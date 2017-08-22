 Российские наемники обстреляли наши позиции под Марьинкой из минометов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Однако полностью от применения запрещенного вооружения боевики все же не отказались.
Около полуночи бандиты выпустили 20 мин калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорных пунктах вблизи Марьинки.
Кроме того, на Приморском направлении, почти в час ночи преступники в очередной раз целенаправленно били из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Красногоровки.
На Донецком направлении под огнем противника оказались наши укрепления в районе Авдеевской промзоны и Каменки.
А на Луганском преступники обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского".
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