Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению", - сказал он во время своего выступления в Северодонецке Луганской области во вторник.
П.Порошенко отметил, 24 июля во время телефонных переговоров лидеров стран "нормандского формата" он акцентировал на необходимости введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совбеза ООН.
"Чтобы это было гарантией того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантией того, что Россия прекратить поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, заберет оружие, которое она поставила, чтобы убивать украинцев. И я подчеркиваю, что как только Россия заберет свои войска, то у нас нет никаких поводов для конфликтов и дискуссий", - подчеркнул он.
Президент указал, что вопрос "миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ" продвигается очень тяжело. "Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, более того, в нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит", - отметил он.
Именно поэтому П.Порошенко намерен презентовать эту идею на Генассамблее ООН в сентябре.
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не,просто очки пытается набрать...
для внутреннего пользования эта муйня не прокатит,а Запад может схавает...
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Тут нужна молниеносная спец операция ВСУ с выносом ВСЕХ любителей "срускага мира" с территории Украинского Донбасса вперед ногами тех кто не успеет сбежать в паРашу! ..точка
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т.е. у пеци цель "заморозить" конфликт, и чтобы миротворцы наблюдали за обеими сторонами?
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Педя!!! Если ты действительно хочешь прекращения войны и стрельбы на Донбассе, то почему бы тебе, вместо презентации заведомо безрезультатной идеи, по причине владения правом вето страны-агрессора, не презентовать другую идею о лишении этой страны-агрессора постоянного членства Совбеза ООН, или права ее на вето, ввиду ведения ее террористических и военных действий в разных точках планеты.
И почему ты не говоришь: название этой страны-агрессора?
Потому шо Путин - нападет?
Или потому шо Путин - Липецкую фабрику отберет?
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Шоколадный перед пуйлом стелится, аж гай шумит. Видать, получил очередной намек из-за поребрика, что если не будет паинькой, то Липецк - тю-тю.
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1. Ввод полицейской миссии ЕС
2. Ввод миротворцев ООН
Обе темы можно мусолить бесконечно и безрезультатно, при этом создается видимость бурной деятельности и все остается на своих местах. Результата ноль! И никогда не будет!
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