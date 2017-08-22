 Прокурор ГПУ Куценко: Мы не вправе позволить Гонтаревой уйти от ответственности

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в интервью "Українським новинам".
"Мною нарабатываются достаточно серьёзные материалы. Они касаются и отдельных действующих чиновников - к примеру, Валерии Гонтаревой. Уверен, что мы не вправе позволить ей уйти от ответственности или отделаться лёгким испугом в виде увольнения за фактически развал банковской системы Украины", - сказал он.
"Всё указывает на, что "дело Гонтаревой" решили слить и позволить ей избежать уголовной ответственности", - полагает Куценко.
"Рапорт о необходимости начинать уголовное производство я как действующий прокурор подготовил и подал, будучи в тот момент в отпуске. И это не помешало детективам НАБУ его зарегистрировать и начать расследование", - отметил чиновник.
"В начале этого года по моему рапорту его открыли детективы НАБУ по фактам нарушений в банковской сфере, связанных с искусственным занижением стоимости активов ликвидированных банков на сумму около 315 млрд грн (с 415 млрд грн до 99,5 млрд грн), и приступили к расследованию. Открытие этого дела стало достаточно резонансным событием. Ведь на кону были даже не десятки и не сотни миллионов, а сотни миллиардов. По мнению очень многих экспертов, именно это дело, подтолкнуло Гонтареву к написанию заявления об отставке", - заявил он.
"Но при этом я считаю, что отставкой Гонтаревой ограничиваться нельзя. Ведь посмотрите на последствия. Поставлена на колени вся банковская система Украины, обвалилась гривня. Массовое банкротство банков, брошенные вкладчики, миллиардные убытки. Всё это нельзя прощать. На мой взгляд, есть все перспективы для того, чтобы руководство Нацбанка оказалось на скамье подсудимых. И для всего общества это будет знаком того, что в Украине появляется настоящее правосудие", - сказал прокурор.
"Дело, которое открывало НАБУ и в материалах которого фигурирует глава Национального банка и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, спустили для расследования в Следственное управление Нацполиции города Киева. Теперь я с ними веду переписку", - рассказал чиновник.
"Вначале дело спустили в Прокуратуру города Киева, а затем - в городскую Нацполицию. Меня заверили, что это ненадолго. Мол, проведут следственные действия по оценщикам и рядовым сотрудникам НБУ и ФГВФЛ на уровне прокуратуры Киева, а потом снова вернут дело в НАБУ, чтобы выходить уже на руководство этих структур. Но как видите, это "ненадолго", затянулось ой как надолго", - рассказал он.
"В ближайшее время я планирую передать новый, достаточно серьёзный материал, который может указывать на кричащие факты нарушений со стороны руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Это будет просто бомба. Я думаю, никто не отвертится", - подчеркнул Куценко.
Напомним, 1 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала Президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.
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она не дура....
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Никто из них не сдаст, пока при власти, этих своих бухгалтерш со средним техническим образованием после совдеповского техникума своих бухгалтеров в обиду,
Эти воровитые бабы скорей всего уже себе трёхэтажные хатынки на Канарах по соседству подружка с подружкой прикупили и яхты их стоят рядом на причале.
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