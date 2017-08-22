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 Российские наемники обстреляли наши позиции под Марьинкой из минометов, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. С полуночи российско-оккупационные группировки 8 раз нарушили перемирие, несколько меньше, чем в предыдущие дни. В основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Однако полностью от применения запрещенного вооружения боевики все же не отказались.

Около полуночи бандиты выпустили 20 мин калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорных пунктах вблизи Марьинки.

Кроме того, на Приморском направлении, почти в час ночи преступники в очередной раз целенаправленно били из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Красногоровки.

На Донецком направлении под огнем противника оказались наши укрепления в районе Авдеевской промзоны и Каменки.

А на Луганском преступники обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского".

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Щоб ви суки у свого батька дегенерата на трусах засохли.
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да поздно уже, просочились. теперь только вивисекция...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли наши позиции под Марьинкой из минометов, - штаб АТО
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