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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4132) ОБСЕ (2772) Порошенко (13599)

 Порошенко совершил внеплановый визит в Счастье на Луганщине и встретился с наблюдателями ОБСЕ, - Ирина Геращенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита на Луганщину совершил незапланированный визит в г. Счастье, где встретился с наблюдателями ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Внеплановая поездка президента в Счастье, где он встретился с представителями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской.

Там три дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Именно на круглосуточной работы миссии настаивает Украина.

Президент хотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в нормандском формате, чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга.

Через несколько часов сегодня состоится телефонный разговор президентов и канцлера, и ключевой темой будет безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонная конференция в "нормандском формате" состоится сегодня вечером, - Порошенко назвал темы предстоящих переговоров
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покличте сюди порошенка! нехай мені пиво відкриє
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А вне планово в Донецк Харанту поехать слабо?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко совершил внеплановый визит в Счастье на Луганщине и встретился с наблюдателями ОБСЕ, - Ирина Геращенко
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