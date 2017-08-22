 Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, улетел в Женеву на частном самолете, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Нардеп отметил: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.
Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.
Также сегодня, в 14-00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.
Через час, Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.
Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-х летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек.
Кто на самом деле был за рулем Mercedes, убившего Наталью Трилу, следствие установит, при любых обстоятельствах, поскольку всем нам нужна правда и только правда.
И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы уйти от предусмотренной законом отвественности.
Такова принципиальная позиция Министра МВД Арсена Авакова, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя".
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
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лам-цадрица, гоп ца-ца!
Клёво! Знать давай Рувима, ДНК что херувима,
экспертизку проведем, може нам чего найдём?
б-ЗИК под выборы нагнём, и копейку подгребём.
ГУГЛ - "Новая Газета" - "...ах, лента за лентою набои подавай"
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и примкнувших к ним "полезных" зрадоботов...
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