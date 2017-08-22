 Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Нардеп отметил: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.
Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.
Также сегодня, в 14-00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.
Через час, Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.
Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек.
Кто на самом деле был за рулем Mercedes, убившего Наталью Трилу, следствие установит, при любых обстоятельствах, поскольку всем нам нужна правда и только правда.
И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы уйти от предусмотренной законом отвественности.
Такова принципиальная позиция Министра МВД Арсена Авакова, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя".
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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рано или поздно этот поц вернется сюда....
и его нужно будет встретить
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22.08.2017 20:56 Ответить Мне нравится 6
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а обычную смертную....простолюдинку....из тех...ну не из этих
СУД ЛИНЧА - это единственный действующий суд в этой стране
ТОЧКА
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лам-цадрица, гоп ца-ца!
Клёво! Знать давай Рувима, ДНК что херувима,
экспертизку проведем, може нам чего найдём?
б-ЗИК под выборы нагнём, и копейку подгребём.
ГУГЛ - "Новая Газета" - "...ах, лента за лентою набои подавай"
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и примкнувших к ним "полезных" зрадоботов...
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- тебя сразу же на работу в Цензор возьмут...
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1. Дыминский отдает фсе Педре, и дело гасят на стадии суда, создавая видимость для публики, якобы это правовое государство.
2. Дыминский не хочет делиться с Педрой, и его таки достанут.
Но речь в принципе не идет о правосудии, на чесное следствие как и на справедливый суд не приходится надеяться.
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Однако как плавно изменилась ситуация ДТП в прессе, от первых сообщений, что "опель" выезжал со второстепенной дороги, до зявлений Геращенко "Унаслідок грубого порушення правил дорожнього руху автомобілем Mercedes", та "Опель" 31-річної жінки, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху.!!!
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Достоєвського на нічь перечитались ?
Але ж 2 стололлітя пройшил з того часу ! Розумієте , майже 200 років !!!
Й часи німецьких , англійських й французьких родшильдів давно в минулому .
Ось Соскін вигадав Соросів - це набагато ближче до рівня капіталу .
Хоча Марк Цукенберг думаю за ближніх пару років заробить більше , ніж Сорос за усе життя .
А Сергій Брин вже має більше ...
Сьогодні взагалі інший росподіл капіталу ніж на початку 19 століття .
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Водій не "взял вину на себя", а дав завідомо неправдиві свідчення, чим ввів у оману слідство і повинен буде за це покараний.
Якщо поліція отримала незаперечні докази, що за кермом не сидів 43 охоронець, то таке міг написати "если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник" лише Геращенко.
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ТА ВИННІ ХУЙ НА ВАС ЛОЖИЛИ ,УРОДИ ВИ ЇБАНІ!
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