, - Гитлянская

Как известно, киевское "Динамо" отказывается ехать на этот матч в Мариуполь, поскольку в клубе не получили желаемых официальных гарантий безопасности.

При этом "Мариуполь" и ФФУ заявляют о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе

Как сообщалось, 17 августа Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

ФК "Мариуполь" и правоохранители должны не позднее, чем за три дня до проведения каждого матча, проводить оперативно-технический осмотр соответствующих стадионов и прилегающих к ним территорий, по результатам которого составлять протокол о возможности проведения матча и по запросу команды-гостя предоставлять ему копию такого акта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ во главе с Хугом будут присутствовать на матче "Мариуполь" - "Динамо", - ФФУ
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хер там проведут они. Киевляне не поедут и правильно сделают. А гарантиями от захарченко пусть ахметка и его ФФУ подотрутся.
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Другим клубам можно, а Динамо это что-то особенное?
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если другие клубы готовы рисковать своими игроками и болельщиками - это на совести их хозяев.
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не поедут засчитают 3-0 поражение и правильно сделают
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ага, а потом суд в Лозанне натянет всю ахметовскую ФФУ по самое небалуйся.
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"Правильно сделают"? Голуба кістка чи як? Хай тоді чухають на свій Кіпр чи куди там і лишаються. Патріоти, блін.
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не пиши глупости. Каждый может рисковать собой лично - это его дело. Но руководство не хочет молодых пацанов наших, иностранцев подвергать риску, при чем тут голубая кость? Ответственность перед их семьями кто нести будет - Суркис или балаболы форумные?
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Давно пора этого суркиса угомонить.
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Ахметкины деньги пацаны отработали, но суду в Лозанне пофигу Ахметка
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якшо Динамо не хоче їхати то хай не іду. 3-0 технічна поразка)
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Динамо - ссыкуны. Их бы на передовую, всех этих "золотых мальчиков". Будьте смелее, господа: ВИДЕО
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СБУ информировала Федерацию футбола о "рисках и опасностях" в случае проведения матчей в Мариуполе
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Также в СБУ подчеркнули, что если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры.
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вы язык на котором пишите, хорошо понимаете? СБУ сказало, что они, конечно, примут все меры, куда ж они денутся - работа такая, но ехать НЕ РЕКОМЕНДУЮТ.
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Они примут меры, которые смогут, но при этом гарантий не дают. А нужны именно гарантии!
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Ха, я даже не ожидал другого решения. Ппц. Теперь дело за Суркисом - техническое поражени и апелиция в УЕФА или поджать хвостик и ехать в Мариуполь. Посмотрим.

Примите участие в небольшом опросе, пожалуйста
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Лозанна, уже сказали же, сто раз... не явка, КДК, Апелляция ФФУ, Лозанна... оттраханное ФФУ... павелка обгаженая обгадит ради "подрывника" хозяина всех...
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Какая Лозанна ))
Идиот ))
Приедет дырка и отыграет, иначе техническое поражение .
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динамо це сєпарська команда
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Пройдет если Динамо захотит ! А в других случаях Ахметовская федерация футбола
Украины получит охренительный штраф и санкции УЕФА!
Где черным по белому написано: Что мачты в зоне конфликтов исключены и запрещены. (Указаны зоны и растояния).
Так что отсосут сявки Ахметовские если руководство Динамо подаст в Европейский футбольный арбитраж.
Это я популярно дебилам обьясняю!!
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Матч пройдет в Лозанне, с явным перевесом УЕФА и ДК, с последующими последствиями для ФФУ...
Или придурки или реально какие то цели преследуют? Зачем имея письмо СБУ перед исполкомом идти наражон?
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Ну Карпаты же ездили в Мариуполь! Еще местным сепарам рожи чуть начистили.
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Дыминский связан с бизнесом Ахметова и ему по праву нельзя противоречить хану.
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Да пусть ваши Кипарпаты хоть на Марс ездяют! Дыминский и Ахметка один черт договорятся.
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Сепары и сявки Ахметовские конечно возбуждены до предела . Но вы хрен что с этого выжмете Ахметки "шахтеры бразильские" и хрен на вас ложили .
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А почему не было такой информационной войны перед приездом ФК Карпаты?
Приехали, отыграли, уехали...
А ведь они еще те бандеровцы
А тут прям аврал!!!
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дата, для идиотов, дата... играть там можно, но не 27.08. возбужденние ватки должно улегтись, пуканы зажить... после ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ....
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Потому, что Дыминскому насрать на своих футболистов и болельщиков
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В Карпатах мужики играют, а в Динамо так- соски эпилированные. Вот и весь сказ.
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А потому что Ахметовская федерация футбола гавкала два месяца до мачта, что мол боятся сраного "Ильичевца" и пренебрегают жителями Мариуполя.
Сделали гомновкид и третируют Киевлян. Может пусть Шахтер в Дауннецке играет?
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Суркис - конченое чмо....и это даже не обсуждается. )
Матч "Мариуполь" - "Динамо" пройдет в Мариуполе, - исполком ФФУ - Цензор.НЕТ 7624
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А если завтра полная мобилизация СБУ рекомендует этим "мужам" эмигрировать?
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Перед очередной датой независимости Украины возбуждение кацапов стремится к максимуму ...


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Назовите мне город в Украине, где гарантировано на футбольном матче не может быть теракта. А в мире? Барселону, Париж, Лондон не предлагать. А назовите мне город, где гарантировано не может быть теракта на любом массовом мероприятии. Нью-Йорк не предлагать тоже. И что? Жизнь во всем мире замерла? Это - война, война Суркисов против всего футбольного общества Украины. Они даже могут выиграть в Лозанне эту конкретную битву, но вот войну... А репутация? Хотя какая там репутация, вспомним, хотя бы, компьютерный гол. Они еще тогда на нее (репутацию) болт забили. Гнилье...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатч "Мариуполь" - "Динамо" пройдет в Мариуполе, - исполком ФФУ
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