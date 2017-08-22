Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
"Установлено, что указанный гражданин по предварительному сговору с другим лицом систематически реализовывал жителям Миргорода наркотическое средство каннабис и психотропное вещество амфетамин, получая при этом от 100 до 250 грн (в зависимости от вида и количества проданного)", - сообщается в информации.
После очередного факта сбыта амфетамина правоохранители задержали подозреваемого.
Во вторник, 22 августа, прокурор Полтавской области сообщил депутату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц).
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Депутат Миргородского горсовета подозревается в незаконном сбыте наркотиков, - прокуратура
А что бывает законный сбыт.
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Примине участие в небольшом опросе. Спасибо.
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...не слышал что бы в Украине есть ЗАКОННЫЙ сбыт наркотиков...Законный-"крыша"??
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