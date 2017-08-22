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 Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре

миротворцы

Президент Украины Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению", - сказал он во время своего выступления в Северодонецке Луганской области во вторник.

П.Порошенко отметил, 24 июля во время телефонных переговоров лидеров стран "нормандского формата" он акцентировал на необходимости введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совбеза ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Размещение миротворцев на Донбассе возможно только с согласия обеих сторон конфликта, - Песков

"Чтобы это было гарантией того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантией того, что Россия прекратить поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, заберет оружие, которое она поставила, чтобы убивать украинцев. И я подчеркиваю, что как только Россия заберет свои войска, то у нас нет никаких поводов для конфликтов и дискуссий", - подчеркнул он.

Президент указал, что вопрос "миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ" продвигается очень тяжело. "Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, более того, в нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение миротворцев ООН на Донбасс будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война, - Марчук

Именно поэтому П.Порошенко намерен презентовать эту идею на Генассамблее ООН в сентябре.
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Це був жарт, але в кожному жарті є доля жарту.
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Краще так не жартувати,бо вже дожартувались.
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Що він поганого зробив? Мені той що сьогодні чергує зробив день непоганим - 4:1 на мою користь
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Дивно, що Пецю ще у Нью - Йорк пускають...
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Рошен хочет узаконить кацапов на Донбасе в статусе "миротворцев" как в свое время в Абхазии, Приднестровье и т.д.
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тихопутиннападет-тамжишьнашилюди-лодкунекачайтетварейтошнит
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ниаднойбудкинипастроили
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ижрутбольшенемцев
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Ну он всех дураками считает ,ну никакое ООН ничего без желания россии сделать не сможет,к чему эта пустая болтовня ?
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Профессия у него такая - трепать языком почём зря...
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Говорить то очем то надо, потому что делать он ничего не собирается.
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Если мордор никаким боком не придерживается минских соглашений,то что им в совбезе помешает ветануть такую затею?Порох работает на публику или просто прикидывается?
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Ну я конечно не исключаю тот факт,что закулисно всё уже решили как всегда за нас и плешивому надо уйти из Донбасса сохранив лицо и это как вариант...Потом особый статус недо республикам и геморой для нас
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А откуда Плешивый уже ушел? Пример в студию. В том-то и дело, что никуда он не уходил и не уйдет.
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Ну это просто один из вариантов как гляжу на обстановку в целом.карлику по полной перекрыли санкциями воздух и если он сокращает бюджет на самое святое-свою оборонку,то это много что обьясняет.И вот посудите сами,ему даром не нужен Донбасс,всё что надо,это влияния на всю Украину с помощью этого региона,а нашему барыженко нужна перемога на фоне нижеплинтусной поддержки населения.Вот и думаю что договорятся)
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У Пороха в нынешней ситуации не слишком широкий коридор возможностей. Впрочем он сам себя туда загнал.
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Идея может и хорошая, но у Пеци авторитета 0 целых 0 десятых.
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набор контингента уже объявлен в ВСУ ?
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Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре - Цензор.НЕТ 4936 Kasper1088

не,просто очки пытается набрать...
для внутреннего пользования эта муйня не прокатит,а Запад может схавает...
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презентует идею...жую фуражку...иначе, просто маты.
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Че только шоколадный генералиссимус не придумает, абы за Родину не воевать. Не, Петя, таким, как ты, конные памятники не ставят. Да, ты не Богдан Хмельницкий, которым пугала тебя в детстве бабушка..
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Только раиские голубые каски оттуда ВЫКИНУТЬ до магадана, и дальше...
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а як же ж торгувати контрабасом із лу гандонськими партнерами?
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Ага, а потом "ВЫБОРЫ" или "РЕФЕРЕНДУМ" среди РАБОВ и ХОЛОПОВ (бывшей московской империи) в поносом вместо мозгов, не трудно предсказать итог, даже без подтасовок и прямых фальсификаций (без которых конечно не обойдётся)! Порох тем самым подарил ДАНУБАСС и ЛУГАНДОН своему московскому торговому партнёру (посредством фарса уже узаконенной псевдодемократии ).
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но им не нужен отдельно ДАУНБАСС и ЛУГАНДОМ, а как только средство политического контроля (поводок) над Украиной, а перспективе протолкнуть своих (или купить других) в политических кругах (рада, правительство) "президента" уже не надо покупать и так с потрохами весь свой (ПАН-БОЯРИН, князь киевский)!
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там, после "г" все буквы другие...
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Видать Хуйло вчера согласился на миротворцев. А провернут все так будто ето Пецо выдвинул такую идею чтобы колорады Хуйла не заклевали.
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И дальше идет два варианта, или Хуйло красит свои войска в миротворцев или рашисты прячут свою технику и переодеваются в гражданских, и проводят выборы. Ни то ни другое Украине нах. не нужно.
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хуйло и хотело миротворцев, это легализует ордиловцев, мы не хотели, хотели развязать конфликт, сами-быстро....теперь вынуждены согласиться....
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А смысл если Рашка заблокирует????? Для начала нужно у Рашки забрать право вето.

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короче эта муйня с кацапами на долго судя по действиям шоколадного
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А не пошёл-бы Петя нахрен со своими идеями , ООН такая-же хрень как и БеСе....
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бред...Петя так и хочет заморозить войну в Лугандонии на десятилетие как и хочет Хуйло...
Тут нужна молниеносная спец операция ВСУ с выносом ВСЕХ любителей "срускага мира" с территории Украинского Донбасса вперед ногами тех кто не успеет сбежать в паРашу! ..точка
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совершенно в дырочку!, поначалу пеця и отпирался от миротворцев, типерь видать прижали... молниеносно хорваты воюют и сидят потом за это в том числе..но не шоколадные генералы....
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п.с. а после зачистки ВСУ Лугандонии, там СБУ, МВД и саперам работы будет еще на лет 5-ть ..
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Кроме хотелок "двоих светил своего народа" есть еще мировое сообщество,которое ищет свою выгоду в этом и завуалировано прибедняется в эталон справедливости)
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Молниеносной операции в нынешних условиях увы не получится - после зачистки Донецк будет выглядеть ничем не лучше, чем Грозный в 1995 или Мосул в 2017. Надо было в 2014 году хлебалом не щелкать и не пускать террористов из Славянска в Донецк.
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Раннее уже говорилось чтобы Голубые Каски были без скотокацапсинкой составляющей.

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в ООН кто платит больше денег - тот музыку и заказывает, как и в МВФ... там без цапов не обойтись(... они потом с МС и Абхазию у Грузии отобрали...
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Будут беларусы или казахи. А то и китайцы. Так лучше?
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А погодяться? І це наш Головнокомандуючий? Чи не наш? Ідея застаріла ще рік тому...
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какая то херьня получается
т.е. у пеци цель "заморозить" конфликт, и чтобы миротворцы наблюдали за обеими сторонами?
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Бессмысленная затея. Рашисты наложат кучку своего дерьма (вето).
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Идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению
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Педя!!! Если ты действительно хочешь прекращения войны и стрельбы на Донбассе, то почему бы тебе, вместо презентации заведомо безрезультатной идеи, по причине владения правом вето страны-агрессора, не презентовать другую идею о лишении этой страны-агрессора постоянного членства Совбеза ООН, или права ее на вето, ввиду ведения ее террористических и военных действий в разных точках планеты.


И почему ты не говоришь: название этой страны-агрессора?


Потому шо Путин - нападет?


Или потому шо Путин - Липецкую фабрику отберет?




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Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре.

Шоколадный перед пуйлом стелится, аж гай шумит. Видать, получил очередной намек из-за поребрика, что если не будет паинькой, то Липецк - тю-тю.
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Там его не только пуйло нагибает, но и "западные партнеры". Профукали шанс освободить Донбасс в 2014 - теперь только нагибаться.
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У Педра и Клима Климкина есть две любимые темы.
1. Ввод полицейской миссии ЕС
2. Ввод миротворцев ООН
Обе темы можно мусолить бесконечно и безрезультатно, при этом создается видимость бурной деятельности и все остается на своих местах. Результата ноль! И никогда не будет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре
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