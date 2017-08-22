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 Политика Украины
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 Минские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко

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Минские соглашения дали возможность сдержать агрессию России на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе визита в Северодонецк (Луганская область).

"Весь мир защищает позиции Украины, весь мир вводит санкции против агрессора, который пришел на нашу землю, аннексировал Крым, вторгся в Донецкую и Луганскую области. Конечно, эти соглашения (Минские соглашения. - ред.) не являются идеальными, и, конечно, эти соглашения не являются панацеей, но благодаря им же и созданной новой украинской армии над Северодонецком мирное небо", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минский процесс зашел в тупик, - Волкер

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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19 августа, 2017 21:45 Украина "Мы за 12 000 км, нас всего 5 000 семей, но у нас с вами украинское сердце, язык, вера, история и слава", - в Бразилии появится Украинская площадь и центр для украинской общины

читайте подробнее на сайте "УСН 1492": https://ru.1492news.com/news/45096_1503168215
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Хоть теперь есть материал для лепки петушка
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Шаланды полные фекалий / В Алушту Хуйло привозил..
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Петя! Нужно уметь признавать свои ошибки и защищать национальные интересы. Но для этого нужно быть президентом-государственником, а не политически активным бизнесменом.
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Мирное небо над Украиной-это конечно хорошо.Но в случае не мирного неба(пэтя намекает,что нас могут бомбить,как расеяне Алеппо),я думаю найдутся сотни тысяч Украинцев готовых взрывать россию на её территории(терять-то уже нечего,погибли родные под завалами,нет крова,нет ничего)Взрывать и расстреливать школы,больницы,детсады,как самые уязвимые объекты начнут первыми)так что мирное небо нам обеспечено...
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Але саме головне - всі ці три роки "миру" ти талановито використав аби "облапошити" Україну вкрай. Су*ка і Негідник.
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За агрессию против Украины рашисты уже горят и будут гореть в аду до конца своих дней. Отвращение и ненависть к немытой. Для них, для ваты: ВИДЕО
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Над линией разграничения мирное небо ? Или это уже не Украина ?
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Та и я считаю что - Украина . Но в том то и дело что в словах Порошенко то ли небо там мирное то ли территория не украинская . Хотя я само собой понимаю что придираться к словам большого ума не надо . Ну не удержался я ! Бывает .
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и главное свечной заводик в липяцке целехонький......
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Добре слово підкріплене зброєю набагато краще сприймається опонентом. Як Головнокомандуючий мав би те знати. Від скаженого пса добрячий кийок ефективніший за довідку від ветеринара.
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Иными словами, только благодаря милости путина. Я правильно понял эту мысль негаранта?
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Мирное небо ? Ну и ну а Донбасс это уже не Украина ? Ну и кадр !!!
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Только сдох тот договорняк 31,12,2015 - это первое. А погибших Воинов ВСУ больше чем до этой туалетной бумажки - это второе. И открытая граница (безвизовый режим с парашей) и торговля с окупатом ( протезы с кацапи - это вообще 3,14здец) - это три. Сплошные позитивы.
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ну так переедь во Львов, будет вообще мирное.....
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И под этим "мирным небом" нищая страна и барыжное кодло по горло в крови. Одно только упоминание о пидрошенко, вызывает тошноту...
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...Минские соглашения не идеальны, но благодаря им ..."ми" можемо і надалі спокійно грабувати гоїв ...списуючи все на ТРАТАТО
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Шото гидранта сегодня конкретно так пучит от шоколада.
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вообще-то правда в том, что "каждый мнит себя стратегом видя бой издалека", Петр Порошенко был призван на должность президента Украины в суровые времена испытаний для Украины, и все мы тому свидетели, что в аналогичной по опасности ситуации были и такие, кто прихватив золотой батон просто-напросто убегал, бросив все на произвол судьбы. Да, конечно, мы не страна тех, кто победителей не судит, но и рассудить если может, то лишь всеми уважаемая и признанная идея, ее положения, а не мнения тех, кого не было там, где все решалось.
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у вас клавиша залипает, наверное клавка барахлит)
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когда люди по себе судят они перед всеми раскрываются и каждый может понять с чем на самом деле имеет дело
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Здравия всем! Урод! "Мирное небо" благодаря солдатам и добровольцам которые гибнут каждый день. Их предают и уничтожают в котлах , а они стоят. Вот благодаря им мирное небо. Если бы не они- Украина уже давно бы была продана олигархической верхушкой Хуйлу как ее продал Овощ- за три лярда. А Хуйло не хочет наступать не потому что боится- нет , а потому что знает- что Народ вместе с военными сначала разберётся с олигархами и Порошенкоон кодлой- а затем примется за него. Поэтому и играет в этот спектакль- Киевская хунта , минские соглашения , Даунбасс.
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он понимает вообще , что ему , что бы он не сказал , уже никто не верит ...как можно верить человеку , который в разгар войны , метался в муках куда спрятать честно наворованное бабло , то ли в Панаму тол ли на Кипр ...
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Над Порошенко и его семьей - мирное небо.
Понятно.
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Минские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко

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Мирное небо над Украиной было бы даже, если бы Украину захватил Путлер.
Дело не в небе. А дело в том, кто правит Украиной и как живут простые украинцы под их правлением.
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Все наши воины погибшие за нашу Украину не смогут спокойно в земле лежать после таких заявлений нашего гаранта
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Минские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко
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ПОРОШЕНКО!!! ЕСЛИ ТАМ МИРНОЕ НЕБО, ТОГДА ПОЧЕМУ БЫ ТЕБЕ НЕ ОТПРАВИТЬ СВОЕГО СЫНА В АТО, НА ПЕРЕДОВУЮ?

А НЕ ТАК, КАК ТОГДА ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ВЫБОРОВ В ВР, РАДИ ПИАРА, ПОЕХАЛ В АТО, ГДЕ ПРОЖИВАЛ В ОДНОЙ КОМНАТЕ С ГЕЛЕТЕЕМ, И ПОД ОХРАНОЙ 20 СПЕЦНАЗОВЦЕВ.



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А где мир-то? И да,Минские угоды - незаконны,преступны и антиконституционны, поэтому ты,Петя, их и не подписывал. А то еще трибунал и расстреляют нафиг. Подписал, воен, сдачу врагу Донбасса и подпись твоя есть....
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не надо оправдыватса - теперь то да, армия и страна получила поддержку от запада и востоновливаетса, а ведь в период до Минска - дела шли катастрофически плохо - так что всё в порядке и есть соглошение на которое основываяс можэм хуило и рашку отдавать на обхват анаконды.
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и что в статье указало тебе, что он что то курит?
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Artem Gurin ( 22.08.2017 20:49) И главное Липцкий заводик целехенек...
. =========

и не только,

( 22.08.17 10:08 ) https://censor.net.ua/video_news/452590/
Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев.
. ================

и главное НЕБЕСКОРЫСТНО ... статки шакалада растут,
а Граждане Украины доведены до зубожиння
.
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минские соглашения??, а как на счёт Дебальцево, как на счёт погибшиг за всё время этих "соглашений"?! как на счёт того, что та сторона вертит на одном органе эти "соглашения" и при этом "нашим западным партнёрам" на это плевать?(при том что они выступили гарантами выполнения этих договорённостей (шо, опять??)), и в конце концов, то что знают все, но о чём не говорят гнилые политики с обоих сторон - выполнение этих "договорённостей" возможно только за счёт интересов одной из сторон, потому, на данных момент никто не собирается их выполнять, сколько кто б там не взывал к их выполнению. по сути эти "договорённости" - это тупик и мозгоимение, но далеко не решение конфликта по всем нормам международного права, международных меморандумов, конвенций и договорённостей ... благодаря нашим солдатам и добровольческим батальонам над большей частью Украины мирное небо, и только им, вопреки саботажу ублюдков что дорвались до власти
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Который раз уже пишу: модеры! кончайте бухать на работе, или повыгоняйте к чертям бестолковых! Ну или хотя бы читайте свои заметки.
В заголовке: ...над Украиной мирное небо.
А дальше в тексте:... над Северодонецком мирное небо.
Разницу улавливаете?
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Коли Україну окупували юдобільшовики, то потім теж стадо мирне небо...
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Минские соглашения - это предательство Украины и ее людей! Всех кто поставил там подписи надо судить за государственную измену!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения не идеальны, но благодаря им над Украиной мирное небо, - Порошенко
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