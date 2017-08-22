 Минские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе визита в Северодонецк (Луганская область).
"Весь мир защищает позиции Украины, весь мир вводит санкции против агрессора, который пришел на нашу землю, аннексировал Крым, вторгся в Донецкую и Луганскую области. Конечно, эти соглашения (Минские соглашения. - ред.) не являются идеальными, и, конечно, эти соглашения не являются панацеей, но благодаря им же и созданной новой украинской армии над Северодонецком мирное небо", - сказал он.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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Пляжи Алушты затопило фекалиями
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Понятно.
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Мирное небо над Украиной было бы даже, если бы Украину захватил Путлер.
Дело не в небе. А дело в том, кто правит Украиной и как живут простые украинцы под их правлением.
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ПОРОШЕНКО!!! ЕСЛИ ТАМ МИРНОЕ НЕБО, ТОГДА ПОЧЕМУ БЫ ТЕБЕ НЕ ОТПРАВИТЬ СВОЕГО СЫНА В АТО, НА ПЕРЕДОВУЮ?
А НЕ ТАК, КАК ТОГДА ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ВЫБОРОВ В ВР, РАДИ ПИАРА, ПОЕХАЛ В АТО, ГДЕ ПРОЖИВАЛ В ОДНОЙ КОМНАТЕ С ГЕЛЕТЕЕМ, И ПОД ОХРАНОЙ 20 СПЕЦНАЗОВЦЕВ.
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и не только,
( 22.08.17 10:08 ) https://censor.net.ua/video_news/452590/
Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев.
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и главное НЕБЕСКОРЫСТНО ... статки шакала
дарастут,
а Граждане Украины доведены до зубожиння
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В заголовке: ...над Украиной мирное небо.
А дальше в тексте:... над Северодонецком мирное небо.
Разницу улавливаете?
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