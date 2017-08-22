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Все про:депутат (3011) наркотики (1573) Полтавщина (506)

 Депутат Миргородского горсовета подозревается в незаконном сбыте наркотиков, - прокуратура

прокуратура

Прокурор Полтавской области сообщил о подозрении одному из депутатов Миргородского городского совета в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Установлено, что указанный гражданин по предварительному сговору с другим лицом систематически реализовывал жителям Миргорода наркотическое средство каннабис и психотропное вещество амфетамин, получая при этом от 100 до 250 грн (в зависимости от вида и количества проданного)", - сообщается в информации.

После очередного факта сбыта амфетамина правоохранители задержали подозреваемого.

Во вторник, 22 августа, прокурор Полтавской области сообщил депутату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц).

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У нас тут некий депутат ВР небезосновательно подозревается в том что штыряется постоянно с частотой завтрака и чистки зубов обычного человека, и ничего, ходит... "законы принимает"..
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Николай Васильевич такого не предполагал! Ну там "Вий" или "Страшная месть", но чтобы депутат торговал наркотой?!!!

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Иногда читаешь новость, и думаешь, когда пишут заглавие, они иногда думают, что пишут.
Депутат Миргородского горсовета подозревается в незаконном сбыте наркотиков, - прокуратура

А что бывает законный сбыт.
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ваще то, раз депутат - сбыт должен быть законным. даже не представляю, что он там должен был начудить, что его в незаконности подозревают
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тупой бедолага, нет, что бы, какую то аптеку открыть, сам барыжил, да еще и "травой".
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РИНАТУ: Бывает - через аптеку-больницу, например. Смертельно больным. Рак, например. Приходит сестричка к умирающему и делает укольчики...
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Что не депутат, то наркоман!!! Это уже какая то плохая тенденция.

Примине участие в небольшом опросе. Спасибо.
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Я подозреваю - просто не делился марафетом с коллегами! Вот и сдали парня...
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та да, но депутат (да и не депутат тоже) не должен на этом наживаться
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"Депутат Миргородского горсовета подозревается в незаконном сбыте наркотиков, "
...не слышал что бы в Украине есть ЗАКОННЫЙ сбыт наркотиков...Законный-"крыша"??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Миргородского горсовета подозревается в незаконном сбыте наркотиков, - прокуратура
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