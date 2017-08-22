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 СБУ информировала Федерацию футбола о "рисках и опасностях" в случае проведения матчей в Мариуполе, - Гитлянская

сбу гитлянская

Служба безопасности информировала Федерацию футбола Украины о рисках и опасностях для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская отметила: "Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз информировала "Федерацию футбола Украины" об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе.

Вместе с тем, в случае принятия такого решения СБ Украины будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе на таком же надлежащем уровне, которые и во время предыдущих игр в городе".

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Черноморец и Карпаты отыграли в Марике и нормально, а как дошла очередь до ДК, то сразу "риски и опасности" появились. Позор.
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