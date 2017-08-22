 Изменение демографической ситуации в оккупированном Крыму - военное преступление, - Прокуратура АРК

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, соответствующее обращение в прокуратуру АРК подано от народного депутата Украины, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
"Что касается военных преступлений, то в начале этого года было к нам поступило обращение народного депутата Мустафы Джемилева, который обратился к нам с тем, что на территории полуострова Крым - существенное изменение демографической ситуации. Предварительно была дана квалификация по 438 статье УК (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами - Ред.), в рамках этого же уголовного дела мы начали расследовать и другие военные преступления", - отметил Мамедов.
За 2014-2016 годы, по результатам исследований, на территорию Крыма прибыли 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство прибыло в Крым из соседней России - 70,2 тыс. или 64% мигрантов. За этот же период, согласно официальной статистике, Крым покинули 65,3 тыс. человек.
В Севастополь за три года прибыло 61,9 тыс. человек, что увеличило коэффициент миграционного прироста в 2015 году до 438,7. Абсолютное большинство мигрантов (74%) также из России. В то же время на протяжении 2014-16 годы город покинули 17432 местных жителей.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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