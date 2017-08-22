 Россия даст Беларуси кредит на $700 млн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
Беларусь обязуется выплатить этот кредит за 10 лет. Выплаты будут производиться дважды в год - 15 апреля и 15 октября.
Проценты по кредиту будут расти с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года. Транши должны поступать на российские счета либо в рублях, либо в долларах.
Деньги будут выделены "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений" для погашения кредитов, ранее выданных Россией.
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интересно, пидоРашка простит этот долг или, как всегда, будет шантажировать?...
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