 Новая телебашня в Бахмутовке увеличила аудиторию украинских телеканалов и радиостанций до 90 тысяч, - Стець

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець подчеркнул, что это третья по счету башня, которая была построена за последние два года с целью развития вещания в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
"Благодаря этому количество населения, которое будет иметь доступ к сигналу украинских телеканалов и радиостанций, увеличилось до 90 тысяч зрителей. Сигналом с этой башни мы начнем полноценное украинское вещание, которое охватит "белые пятна" на "линии разграничения". Такими постепенными, но уверенными шагами мы достигнем полноценного восстановления украинского вещания по всей территории Украины".
Напомним, развитие телерадиовещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.
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