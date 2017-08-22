 СБУ информировала Федерацию футбола о "рисках и опасностях" в случае проведения матчей в Мариуполе, - Гитлянская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Гитлянская отметила: "Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз информировала "Федерацию футбола Украины" об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе.
Вместе с тем, в случае принятия такого решения СБ Украины будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе на таком же надлежащем уровне, которые и во время предыдущих игр в городе".
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