 Все вопросы по созданию ЗСТ между Украиной и Израилем будут решены в ближайшее время, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Сегодня".
По словам Климкина, товарооборот между странами в 2017 году может достигнуть 1 млрд долл., а в будущем эти показатели будут только расти.
"Мы очень надеемся, что на протяжении ближайших месяцев мы решим все вопросы, что у нас остались, в частности относительно всех тарифных линий", - заявил он.
Как ранее сообщалось, до конца 2017 года Украина и Израиль завершат работу по подготовке текста соглашения о зоне свободной торговли. Как утверждает министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин, стороны пока не достигли соглашения по ряду вопросов, в том числе по списку товаров, на который распространяется действие соглашения, а также по условиям поставки пшеницы из Украины в Израиль
Также читайте: Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр
631 24
В ближайшее время планируется телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки", - Климкин(24)
Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин(38)
Климкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств(14)
"У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне(46)
Климкин: Задача Украины – превратить вызовы в преимущества(0)
Германия заинтересована в успехе реформ в Украине, - посланник правительства ФРГ Мильбрадт(16)
"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта", - Климкин ответил на обвинения Саакашвили(360)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не хочу спугнуть, но если и будет новая Мекка, то точно не в Крыму!
Ответить