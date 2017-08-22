 Прокуратура АРК расследует два уголовных производства против Поклонской

Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", - заявил он.
Мамедов не исключает, что в дальнейшем два уголовных производства могут объединить.
Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
В ведомстве отметили, что в связи с их неоднократной неявкой на вызовы, а также отсутствием почтовой связи с Крымом, были составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.
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прикольно будет, если суд назначит принудительное лечение в дурдоме...))))))
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дела нужно завести на всех ублюдков, даже и заочно - что бы ссались и сралис, нос высунуть, из своих мухосрансков!... :p
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Даже путиноиды, и те уже задаются вопросом - "кто же ее устроил в очистку?"
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. Если против кого и возбуждать уголовное преследование, то против тех кто эту дуру прокурором Крыма назначил
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https://www.youtube.com/watch?v=F0tO0nM6lpw
Посмотрите и пожалейте больную Поклонскую и больную Россию... Их изолировать и лечить надо.
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Чтоб из расиюшки высунуть свою предательскую морду не смогла.
А если высунет, то пожизненное согласно приговору, я надеюсь.
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эта сучка уже и касабов доставать начала своим тупорыльством.
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