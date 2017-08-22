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 Террористы на Донбассе перешли к поджогам, - штаб АТО

пожар

Российско-террористические войска на Донбассе начали применять тактику умышленных поджогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, враг, придя к выводу, что постоянные провокационные обстрелы не дают желаемого результата, взял на вооружение тактику умышленных поджогов полей и жилых сооружений.

Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону украинских позиций, враг трассирующими пулями или осветительными минами пытается зажечь поля перед позициями ВСУ. После возгорания по наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины начинают "работать" снайперские пары, ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия.

Цель врага - уничтожить перед передним краем обороны системы инженерных заграждений, минные поля и т. п., а также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать новые огневые точки и позиции. Также во время пожара противник пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК. ФОТОрепортаж
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только не падших,а павших. Падшие у нас на Банковой сидят.
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Пусть палят все! Им там все равно не жить уже. Ихняя родина теперь Бурятия .
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может и так но если бы наши воины не пострадали они не виновны в том что в тех регионах живет безмозглая вата которая думает что добрый дядя путин придет и всех обагатит как в росийских сказках про емелю или им все равно какая власть лиш бы пенсию платили
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Ты меньше заморачивайся над этими проблемами. Просто зарубай себе что они не наши и враги. А сказки о том, что мол они жертвы пропаганды это все басни.
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а солдаты? Наши ведь страдают. С данбасиськами -то хрен..
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А солдаты и есть для того что бы воевать. А пожарники, тушить. А повара варить.
А власть имущие тырить!
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Жалко! Ну и что? Ты в Потрошенка спроси жалко или не жалко.
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а его и спрашивать не надо. Это и так видно.
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Не! Я изживенец. Они нас всю жизнь кормили неблагодарных.
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Від сьогоднішнього дня східний вітер змінюється на західний. Пізно всрались.
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Самое время вспомнить что ВСУ блюдят одностороннее неприменение в том числе и зажигательных . Да и Гаде поря напрячься , ведь если вдруг в лугандоне запожарит надо будет срочно выезжать извиняться .
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В 21 веке. В центре Европы. Кацапско-фашистксая орда воюет самыми бесчеловечными способами. А сытый, зажравшийся мир молчит.
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Четвертый год молчит и позволяет убивать, пытать, поджигать, взрывать....
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Хорошо что ВР Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями ! Или нет ? И чего мы ждем тогда от сытого мира если ... .
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И тут вот еще что : Я понимаю что есть военная тайна при планировании и проведении военных операций , мероприятий , разработке различных стратегий ... Но вот так просто террористов не назвать террористами , без всяких объяснений , обоснований , убеждений , доводов ... Мол люди в стране не достойны знать даже этого . Обидно что наши керманычи себя ведут с народом как со стадом которому ничего не надо объяснять .
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это тактика "выжженная земля" и применялась она давно, разными поганцами - это из серии, "после нас, хоть потоп" или "после нас, хоть трава не расти"...
свинособаки и их полицаи, это нелюди и твари, и это закалилось в них за 3 года....
с самого начала они так действовали, когда взрывали мосты и минировали все подряд, а на вопрос, как же они собираются потом здесь жить, был только один ответ - "а мы здесь жить не собираемся"....
это временщики и мрази....
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Я даже думать боюсь - что ждет Донбасс, когда россия таки начнет уходить оттуда! Отступление гитлеровцев с Донбасса - то цветочки...

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Террористы поджигают поля между собой и ВСУ, после чего сквозь дым работают снайперы, а остальные террористы пытаются выявлять пункты управления и идетифицировать командиров звеньев. Это очень... террористично.
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Надо отправить народного депутата, Героя Украины - Гадю, что бы она посмотрела в эти уставшие от войны глаза и потом поведала нам, как им тяжело.
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