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Все про:КНДР (295) Россия (71943) санкции (6398) США (13270)

 США ввели индивидуальные санкции против четырех россиян за связи с КНДР

кндр

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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В санкционный список внесены: Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш. Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и нескольких фирм из КНР, Сингапура и Намибии.

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина, размещенном на сайте ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона

В Минфине уточнили, что последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.
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Была у меня по курсантству подружка,еще до моей Тигры...по фамилии Нэсмачная. Скажу честно - не всегда фамилия соответствует содержанию. Дивчина была - шо клубничка во взбитых сливках,хоть так ее кушай,хоть на булку ее намазывай
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Ти прям предмет антропологічного дослідження "канібальські звичаї на Карафуто"
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- фамилия, боец?
- орлов, товарищь генерал!
- ну орел же, сразу видно.
- фамилия, боец?
- соколов, товарищь генерал!
- ну сокол же настоящий.
- фамилия, боец?
- козлов, товарищь генерал!
- ну ничего ничего, сынок....
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Старшина прибегает до взводного : - "Трщ лейтенант,там бойцы скамейку оттрахали."
Взводный строит личный состав,строго вопрошает: -"Кто трахал скамейку - 2 шага вперьод шагооом ...арш."
Выходит весь взвод,кроме одного бойца.
Взводный : -"Ну хоть один сознательный...боец, как твое фамилие?"
- "Рядовой Скамейка,трщ лейтенант!"
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"Воды на всех не хватит": в сети предупредили о планах России по сокращению населения Крыма
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ГУЛАГи збудують? та то нічого, аби не в Україні жити
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Нормальная русская фамилия - Хуиш,вы ещё придеритесь к Киракосян и Шойгу,все исконно русские,пробы негде ставить.В правительстве РФ вообще одни славяне от Лаврова до Суркова.
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Дасаев, Газаев, Хидиатуллин, Черчесов, Дзагоев, Самедов, Мамаев, Комбаров, Нойштедтер, Оздоев - такие руцькие . что и Гугля таких фемилий не знает !
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амеры уже знают кто на самом деле поставил двигатели. Судя по последним новостям видать сомнений уже не осталось что ПТН }{уйло.
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Хто ж тепер буде сіно товстожопому продавати?
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Вчера Сурок с Волкером,обсуждали свежие идеи,а получили свежие санкции
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та да, а как хорошо все было, уже ж и с колен встали, уже и самой америке угрожали ядерной пылью, а тут на тебе, она ввела санкции
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разрыв шаблонов - двигатели продавали хохлы, а санкции вели против кацапов, зрители канала РОСИСЯ 1 не поймут
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Зато зрителям кАнала Рен-ТВ всё объяснят на счёт всемирного заговора против рассеюшки рептилоидов, аннунаков с Нибиру и розенкрейцеров с каменщиками.
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Сравните ракету с корейского парада на фото вверху с российским "тополем". Найдите 10 отличий.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели индивидуальные санкции против четырех россиян за связи с КНДР
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