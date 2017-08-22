 США ввели индивидуальные санкции против четырех россиян за связи с КНДР

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В санкционный список внесены: Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш. Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и нескольких фирм из КНР, Сингапура и Намибии.
"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина, размещенном на сайте ведомства.
В Минфине уточнили, что последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.
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Как оно живет с такой хвамилией???
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- орлов, товарищь генерал!
- ну орел же, сразу видно.
- фамилия, боец?
- соколов, товарищь генерал!
- ну сокол же настоящий.
- фамилия, боец?
- козлов, товарищь генерал!
- ну ничего ничего, сынок....
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Взводный строит личный состав,строго вопрошает: -"Кто трахал скамейку - 2 шага вперьод шагооом ...арш."
Выходит весь взвод,кроме одного бойца.
Взводный : -"Ну хоть один сознательный...боец, как твое фамилие?"
- "Рядовой Скамейка,трщ лейтенант!"
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https://www.youtube.com/watch?v=Xr41GANAH5Y
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