 Порошенко совершил внеплановый визит в Счастье на Луганщине и встретился с наблюдателями ОБСЕ, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Внеплановая поездка президента в Счастье, где он встретился с представителями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской.
Там три дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Именно на круглосуточной работы миссии настаивает Украина.
Президент хотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в нормандском формате, чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга.
Через несколько часов сегодня состоится телефонный разговор президентов и канцлера, и ключевой темой будет безопасность".
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