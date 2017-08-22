 Поляк Павел Станчак избран президентом "Укртрансгаза"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке "Укртрансгаза" в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Павел Юзеф Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.
В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образования независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S.A.
С 2016 по июль 2017 - технический директор, член Правления компании PGNiG Technologie S.A. (Кросно, Польша)".
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Взял банк - и на дно. Правильно сообразил рокер, из себя можно корчить офуенного шахматиста очень недолго, потом наступает "Вам мат, товарищ гроссмейстер", а потом и " Господа! неужели вы нас будете бить?"
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"Ага! Вот видите, вы хотели открытости Украины, международной интеграции Украины, обновления кадров Украины. Мы пошли на уступки, взяли Бальчуна, Саакашвили, Станчака, Сакварелидзе. Чего они добились в Украине? Ничего украинского. Теперь вы видите, что надо в Украине ставить наших людей, которые знают украинскую специфику, которые имеют опыт работы в Украине при любой власти, знают украинский язык, и которым доверяла бы украинская власть."
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