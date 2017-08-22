 Телефонная конференция в "нормандском формате" состоится сегодня вечером, - Порошенко назвал темы предстоящих переговоров

Об этом сказал Президент Петр Порошенко на открытии реконструированного помещения Луганского музыкально-драматического театра в Северодонецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Через 3,5 часа в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем подчеркивать и относительно усиления вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, и об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или с 1 сентября ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Украина не впервые инициирует подобные вопросы, тем самым демонстрируя миру свое стремление к миру.
"Да, я понимаю, что не впервые мы делаем на этом акцент, но мы демонстрируем миру наше желание мира, кто на самом деле агрессор, который хочет войны. Мы уверены, что согласуем эту инициативу и с канцлером Германии, и с президентом Франции, и будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять ", - подчеркнул Президент.
667 14
Порошенко открыл в Северодонецке обновленное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. ВИДЕО(21)
Порошенко и Мэттис сделают заявление для прессы по итогам переговоров 24 августа, - АП(45)
"Ключевой элемент российской агрессии – информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО(80)
Порошенко назначил Крыжановского новым спецпредставителем Украины в вопросе урегулирования конфликта в Приднестровье(15)
"Где прорывы в экономике? Где реальные изменения в армии?". Откровение "порохобота"(0)
Бывший глава СБУ на Херсонщине Доценко возглавил Департамент защиты национальной государственности СБУ, - указ Порошенко(5)
Порошенко показали украинские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. ФОТОрепортаж(107)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить