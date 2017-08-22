 Террористы не позволяют ОБСЕ начать мониторинг границы РФ с Донбассом, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"СММ должна получить возможность открыть соответствующие базы вблизи неконтролируемого участка украино-российской границы. Это уже давно запланировано, по нашему настоянию включено в Минские соглашения, но препятствуется поддерживаемыми Россией боевиками", - сказал он.
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"Подчеркиваю, что этот шаг очень важен для прекращения поставок вооружений и военной техники, боеприпасов, а также регулярных войск Российской Федерации и боевиков. Эти поставки не прекращаются и подпитывают провокации с той стороны линии столкновения", - добавил глава государства.
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Так чей мирный план?
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