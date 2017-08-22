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 Политика Украины
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 Прокуратура АРК расследует два уголовных производства против Поклонской

поклонская измена

Прокуратура АРК расследует в отношении подконтрольного Кремлю экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, два уголовных производства: о госизмене и запрете деятельности Меджлиса крымских татар.

Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве 22 августа прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", - заявил он.

Мамедов не исключает, что в дальнейшем два уголовных производства могут объединить.

Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

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В ведомстве отметили, что в связи с их неоднократной неявкой на вызовы, а также отсутствием почтовой связи с Крымом, были составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.
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сумасшедших не судить нужно, а лечить...
прикольно будет, если суд назначит принудительное лечение в дурдоме...))))))
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Бесполезно,ни один судья не возьмется эту сумасшедшую судить,только эвтаназия
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Як би не заміроточила матільда поклонская...
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Прокуатура АПК в Киеве... Кому это нужно? Лишние чиновники на шее украинцев сидят.
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нет, все правильно, на самом то деле...
дела нужно завести на всех ублюдков, даже и заочно - что бы ссались и сралис, нос высунуть, из своих мухосрансков!... :p
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Зачем эта клоунада нужна? Тут по месту все эти "расследования " до одного места, а то в крыму или в раше подозреваемые находятся!Лишь бы прокуроров-бездельников кормить? Так у них у всех жены бизнессменки великие!
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Только и умеют,что заводить уголовные дела и расследовать-а дальше? Кого закрыли? Кого осудили? Кому срок дали? Тошно от всей этой показной борьбы.
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Ее не судить,а лечить треба. Ну,или на эксперименты отдать в Институт Судебной Психиатрии. Посадить в одну камеру с мягкими стенами с Жириком и наблюдать шо получится.Там диссертаций - на три вагона.
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її потрібно спочатку екзорцисту показати, а потім або судити або спалити, якщо екзорцист не допоможе
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"Вас проще спалить, чем платить", - российский журналист Сотник рассказал сенсацию том, кто и почему устроил огромный пожар в Ростове
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Безперспективно - к тому моменту у нее наступит окончательный распад личности
Даже путиноиды, и те уже задаются вопросом - "кто же ее устроил в очистку?"
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В международный розыск эту сиповку подавайте
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Интерпол розыском психбольных не занимается
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Против полоумной Няши надо не УД заводить а историю болезни.
. Если против кого и возбуждать уголовное преследование, то против тех кто эту дуру прокурором Крыма назначил
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да куда её судить?
https://www.youtube.com/watch?v=F0tO0nM6lpw
Посмотрите и пожалейте больную Поклонскую и больную Россию... Их изолировать и лечить надо.
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Карточку медицинскую на нее надо заводить, а не дело. Это неуважение к самому себе, пытаться найти в ее словах логику.
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Кто нибудь может мне объяснить какую практическую роль играет эта крымская прокуратура кроме всеобщей показухи и пустой траты средств налогоплательщиков
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Вынести приговор и в розыск Интерпола.
Чтоб из расиюшки высунуть свою предательскую морду не смогла.
А если высунет, то пожизненное согласно приговору, я надеюсь.
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Зря Надюха влезла в политику, а ведь симпатичная няш-няшка!
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Зря Натаха влезла в политику, а ведь симпатичная няш-няшка! Сидела бы тихо в Киеве в прокуратуре и горя не знала. А так, заклюют
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Как можно так изуродовать фото?Поотбивать руки!
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ну судить какбы надо шоб не мотались ко всяким йебикам АдГ Липенам Орбанам ........ну сцуко после медэкспертизы окажется неподсудная!!!!!
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Похоже,
эта сучка уже и касабов доставать начала своим тупорыльством.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК расследует два уголовных производства против Поклонской
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