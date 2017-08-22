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Все про:Беларусь (2688) кредит (2075) Россия (71945)

 Россия даст Беларуси кредит на $700 млн

беларусь учения 2017 запад

Россия выделит Беларуси кредит на $700 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Беларусь обязуется выплатить этот кредит за 10 лет. Выплаты будут производиться дважды в год - 15 апреля и 15 октября.

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Проценты по кредиту будут расти с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года. Транши должны поступать на российские счета либо в рублях, либо в долларах.

Деньги будут выделены "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений" для погашения кредитов, ранее выданных Россией.
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Бойся лапотных даже деньги приносящих..
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Геть не цінує Пут Ин сябров, Овощу то 15 лярд. обіцяли , з яких 3 відразу відстегнули !!!))
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Каб вы ведалі, як лука на яныка пакрыўджаны, што з гэтымі трымя не к яму збёг.
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А Шо ж братТЬя не Срублями баЦку выручают, а ненавистными госдеповскими бумаШками?
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выцыганил таки, зараза усатая...)
интересно, пидоРашка простит этот долг или, как всегда, будет шантажировать?...
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хуйло - мелкий царёк сраны с низкой социальной ответственностью, которая всем даёт и которую многие фсё больше и больше имеют.
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