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 Политика Украины
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 Изменение демографической ситуации в оккупированном Крыму - военное преступление, - Прокуратура АРК

крым мигранты

Прокуратура АРК квалифицирует изменение демографической ситуации в аннексированном Россией Крыму как военное преступление.

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, соответствующее обращение в прокуратуру АРК подано от народного депутата Украины, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

"Что касается военных преступлений, то в начале этого года было к нам поступило обращение народного депутата Мустафы Джемилева, который обратился к нам с тем, что на территории полуострова Крым - существенное изменение демографической ситуации. Предварительно была дана квалификация по 438 статье УК (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами - Ред.), в рамках этого же уголовного дела мы начали расследовать и другие военные преступления", - отметил Мамедов.

За 2014-2016 годы, по результатам исследований, на территорию Крыма прибыли 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство прибыло в Крым из соседней России - 70,2 тыс. или 64% мигрантов. За этот же период, согласно официальной статистике, Крым покинули 65,3 тыс. человек.

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В Севастополь за три года прибыло 61,9 тыс. человек, что увеличило коэффициент миграционного прироста в 2015 году до 438,7. Абсолютное большинство мигрантов (74%) также из России. В то же время на протяжении 2014-16 годы город покинули 17432 местных жителей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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На Кримі завжди жила вата. Одні ватники приїхали, інші виїхали. Пост сдал/пост принял.
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Из 100 тысяч иммигрантов, приехавших в Крым 70 тысяч или 64% кацапов... Цикаво, а кто же остальные 30 тысяч?
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Это не геноцид а борьба уже не за 102 а за 120 процентов на следующем референдуме за присоединение к кацапии.А хуйло это сделает чтоб заткнуть глотки мировому сообществу и будет добиватся снятия санкций по результату референдума.
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Рехверендуми на Кримі до сраки, бо вони місцеві і в їхню компетенцію вирішення статусу Криму не входить.
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Их референдумы могут засунуть себе далеко и глубоко. Хрен их кто признает.
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Так я давно писав- тих хто жив в Криму до окупації будьяким методом виселять з Криму а натомість завезуть кцапів з різних регіонів. І тоді там вже не буде "наших українців". Кримчан поки рятує відсутність прямого сполучення бо паромом багато не перевезеш... Все закономірно і очікувано
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У моего соседа другой сосед кусок огорода украл! Так теперь первый следит за тем что делается с его ворованным участком земли , что загадил свой оставшийся огород до джунглей из бурьяна! И есть у вора оправдание , глядя на запущенный огород обворованного соседа!
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Придет время, Крым вернется в Украину и все эти 100 000 плюс крымская вата бросят все и побегут назад в россию, хрен догонишь. Так что все эти переселения не проблема для Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменение демографической ситуации в оккупированном Крыму - военное преступление, - Прокуратура АРК
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