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Все про:наручники (4) патрульная полиция (1401) Кицюк Виктория (11)

 Суд признал противоправным надевание наручников на судью Кицюк, но признал законным ее привлечение к административной ответственности

кицюк

Шевченковский районный суд Киева по делу по иску судьи Соломенского райсуда Виктории Кицюк признал противоправным применения к ней физической силы и спецсредств полицейскими при задержании в феврале этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Также суд постановил взыскать из госбюджета в пользу Кицюк связанные с рассмотрением дела судебные расходы в размере 640 гривен.

Также читайте: "Патрульные заковали ее в наручники и затолкали в машину", - Совет судей сообщил о неправомерном задержании судьи Кицюк

Об этом говорится в решении суда, которое приводят адвокаты.

В то же время, по информации, приведенной в документе, суд отказался признать противоправным привлечения Виктории Кицюк к административной ответственности в виде предупреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция объявила строгий выговор двум патрульным за неоформление необходимых документов при задержании судьи Виктории Кицюк

Напомним, 21 февраля патрульные полицейские задержали судью Соломенского суда Викторию Кицюк за неправильную парковку автомобиля.

Чтобы выяснить объективную ситуацию относительно инцидента, Национальная полиция предоставила Высшему совету правосудия все необходимые материалы для проведения проверки.

Смотрите также: Обнародовано полное видео инцидента между судьей Кицюк и патрульными. ВИДЕО камер наблюдения
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Она же Киця, ей не намордник а противоблошиный ощейник одевать надо, и выгуливать в песочек. Самое главное в начале когти срезать, чтобы гнида не царапалась.
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Боже ж мой!! Телке всего лишь надели браслеты (кстати многие их любят) и раздувают из этого космический скандал!!!
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Ну так телка же судья, да еще и из судебного клана - они там себя небожителями мнят.
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Ну, так плёткой её не отстегали, вот она в суд и подала...
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Это все что надо знать про судебную реформу(((((( спасибо рехорматарам мать их
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Неправомерно, но зато оооооччччень поучительно.
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Шикарная судейская реформа от Пети Порошенко
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От они доиграются, эти судейские дурни! Или они забыли, что они в Украине, а не в расейском лепрозории?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд признал противоправным надевание наручников на судью Кицюк, но признал законным ее привлечение к административной ответственности
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