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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8852) Куценко (161) расследование (2302) Гонтарева (660)

 Прокурор ГПУ Куценко: Мы не вправе позволить Гонтаревой уйти от ответственности

куценко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирает материалы о деятельности Валерии Гонтаревой на должности главы Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в интервью "Українським новинам".

"Мною нарабатываются достаточно серьёзные материалы. Они касаются и отдельных действующих чиновников - к примеру, Валерии Гонтаревой. Уверен, что мы не вправе позволить ей уйти от ответственности или отделаться лёгким испугом в виде увольнения за фактически развал банковской системы Украины", - сказал он.

"Всё указывает на, что "дело Гонтаревой" решили слить и позволить ей избежать уголовной ответственности", - полагает Куценко.

"Рапорт о необходимости начинать уголовное производство я как действующий прокурор подготовил и подал, будучи в тот момент в отпуске. И это не помешало детективам НАБУ его зарегистрировать и начать расследование", - отметил чиновник.

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"В начале этого года по моему рапорту его открыли детективы НАБУ по фактам нарушений в банковской сфере, связанных с искусственным занижением стоимости активов ликвидированных банков на сумму около 315 млрд грн (с 415 млрд грн до 99,5 млрд грн), и приступили к расследованию. Открытие этого дела стало достаточно резонансным событием. Ведь на кону были даже не десятки и не сотни миллионов, а сотни миллиардов. По мнению очень многих экспертов, именно это дело, подтолкнуло Гонтареву к написанию заявления об отставке", - заявил он.

"Но при этом я считаю, что отставкой Гонтаревой ограничиваться нельзя. Ведь посмотрите на последствия. Поставлена на колени вся банковская система Украины, обвалилась гривня. Массовое банкротство банков, брошенные вкладчики, миллиардные убытки. Всё это нельзя прощать. На мой взгляд, есть все перспективы для того, чтобы руководство Нацбанка оказалось на скамье подсудимых. И для всего общества это будет знаком того, что в Украине появляется настоящее правосудие", - сказал прокурор.

"Дело, которое открывало НАБУ и в материалах которого фигурирует глава Национального банка и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, спустили для расследования в Следственное управление Нацполиции города Киева. Теперь я с ними веду переписку", - рассказал чиновник.

"Вначале дело спустили в Прокуратуру города Киева, а затем - в городскую Нацполицию. Меня заверили, что это ненадолго. Мол, проведут следственные действия по оценщикам и рядовым сотрудникам НБУ и ФГВФЛ на уровне прокуратуры Киева, а потом снова вернут дело в НАБУ, чтобы выходить уже на руководство этих структур. Но как видите, это "ненадолго", затянулось ой как надолго", - рассказал он.

"В ближайшее время я планирую передать новый, достаточно серьёзный материал, который может указывать на кричащие факты нарушений со стороны руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Это будет просто бомба. Я думаю, никто не отвертится", - подчеркнул Куценко.

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Напомним, 1 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала Президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.
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при чём случайно , внезапно и никто не догадывался .
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Прокурор ГПУ Куценко == этот клоун в Запорожье много наследил.... мамаша с минимальной пенсией владельцев трех земельных участков неожиданного и сразу стала.
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Ну,да, а за вашего донецкого балбеса, совесть не мучит?
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Вот же 3,14тарасты. Сами дали ей уйти, а теперь целок из себя строят.
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и че? это для пенсов пусть расскажет. она петин банк в прибыля вводила, какая, к херам, ответственность?!
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на человека "пороха" батон крошишь? да ты агент кремля! Лишить его гражданства!
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Права рука Пеці буде воювати з лівою - це свійжий анекдот ?!
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Как только выберут на второй срок Порошенка, так сразу в стране прекратится коррупция. А когда на третий, то и жизнь....
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Це може увійти в Книгу Рекордів - чувака з рейтингом в 2% намагатимуться пропихнути на 2-й термін ? ..))
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Пока вы расчухаете яйца она тоже на ступе здрыснет
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щось про "хрюшу" давно нічого не було чути ... озвався
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якщо винна Гонтарєва значить ті хто залишився не винні...
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Вы эту тварь ещё раз 200 предупредите .Шоб успела все счета перевести в офшоры .
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Кстати это тот Куценко который жопу лизал Шокину и отмазывал его ?
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А , тогда понятно . Этого Куценко давно пора вышвырнуть из прокуратуры без пенсии и званий , как мусора позорящего мундир .Даже расследовать нечего - казёл работает на бандитско - олигархические структуры .Если Луценко до сих пор не уволил этого казла значит Луценко такой же мусор .
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Ну, наконец-то! Подал голос прокуратор Куций...
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Если у тебя это получится, то это будет бомба. Деньги на фонд гарантирование вкладов не возможно выделить без Премьер-министра, которым был Яценюк. А то, что после уволнения Гонтарева в СЩА укатила это факт и то что она до сих пор ищет страну, чтобы сменить гражданство тоже.
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Всі злодюги в пєдєрашку тікають, а ця чого в США? Там дістануть, а в пєдєрашке заплатить і буде політичним опонентом хунти.
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Тобто ви посадите праву руку порошенка? Вибачте але я вам чогось не вірю.
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этого клоуна также нужно паковать .вместе с гонтаревой
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Опа! Шокинский пёсик выскочилиз поддувала? А кто ему разрешил ногу задирать на Лерку-золотую ручку?
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новые сутенеры, крутят Лерку Аблигацию, по новому.
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Если в 2015 году, уже при гонтаревой, менялы, за две недели знали о грядущем повышении курса доллара и прекращали менять валюту, то это откуда, как не из НБУ?
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Я наверное что то пропустил Ведь юга его давно уволил из прокурватуры
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Таких прокуроров оборотней в прокуратуре 80 % .Если по настоящему чистить то кто работал до прихода Луценко всех надо было уволить .
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В первую очередь необходимо судить тех, кто рекомендовал и утверждал вот таких Гонтаревых, Яценюков, Насировых и прочих.
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Две подружки две сестры Набиуллина с Гонтаревой, одна была бухгалтером у Путина а другая была бухгалтером у Порошенко.
Никто из них не сдаст, пока при власти, этих своих бухгалтерш со средним техническим образованием после совдеповского техникума своих бухгалтеров в обиду,
Эти воровитые бабы скорей всего уже себе трёхэтажные хатынки на Канарах по соседству подружка с подружкой прикупили и яхты их стоят рядом на причале.
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О, давно не было слышно, со времен Шокина, а он оказывается на месте.
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То ж рніше було так: Дали команду з мацкви і людини не стало. Досадно?
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Пока поросенок будет сидеть в своем мягком кресле ничего не будет, наверное пора валить эту "народную" власть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор ГПУ Куценко: Мы не вправе позволить Гонтаревой уйти от ответственности
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