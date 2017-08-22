EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  631  24
Все про:Израиль (856) ЗСТ (500) Климкин (1382)

 Все вопросы по созданию ЗСТ между Украиной и Израилем будут решены в ближайшее время, - Климкин

израиль

В следующие несколько месяцев могут быть решены все вопросы касательно создания зоны свободной торговли между Украиной и Израилем, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром по вопросам охраны окружающей среды Зеэвом Элькиным во вторник, 22 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Сегодня".

По словам Климкина, товарооборот между странами в 2017 году может достигнуть 1 млрд долл., а в будущем эти показатели будут только расти.

"Мы очень надеемся, что на протяжении ближайших месяцев мы решим все вопросы, что у нас остались, в частности относительно всех тарифных линий", - заявил он.

Как ранее сообщалось, до конца 2017 года Украина и Израиль завершат работу по подготовке текста соглашения о зоне свободной торговли. Как утверждает министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин, стороны пока не достигли соглашения по ряду вопросов, в том числе по списку товаров, на который распространяется действие соглашения, а также по условиям поставки пшеницы из Украины в Израиль

Также читайте: Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новые рынки нам нужны. Козлостан нужно замещать по всем направлениям. И не забывать про наши интересы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Министерство образования Украины выложило в свободном онлайн-доступе все электронные версии учебников для 9 класса
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знавала я этого Элькина по Харькову - умный мужик. Только к окружающей среде он не имеет никакого отношения. У него другая должность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При СССР не было бесплатного образования и медицины . Все платили налоги и лечились и учились за счёт этих налогов .Сейчас налоги народ платит и все равно лечится и учится дополнительно за деньги .А потому что ублюдки при власти прокуроры , судьи , депутаты воруют сегодня эти налоги с народа .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм...И как это отразится на благосостоянии "пересічного громадянина" ("колхозана"(с)Noinets) ? Или опять "майданутым" "колхозанам" налоги на 2,5 помножат, как в случае с повышением минимальной заработной платы, за для синхронизации навара с Еврейской Народной Республикой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да пусть едут .Только нельзя давать занимать должности выше бригадира Все руководящие посты должны занимать украинцы . а слесарями токарями . дворниками пусть работают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
дешёвая лапша . шоб евреи в Украину ломанулись надо шоб США и ЕС вкинули в Украину миллиардов 200 долларов шоб евреям понравилось . А там и Украинцы не плохо заживут . . Так шо идея захвата не плохая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Евреи своего не упустят! После ЗСТ с Канадой и ЕС от Израиля это просчитанный шаг на будущие выгоды! После Израиля об ЗСТ с Украиной вероятно задумаются и США!
Не хочу спугнуть, но если и будет новая Мекка, то точно не в Крыму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе вопросы по созданию ЗСТ между Украиной и Израилем будут решены в ближайшее время, - Климкин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти