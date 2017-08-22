 За последние три года Нацсовет телерадиовещания ограничил трансляцию 77 российских каналов в кабельных сетях, - Джапарова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра информационной политики Эмине Джапарова в интервью "Апострофу".
"За последние три года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил трансляцию 77 российских каналов в кабельных сетях. А вообще их в Украине 82. Представляете себе уровень российской экспансии в украинском информационном пространстве? 82 российских телеканала в кабельных сетях! А наших два или три канала в России. Паритета вообще нет", - сказала она.
"И когда Нацсовет ограничивает сегодня трансляцию российских телеканалов, исходя из того, что они нарушают украинские законы (например, показывают Крым как часть РФ, что уже является нарушением законодательства Украины и основанием для ограничения трансляции), это уже не о свободе слова или ее ограничении. Это о совершенно конкретных вызовах современности", - подчеркнула чиновник.
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