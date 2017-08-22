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 Политика Украины
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 Террористы не позволяют ОБСЕ начать мониторинг границы РФ с Донбассом, - Порошенко

порошенко

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна открыть наблюдательные базы для контроля участка государственной границы между РФ и неподконтрольной частью Донбасса, однако незаконные вооруженные формирования препятствуют этому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"СММ должна получить возможность открыть соответствующие базы вблизи неконтролируемого участка украино-российской границы. Это уже давно запланировано, по нашему настоянию включено в Минские соглашения, но препятствуется поддерживаемыми Россией боевиками", - сказал он.

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"Подчеркиваю, что этот шаг очень важен для прекращения поставок вооружений и военной техники, боеприпасов, а также регулярных войск Российской Федерации и боевиков. Эти поставки не прекращаются и подпитывают провокации с той стороны линии столкновения", - добавил глава государства.


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Потому что в таком случае даже ОБществоСлЕпых напблюдателей увидит те "шахты" из которых поступает дырявым оружие, техника, боеприпасы и ГСМ.
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а давайте зробимо 100500 перемир'я. може і дозволять..
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Террористические организации ДНР и ЛНР ? Нет ? Ах да - торговые партнеры .
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Петя ,а ведь это ты гарант территориальной целостности Украины а не ОБСЕ !
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Ты смотри! На четвертом году до гидранта это дошло. Ну конечно! Он три года по за границам свой "аглицкий" язык демонстрировал. А как же. Первый президент, что кроме раисского и другой язык изучил на 3 с минусом.
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"по нашему настоянию включено в Минские соглашения"

Так чей мирный план?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы не позволяют ОБСЕ начать мониторинг границы РФ с Донбассом, - Порошенко
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