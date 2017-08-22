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 Политика Украины, Экономика
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Все про:назначение (1359) Укртрансгаз (174)

 Поляк Павел Станчак избран президентом "Укртрансгаза"

станчак

Польский специалист Павел Станчак избран президентом ПАТ "Укртрансгаз".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке "Укртрансгаза" в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Павел Юзеф Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.

В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образования независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S.A.

С 2016 по июль 2017 - технический директор, член Правления компании PGNiG Technologie S.A. (Кросно, Польша)".

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Грабли аж пищат, так хотят об морду ударится! Но ничего. С иностранцем легче тырить.
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"С иностранцем легче тырить" - откуда знаешь, Гриша?
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Цикаво послушать штатных стецьков. Они пидтрымують мудрую инициативу власти по привлечению иностранцев? Не будут же они обгавкивать поляка как усяких нехороших варягов Саакашвили, Бальчуна и пр. Пока не будут. Тому що прынцыпови?
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Пошла мода на поляков,грузины ушли в небытие (Сакашвили,Деканоидзе).Как прилипить сюда Балчун.А он сам заявление написал.
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Прилепить, не липка, а лепка.

Взял банк - и на дно. Правильно сообразил рокер, из себя можно корчить офуенного шахматиста очень недолго, потом наступает "Вам мат, товарищ гроссмейстер", а потом и " Господа! неужели вы нас будете бить?"
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Ещё один БОЛЬчун, зарплата та же 1 200 000 $ в год? Потом хлопнет дверью и поминай как звали...
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А украинцы - хотя бы второй сорт? или Поляк Павел Станчак избран президентом "Укртрансгаза" - Цензор.НЕТ 768 третий?
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Кадровая политика паРашена меня удивляет давно - потому что в ней логика отсутствует !
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ЗБС, чо!!! "Хохла" не знайшлося? Чи вони всі по "безвізу" виїхали вже? Щось зарані...Ще з півтора-два року треба їх поморити...Колоніальна політика тим і відрізняється від національної - пришлими"кєровніками"...
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Цитата из недалёкого будущего:
"Ага! Вот видите, вы хотели открытости Украины, международной интеграции Украины, обновления кадров Украины. Мы пошли на уступки, взяли Бальчуна, Саакашвили, Станчака, Сакварелидзе. Чего они добились в Украине? Ничего украинского. Теперь вы видите, что надо в Украине ставить наших людей, которые знают украинскую специфику, которые имеют опыт работы в Украине при любой власти, знают украинский язык, и которым доверяла бы украинская власть."
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Видно кадры в Украине закончились или "элита" уже не подходит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоляк Павел Станчак избран президентом "Укртрансгаза"
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