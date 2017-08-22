 Двое французов, разыскиваемых за мошенничество, задержаны в Киевской области, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В сообщении отмечается: "Сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ на автотрассе Киев-Одесса в Белоцерковском районе задержаны двое граждан Французской Республики, разыскиваемые правоохранительными органами страны с целью привлечения к криминальной ответственности за совершение ряда мошеннических действий", - говорится в сообщении.
По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры к указанным лицам применен временный арест сроком на 40 суток.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных лиц Французской Республике с целью привлечения одного из них к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений, а другой к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет, 4 месяца и 10 дней.
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-Зачем же ви кушяли местных жяб, Изя!?
-Я всегда иггаю таки до конца, Мойшя, даже плохой спектакль!
-Ви плохо иггали, Изя - в Париже жяб таки кушяют, но частично. А не целиком, с головой!
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