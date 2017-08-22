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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4132) вещание (128) Стець (249) телевидение (446)

 Новая телебашня в Бахмутовке увеличила аудиторию украинских телеканалов и радиостанций до 90 тысяч, - Стець

стець

22 августа 2017 года состоялось официальное открытие нового 134-метровой телебашни, которая находится недалеко от села Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

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Министр информационной политики Украины Юрий Стець подчеркнул, что это третья по счету башня, которая была построена за последние два года с целью развития вещания в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

"Благодаря этому количество населения, которое будет иметь доступ к сигналу украинских телеканалов и радиостанций, увеличилось до 90 тысяч зрителей. Сигналом с этой башни мы начнем полноценное украинское вещание, которое охватит "белые пятна" на "линии разграничения". Такими постепенными, но уверенными шагами мы достигнем полноценного восстановления украинского вещания по всей территории Украины".

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Напомним, развитие телерадиовещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

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20 років там було українське ТВ і радіо. І шо, допомогло?
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там СБУ должно работать, а не ТВ))), тв потом уже)))
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Поставили б вежу поблизу м.Щастя, збільшили б аудиторію тисяч на 600 замість 90 . Якщо Луганськ не накрили, навіщо було її ставити?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая телебашня в Бахмутовке увеличила аудиторию украинских телеканалов и радиостанций до 90 тысяч, - Стець
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