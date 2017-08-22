Суд признал противоправным надевание наручников на судью Кицюк, но признал законным ее привлечение к административной ответственности
Шевченковский районный суд Киева по делу по иску судьи Соломенского райсуда Виктории Кицюк признал противоправным применения к ней физической силы и спецсредств полицейскими при задержании в феврале этого года.
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Об этом говорится в решении суда, которое приводят адвокаты.
В то же время, по информации, приведенной в документе, суд отказался признать противоправным привлечения Виктории Кицюк к административной ответственности в виде предупреждения.
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Напомним, 21 февраля патрульные полицейские задержали судью Соломенского суда Викторию Кицюк за неправильную парковку автомобиля.
Чтобы выяснить объективную ситуацию относительно инцидента, Национальная полиция предоставила Высшему совету правосудия все необходимые материалы для проведения проверки.
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