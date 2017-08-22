 Матч "Мариуполь" - "Динамо" пройдет в Мариуполе, - исполком ФФУ

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Как известно, киевское "Динамо" отказывается ехать на этот матч в Мариуполь, поскольку в клубе не получили желаемых официальных гарантий безопасности.
При этом "Мариуполь" и ФФУ заявляют о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.
Как сообщалось, 17 августа Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.
ФК "Мариуполь" и правоохранители должны не позднее, чем за три дня до проведения каждого матча, проводить оперативно-технический осмотр соответствующих стадионов и прилегающих к ним территорий, по результатам которого составлять протокол о возможности проведения матча и по запросу команды-гостя предоставлять ему копию такого акта.
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Примите участие в небольшом опросе, пожалуйста
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Идиот ))
Приедет дырка и отыграет, иначе техническое поражение .
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Украины получит охренительный штраф и санкции УЕФА!
Где черным по белому написано: Что мачты в зоне конфликтов исключены и запрещены. (Указаны зоны и растояния).
Так что отсосут сявки Ахметовские если руководство Динамо подаст в Европейский футбольный арбитраж.
Это я популярно дебилам обьясняю!!
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Или придурки или реально какие то цели преследуют? Зачем имея письмо СБУ перед исполкомом идти наражон?
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Приехали, отыграли, уехали...
А ведь они еще те бандеровцы
А тут прям аврал!!!
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Сделали гомновкид и третируют Киевлян. Может пусть Шахтер в Дауннецке играет?
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