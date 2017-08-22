 Террористы на Донбассе перешли к поджогам, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, враг, придя к выводу, что постоянные провокационные обстрелы не дают желаемого результата, взял на вооружение тактику умышленных поджогов полей и жилых сооружений.
Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону украинских позиций, враг трассирующими пулями или осветительными минами пытается зажечь поля перед позициями ВСУ. После возгорания по наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины начинают "работать" снайперские пары, ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия.
Цель врага - уничтожить перед передним краем обороны системы инженерных заграждений, минные поля и т. п., а также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать новые огневые точки и позиции. Также во время пожара противник пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев.
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А власть имущие тырить!
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свинособаки и их полицаи, это нелюди и твари, и это закалилось в них за 3 года....
с самого начала они так действовали, когда взрывали мосты и минировали все подряд, а на вопрос, как же они собираются потом здесь жить, был только один ответ - "а мы здесь жить не собираемся"....
это временщики и мрази....
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