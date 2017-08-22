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Все про:ДТП (6016) Дыминский (11) Геращенко_Антон (949)

 Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко

дыминский

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко обнародовал информацию о выезде за границу з олигарха Дыминского, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Нардеп отметил: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО

Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Также сегодня, в 14-00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Через час, Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского

Кто на самом деле был за рулем Mercedes, убившего Наталью Трилу, следствие установит, при любых обстоятельствах, поскольку всем нам нужна правда и только правда.

И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы уйти от предусмотренной законом отвественности.

Такова принципиальная позиция Министра МВД Арсена Авакова, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя".

Смотрите также: ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП
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а якщо і те й друге - покарання та сплата збитків родині загиблої.
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Ви розумієте, що при прикладенні потрібних сил, ця пані буде визнана винуватцем того ДТП ?
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советую родне прикупить вот такой аппарат дистиляции ГОВНА...
рано или поздно этот поц вернется сюда....
и его нужно будет встретить
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Осталось уповать на возмездие со стороны высших сил..
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Интересно, что все почему-то на 100% уверены в вине Дыминского, хотя первые сообщения той же полиции свидетельствуют о том, что в ДТП виновна покойная, не уступившая дорогу выезжая со второстепенной. А разгадка проста - канал зик как кусок в горле властной шоблы. Шустера убрали, теперь и зик пригребут.
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Конечно канал отметут Смешно Малапнец-выхресток у такого же маланца Во всяком слукчае такого же обрезанного Собственность отбирает Он соих разводит на бабки Что говорить о нгас гоях
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да кому он усрался єтот канал задрыпаный ??? ... а если бы пархатый грошевый мешок был чист , он сам был бы заинтересован обьективно провести следствие чтоб снять с себя все подозрения , а не делать ноги за бугор !!
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Ну, канал далеко не "задрипаний". На мій погляд - єдиний український канал в Україні. І не завдяки злодюзі димінському, а всупереч. Хочеш дивитись задрочений під путінга інтер - дивись.
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Ага, одна только передача "Хто тут живе" вызывает приступы лютого баттхерта у госворья
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Интересно, что все почему-то на 100% уверены в вине Дыминского, хотя первые сообщения той же полиции свидетельствуют о том, что в ДТП виновна покойная, не уступившая дорогу выезжая со второстепенной. А разгадка проста - канал зик как кусок в горле властной шоблы. Шустера убрали, теперь и зик пригребут. ДТП - лишь повод.

22.08.2017 20:56 Ответить Мне нравится 6

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ну так он же убил не какао-бобового сынка...и даже не сынульку Рюкзакяна
а обычную смертную....простолюдинку....из тех...ну не из этих
СУД ЛИНЧА - это единственный действующий суд в этой стране
ТОЧКА
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Я одного не розумію для чого займатись цією писаниною - і коню було ясно з самого початку що цьому бандюзі нічого за це вбивство не буде.
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наблюдайте за прокуратурой, там готовят гонца в Женеву с прикрытием "на слет филателистов"...
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"Пеця, Пеця, наши сети притащили... мертвеца",
лам-цадрица, гоп ца-ца!
Клёво! Знать давай Рувима, ДНК что херувима,
экспертизку проведем, може нам чего найдём?
б-ЗИК под выборы нагнём, и копейку подгребём.
ГУГЛ - "Новая Газета" - "...ах, лента за лентою набои подавай"
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У нас что не год то 2-3 принципови справы!! а как не было наказаний так их и нет для избранных!!
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ну всё, Аваков с Херащенко могут забирать канал zik.
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нє-є-є, Педро канали направо-наліво не роздає; він розуміє лише мову купи-продай
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Такие случаи на руку уголовникам.Во власти теперь такой вид бизнеса.Отпускали и по круче уголовников,отпустили и этого.Думаю такса за услугу приличная и в розыск не подают и дело замнут.
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Как ровно наоборот вел себя херащенко в случае с своим однопартийцем пашинским
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На Цензоре какой то заповедник козломордых троллей
и примкнувших к ним "полезных" зрадоботов...
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ПАНЕ БУТУСОВ! Прохання звернути увагу на жахливу якість української мови в статтях на ЦЕНЗОРІ!!! Що вам зробила поганого українська мова, що ЦЕНЗОР так її паплюжить?? 1) олігарха Димінського, який підозрюється (підозрює себе?) -- в укр. мові немає дієслів зворотної дії в пасивній формі, тому правильно так: олігарха Димінського, якого підозрюють; 2) йому буде запропоновано -- правильно так: йому запропонують. ПОЯСНЕННЯ: Олена Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Видавництво Соломії Павличко ОСНОВИ, Київ, 2008 [передрук з видання 1925 р.], стор. 53: "по-українськи не можна казати було зроблено, буде зроблено, а тільки зроблено. …можна застосовувати пасивного дієприкметника у функції присудковій: це буде зроблене (а не це буде зроблено), він буде покараний (а не: його буде покарано)."
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Ты изложи все это в виде резюме
- тебя сразу же на работу в Цензор возьмут...
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поки-що за мовні зауваження лише "банять" і досить-таки регулярно...
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Дієприкметник майбутнього з точки зору минулого!Варуна ,ти ,певно з Великобританії.???
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Для ЦЕНЗОР Ваші зауваження - це космос. Але сподіваємось, що все згодом налагодиться.
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охоронець Димінського Андрій Борщ --- цього негідника за брехню треба посадити в ту ж саму камеру і на стільки ж, як і його господаря
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До этой аварии я про такого олигарха ни разу не слышал. Слышал про Фирташа, Ахметова, Порошенко, Новинского, Григоришина, ....................................., а Дыминского и в помине не было. Возможны 2 варианта.
1. Дыминский отдает фсе Педре, и дело гасят на стадии суда, создавая видимость для публики, якобы это правовое государство.
2. Дыминский не хочет делиться с Педрой, и его таки достанут.
Но речь в принципе не идет о правосудии, на чесное следствие как и на справедливый суд не приходится надеяться.
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3.) Дыминского садят на нары - и все забирают бесплатно...
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Это совсем по- джентельменски. Но даже более реально.
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Zik перекроют и мы больше никогда не услышем песню про Шоколадну Дупу. Вот что обидно. Песня уж очень хороша.
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А что терь в Украине это такая школьная программа , что нужно весь украинский "Форбс" знать на память ?
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Имеется в виду, что как только об аварии узнал Антоша Геращенко, то стал потирать руки. Он то весь украинский Форбс наизусть знает, не говоря уже о АП. Так копеечка к копеечке и приумножают они свое состояние, верой и правдой служа государству.
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Дело не в "делиться"! Дыминский организовал выступление Саакашвили на своем телеканале "Zik"! и естественно вся корупционная шобла дико рада поквитаться!!!

Однако как плавно изменилась ситуация ДТП в прессе, от первых сообщений, что "опель" выезжал со второстепенной дороги, до зявлений Геращенко "Унаслідок грубого порушення правил дорожнього руху автомобілем Mercedes", та "Опель" 31-річної жінки, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху.!!!
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Погранцам некогда заниматься другими делами - они вот уже какой день ждут Михо на границе ... Они терь готовы выпусть из страны хоть нового онуприенко , хоть обох захерченко с ефремами , тут главное , шо бы Михо не дай бог не проскочил .
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по Міхо все вирішують Ротшільди і Ко, і вони ж на Петю також мають вплив; тому не все так прозоро
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Які такі Ротшильди ?
Достоєвського на нічь перечитались ?
Але ж 2 стололлітя пройшил з того часу ! Розумієте , майже 200 років !!!
Й часи німецьких , англійських й французьких родшильдів давно в минулому .
Ось Соскін вигадав Соросів - це набагато ближче до рівня капіталу .
Хоча Марк Цукенберг думаю за ближніх пару років заробить більше , ніж Сорос за усе життя .
А Сергій Брин вже має більше ...
Сьогодні взагалі інший росподіл капіталу ніж на початку 19 століття .
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как бы в результате такого принципиального расследования пан Дыминский не оказался "невиновен", а Авакав не стал совладельцем еще одного телеканала - ZIK...
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навіть якби натякають, що це діло можна пересунути на іншу особу - "или другой близкий Вам человек".
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Почему стало Возможным ,- Молодые не Хотят, а Старые не Могут ,- То Кто от Кого Зависим ?.
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Дуже по фейсбучно-дитячому.
Водій не "взял вину на себя", а дав завідомо неправдиві свідчення, чим ввів у оману слідство і повинен буде за це покараний.
Якщо поліція отримала незаперечні докази, що за кермом не сидів 43 охоронець, то таке міг написати "если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник" лише Геращенко.
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ну що тоха ?? Винні будуть покарані???
ТА ВИННІ ХУЙ НА ВАС ЛОЖИЛИ ,УРОДИ ВИ ЇБАНІ!
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Видно что Интересы Власти-держателей, совпали с их хотелками. И трагедия на руку властей.
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У охранника попадалово-сядет в любом варианте.Не за ДТП-так за лжесвидетельство и сокрытие преступления
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а шо, цілком можливо, що Димінський і сяде.. От якби він був не з команди Садового, то точно було б "ДТП влаштував 43 тічний охоронець". А так.. Одним пострілом двох зайців, - і президентові догодять, і народ "потішать".. СЦУКИ.....
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Зачем вы так про честного человека? Полетел в Женеву, чтобы снять со счета денежку, оплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей. Потом вернется и с повинной в суд. А как иначе в нашей стране?
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Зрадаботы вьются как ужи на сковородке, каждая новая зрада мимо, клава уже дымится от круглосуточной зрады, а всё мимо!
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"клянуть владу, але добудовують третій поверх, бо туристів світ" - ?
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"Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву" и даже не обещал вернуться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОлигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко
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