 Россия и Беларусь не пригласили наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017": "Такое уклонение от обязательной прозрачности вызывает вопросы"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в штаб-квартире Альянса.
"Беларусь пригласила военные миссии принять участие в дни для "выдающихся посетителей" на своей территории, и НАТО отправит двух экспертов. Однако это не то же самое, что наблюдение в соответствии с Венским документом. Мы сожалеем, что ни Россия, ни Беларусь не приняли обеспечивающие прозрачность меры согласно Венскому документу в отношении "Запада-2017" в соответствии с правилами, согласованными всеми государствами ОБСЕ", - констатировали в Альянсе.
Представители НАТО подчеркнули, что меры Венского документа, которые обеспечивают прозрачность, "важны, поскольку они предотвращают недоразумения и просчеты". "Наблюдением, согласно Венскому документу, предусмотрено, в частности, проведение брифингов в отношении сценария и хода учений, возможность общения с отдельными солдатами об учениях и авианаблюдение за учениями. Россия и Беларусь, напротив, выбирают избирательный подход. Такое уклонение от обязательной прозрачности вызывает вопросы", - заявили в штаб-квартире Альянса.
В организации также отметили, что НАТО и союзники "последовательно и регулярно" применяют правила Венского документа и даже выходят за их пределы, приглашая наблюдателей тогда, когда количество военнослужащих в учении не превышает обязательного порогового уровня.
Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября. По предварительным данным, в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.
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