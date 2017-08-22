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Все про:ДТП (6016) Дыминский (11) Геращенко_Антон (949)

 Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, улетел в Женеву на частном самолете, - Геращенко

дтп дыминский

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко обнародовал информацию о выезде за границу з олигарха Дыминского, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Нардеп отметил: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО

Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Также сегодня, в 14-00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Через час, Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского

Кто на самом деле был за рулем Mercedes, убившего Наталью Трилу, следствие установит, при любых обстоятельствах, поскольку всем нам нужна правда и только правда.

И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы уйти от предусмотренной законом отвественности.

Такова принципиальная позиция Министра МВД Арсена Авакова, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя".

Смотрите также: ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП
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Я одного не розумію для чого займатись цією писаниною - і коню було ясно з самого початку що цьому бандюзі нічого за це вбивство не буде.
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наблюдайте за прокуратурой, там готовят гонца в Женеву с прикрытием "на слет филателистов"...
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"Пеця, Пеця, наши сети притащили... мертвеца",
лам-цадрица, гоп ца-ца!
Клёво! Знать давай Рувима, ДНК что херувима,
экспертизку проведем, може нам чего найдём?
б-ЗИК под выборы нагнём, и копейку подгребём.
ГУГЛ - "Новая Газета" - "...ах, лента за лентою набои подавай"
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Сядe. Заспокойтeсь зрадоботи. Принципова справа..
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Це навіть не зрадоботи , а чертяки запоребрикові ! Вперше прочитав всі коментарі і таке враження , що дурдом тут в повному складі :D

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У нас что не год то 2-3 принципови справы!! а как не было наказаний так их и нет для избранных!!
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ну всё, Аваков с Херащенко могут забирать канал zik.
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Такие случаи на руку уголовникам.Во власти теперь такой вид бизнеса.Отпускали и по круче уголовников,отпустили и этого.Думаю такса за услугу приличная и в розыск не подают и дело замнут.
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Как ровно наоборот вел себя херащенко в случае с своим однопартийцем пашинским
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На Цензоре какой то заповедник козломордых троллей
и примкнувших к ним "полезных" зрадоботов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОлигарх Дыминский, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, улетел в Женеву на частном самолете, - Геращенко
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