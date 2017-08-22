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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3439) Порошенко (13599) минские соглашения (2278) нормандская четверка (428)

 Телефонная конференция в "нормандском формате" состоится сегодня вечером, - Порошенко назвал темы предстоящих переговоров

порошенко

В ходе переговоров будут обсуждать вопрос об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или 1 сентября.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко на открытии реконструированного помещения Луганского музыкально-драматического театра в Северодонецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Через 3,5 часа в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем подчеркивать и относительно усиления вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, и об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или с 1 сентября ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина не впервые инициирует подобные вопросы, тем самым демонстрируя миру свое стремление к миру.

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"Да, я понимаю, что не впервые мы делаем на этом акцент, но мы демонстрируем миру наше желание мира, кто на самом деле агрессор, который хочет войны. Мы уверены, что согласуем эту инициативу и с канцлером Германии, и с президентом Франции, и будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять ", - подчеркнул Президент.
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Многие люди поверили ему и проголосовали(я за него не голосовал), а вот недостающие голоса (чтобы в один тур) помог Пете глава ЦВК Охендовский.... должен быть 2-й тур...
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Эх... Куда ж Вас, сударь, к черту понесло? Ну не рифму же
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Гадаю навпаки, презу з народом не підфортило, якісь шатуни та агенти кремля трапились і не вірують в царя-батюшку !!!))
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перемир'я номер стотищп'ятьсоте з назвою шкільне.
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Как оно уже за@бало своими прекращениями огня, те твари лупят, а наши бойцы не могут отвечать, маразм какой то.
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Через 3,5 часа? А еще ж с людьми пообщаться, до самлета доехать. Самолет. Борисполь. В Киеве дождяра, пробки... А демократический президент - это вам не Янукович, он отвергает перекрытие дорог. Хоть бы успел. А то какже без прекращения огня на неделю? Никак
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Чергове замирення , з щоденними, без відповіді, обстрілами українських позіцій !!! Те було "хлібне" , а це яке, картопляне???)))
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Він сам собі створив образ брехуна та блазня і відтепер будь-які його дії сприймаються , як циркова вистава, буфонада !!!))))
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