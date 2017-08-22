EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  1089  7
Все про:задержание (6138) мошенничество (716) Франция (1968)

 Двое французов, разыскиваемых за мошенничество, задержаны в Киевской области, - прокуратура

франция

Двоих граждан Французской Республики, находящихся в международном розыске за мошенничество, задержаны в Белоцерковском районе Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: "Сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ на автотрассе Киев-Одесса в Белоцерковском районе задержаны двое граждан Французской Республики, разыскиваемые правоохранительными органами страны с целью привлечения к криминальной ответственности за совершение ряда мошеннических действий", - говорится в сообщении.

По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры к указанным лицам применен временный арест сроком на 40 суток.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных лиц Французской Республике с целью привлечения одного из них к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений, а другой к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет, 4 месяца и 10 дней.

Смотрите также: СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы. ВИДЕО+ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
думали смешаться с толпой видимо, но не тут-то было
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, один Али, второй Хасан, тяжело им смешаться у нас, тут тебе не Франция
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если они даже картавят то это еще вовсе не означает что они французы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бывает, что из Нидерландов они. Лезут из всех щелей как тараканы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Мойшя, эта вашя идея пкикинуться фканцузами на этом белоцыцковском ставке была таки дугацкой.
-Зачем же ви кушяли местных жяб, Изя!?
-Я всегда иггаю таки до конца, Мойшя, даже плохой спектакль!
-Ви плохо иггали, Изя - в Париже жяб таки кушяют, но частично. А не целиком, с головой!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое французов, разыскиваемых за мошенничество, задержаны в Киевской области, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти